Природа предательства разнообразна. Речь может идти о банальной супружеской измене и о доносе карьериста, о коллаборации и шпионаже…

Еще сложнее мотивация предательства: одного элементарно подкупили, с другим сыграли на его самолюбии, третьего, напротив, сломали на шантаже…

Поэтому в мировой истории и культуре возникает довольно разнообразный ряд предателей, которые нередко оказываются одновременно и символами измены: Иуда, король Лир, Лжедмитрий…

Книга профессора Рязанского государственного университета Вячеслава Козлякова воссоздает биографию Григория Отрепьева, более известного под именем Лжедмитрия I. Впрочем, при жизни у него были и иные имена: Юшка Отрепьев, чернец Григорий.

Историк подробно пишет о своем герое до того, как тот стал мнимым Дмитрием: жизнь юного недоросля в Галиче или Угличе (где располагались земли Отрепьевых) сменилась иноческой жизнью сначала в монастырях Суздаля, а потом в Чудовом монастыре, где уже дьякон Григорий не только переписывал рукописи, но и прислуживал патриарху Иову.

Потом знакомство с князем Адамом Вишневецким, который рассказал о «московском господарчике» Сигизмунду III. К этому же времени относится знакомство Григория с воеводой Юрием Мнишеком и его дочерью Мариной…

И вот на польских штыках инок Григорий становится царевичем Дмитрием, после чего начинается Смутное время — по сути, первая гражданская война (не зря генерал Деникин назвал свои воспоминания «Очерками русской смуты»).

Объективности ради стоит отметить, что самозванец не выполнил ни одного обещания, которые он дал польским магнатам. А ведь многие из них действительно могли повредить национальным интересам России. За год своего царствования (июль 1605 — май 1606) он так и не ввел, как обещал, католицизм, не отдал никаких территорий, не предоставил Варшаве режим максимального благоприятствования в торговле.

Или это было очередным предательством, на этот раз своих новых хозяев?

Пытался он выступать и на международной арене. Григорий предлагал объединить Европу, создав единую христианскую лигу против исламской Турции.

Также мнимый Дмитрий в своей внешнеполитической деятельности прилагал много усилий, чтобы утвердить новую модель московского государя, готового встать в один ряд с монархами Европы. Для этого, в числе прочего, он объявил себя императором, правда, подписывался не совсем правильно: in perator.

Такая вот смесь благих намерений и реальной крови войны. Прав был Виктор Гюго, когда писал в романе «Девяносто третий год»: «Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны».