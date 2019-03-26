Несколько дней назад мы упоминали уже, что президент США Дональд Трамп в очередной раз идёт на шантаж мирового сообщества, анонсировав признание Америкой оккупированных сирийских Голанских высот территорией Израиля. А 24 марта Трамп распространил ещё одно, не менее шокирующее заявление, причём уже не от своего имени, а со стороны всей своей администрации. Оказывается, вот только сейчас (!) «США и их иностранные партнёры по антитеррористической коалиции полностью освободили территорию Сирии и Ирака от группировки «Исламское государство"* (ИГ* — прим.)». Трамп уточнил, что освобождены все территории в Сирии и Ираке, ранее находившиеся под контролем группировки ИГ*, то есть 100% провозглашенного исламистами «халифата"*. Это якобы было сделано вместе с участниками коалиции, иракскими силами безопасности и членами вооружённого проамериканского объединения «Силы демократической Сирии» (SDF). А ранее, как сообщали различные СМИ, Трамп показал журналистам карту Ирака и Сирии, отметив, что под контролем террористической группировки не осталось никаких территорий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишени

Кто верит Трампу — тот, как известно, либо недалёкий и наивный человек, либо же просто убеждённый проамериканец. Хотя бы потому, что не считается с реальными фактами — например, львиную долю ранее оккупированных территорий Сирии и Ирака освобождали не американцы и не проамериканские формирования, а сирийская армия, иракская армия, шиитские ополчения, ополчения христиан (в том числе армян) и курдов, езидов, друзов, бедуинских племён и так далее. Причём — при активной помощи российских ВКС, иранских военных советников, четырёхстороннего (Россия, Иран, Ирак и Сирия) Военно-информационного центра в Багдаде, Средиземноморской флотилии России и т.д. Между прочим, мистеру Трампу не верят ни союзники США, ни сами американские военные. 23 марта в беседе с влиятельной британской газетой The Guardian глава Совета безопасности Курдского регионального правительства (KRG) в Ираке Масрур Барзани предупредил об угрозе возрождения ИГ* в новой форме «после физического поражения террористической группировки в Ираке и Сирии». «Освобождение территории от ИГ* было центральным моментом войны. Несмотря на высокую цену и ощутимые последствия в районах по всему Ираку и Сирии, основные политические и экономические условия существования терроризма остаются такими же нерешенными, — сказал высокопоставленный курд — чиновник KRG, родственник экс-президента Иракского Курдистана Масуда Барзани. — Если региональные правительства не рассмотрят эти проблемы, ИГ* останется одним из многих симптомов, которые неизбежно появятся в новой форме». Далее Масрур Барзани разъяснил, что имеет в виду: «ИГ* — это идеология, а не бойцы или территория. Группа уже приспособилась к территориальному поражению, вернувшись к мятежу в районах с существовавшими ранее сектантскими линиями разломов. В последние месяцы она получила новый импульс в северных провинциях Ирака, используя тактику, с которой ей всегда было удобнее, чем удерживать территорию». Масрур Барзани подчеркнул также, что сейчас необходимы конкретные меры, так как уже появились «спящие ячейки» ИГ*, распространяющие панику и страх.

Archive: U.S. Secretary of Defense Масрур Барзани с американским генералом

К словам Масрура Барзани, касающихся того, что ИГ* — это уже идеология, а не только вооружённые боевики, мы обязательно добавляем — вслед за Россией и Ираном: ИГ* не только боевики и территории, тем паче не только идеология, это ещё и активные усилия спецслужб различных западных стран, Израиля и, если верить президенту Чехии Милошу Земану и иранским спецслужбам — также Турции, обильно сдобренные почти неограниченными финансовыми потоками из Саудовской Аравии, вначале — также и Катара, а на последней стадии — из ОАЭ. И нельзя не согласиться с требованиями Сирии, России и Ирана о том, что вначале следует «дать по рукам» именно финансистам террористов и другим их теневым пособникам. Однако тем не менее риторически спросим: мистер Трамп знаком с точкой зрения курдских союзников США и Израиля из Северного Ирака, и как он относится к предупреждениям Масрура Барзани? Ладно, допустим, президент США игнорирует иракских курдов. А как долго он собирается делать вид, что нет предупреждений от американского генералитета? Вот что сообщала 24 марта пресс-служба той самой «американской» международной коалиции в Сирии — командующий силами коалиции в Сирии, генерал-лейтенант США Пол Лакамера заявил: «Не заблуждайтесь, ИГ* сохраняет свою силу». Он пояснил, что террористы настроены сохранить то, что осталось от их состава и возможностей, и они либо уходят в отдалённые районы, либо отправляются в лагеря для беженцев в ожидании подходящего момента для возвращения. А 25 марта новостной ресурс Al-Masdar News сообщил — в северо-восточную Сирию вошла большая военная колонна США. В составе конвоя находилось более полутора сотен грузовиков. Колонна вошла на территорию Сирии через КПП «Сималка» на границе с Ираком. Данным конвоем доставлено большое количество оружия и боеприпасов проамериканской группировке SDF, главным местным союзникам США и международной коалиции в стране. Это что же — таким образом США подтверждают «полный конец ИГ* в Сирии», или же готовят своих марионеток, как с конца февраля предупреждают многие центры и Сирии, и Ирана, к некому «сценарию новой войны» против Сирии?

Defense.gov Американские солдаты в Сирии

Чуть позже, после заявлений пресс-службы «американской» международной коалиции и ресурса Al-Masdar News, 24 марта, как сообщало британское агентство Reuters, и.о. министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Трамп 25 марта подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые по всем международным соглашениям и согласно резолюциям Совета Безопасности ООН считаются территорией Сирии. Указ Трампа будет объявлен в день, когда в Белом доме пройдёт встреча американского лидера с прибывающим в США премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху: «Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанами. Израильско-американские отношения теснее, чем когда-либо». Далее в сообщении Reuters говорилось, что одной из целей рабочего визита Нетаньяху в США является демонстрация поддержки администрацией Трампа «своего кандидата» на предстоящих 9 апреля парламентских выборах в Израиле. А ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху 21 марта сердечно поблагодарил президента Трампа за намерение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Вот именно в этом всём и состоит новый шантаж со стороны США в отношении не только одного Ближнего Востока, но и всего мира в целом. Стало очевидным, что тактическая цель и Трампа, и Израиля на данном этапе — это развязывание ещё одной, как минимум, «прокси-войны». И желательно именно в Сирии — вот и продолжают вооружать незаконные иррегулярные вооружённые отряды SDF. Входящие в эту группировку курды уже шантажируют и угрожают законному правительству в Дамаске и требуют «признания курдской автономии». Хотя прекрасно знают о формате переговоров, предложенном законной властью Сирии, прекрасно знают о посредничестве России и Ирана в деле решения «курдского вопроса» в Сирии. А если это «не сработает» — что ж, вот тезис о признании аннексированной Израилем сирийской территории новой частью «Земли Обетованной».

EdoM Голанские высоты

Посмотрим, чем это может грозить. Ни одна не то что из ведущих стран Европы — членов ЕС, вообще ни одна европейская страна не собирается присоединяться к США и Израилю в вопросе принадлежности Голанских высот. Излишне говорить о реакции мусульманского мира — нет ни одной страны, даже и в Юго-Восточной Азии (а многие страны этой части планеты крайне тесно связаны с Израилем…), которая бы приветствовала очередной американо-израильский сговор на Ближнем Востоке. А ведь тут не только же анонс о намерении «узаконить» аннексию Голан. Параллельно США принялись и за Ливан — цель та же, как-нибудь «сделать народную революцию» с целью раздавить и физически уничтожить шиитскую общину этой страны. Именно так — мы настаиваем на такой формулировке при комментировании наглых заявлений госсекретаря США Майкла Помпео в ходе его визита в Бейрут 22 марта. Дабы не быть голословными, поясним, в чём наглость главы внешнеполитического ведомства Америки. Человек прибыл в страну, где на абсолютно демократических выборах, опираясь на поддержку большинства рядовых избирателей, самым демократическим образом победила партия «Хезболлах», которая и стала ядром нового правительства Ливана, и этот человек позволяет себе призывать власти и народ этой арабской республики «противостоять преступности, террору и угрозам» со стороны «Хезболлах», «которая имеет в лице Ирана мощного союзника и представляет собой системную политическую и военную силу в Ливане». Как передаёт агентство Associated Press, представители ливанского правительства решительно отвергли резкие заявления главы Госдепа в адрес «Хезболлах». Стоя рядом с Помпео на совместной пресс-конференции в Бейруте, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль отметил, что ведущая партия ливанских шиитов «не является террористической организацией и была избрана народом».

Помпео, однако, продолжил упорствовать, предупреждая, что «ливанский народ стоит перед выбором: смело двигаться вперёд или позволить тёмным амбициям Ирана и «Хезболлах» диктовать своё будущее». Шеф Госдепа при этом добавил, что США будут продолжать использовать «все мирные средства», чтобы «обуздать «Хезболлах» и влияние Ирана на Ливан». Американский госсекретарь говорил в Бейруте о «дестабилизирующей деятельности» Ирана и «Хезболлах» в Ливане и регионе на фоне решительного осуждения со стороны арабских и других стран Ближнего Востока, всего мусульманского мира заявления президента Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над оккупированными им Голанскими высотами Сирии — но это ничуть не смущало данного произральского деятеля из Вашингтона. В итоге получилось, что Помпео в Ливане выступал против наиболее последовательных борцов против Израиля и за деоккупацию арабских земель, а посему резкие выпады Помпео против «Хезболлах» были «ещё менее приемлемыми для руководства небольшой арабской республики», отмечает АР. А вот и один из итогов наглости Помпео в Бейруте — как сообщает пресс-служба Кремля, 26 марта в Москву прибудет с официальным визитом президент Ливана, христианин Мишель Аун, для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президенты России и Ливана обсудят вопросы дальнейшего развития российско-ливанского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Запланирован также обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

U.S. Department of State Майк Помпео и Джебран Басиль

А куда ж ещё — ведь генерал Аун, фигура практически всеми в Ливане уважаемая, один из инициаторов подписания договора о взаимной военной помощи в борьбе с бандами ИГ*, подписанного между всеми христианскими общинами Ливана и шиитской партией «Хезболлах» осенью 2014 г., когда ИГ* из Сирии уже начало проникать и в Ливан. И генерал Аун прекрасно знает о тесном союзе России с Ираном по Сирии и Ираку. Наконец, он как человек, переживший не одно и не два покушения на его жизнь со стороны агентуры США и Израиля, прекрасно понимает, чем грозит его маленькой стране открытое неприятие «тезисов» Израиля, Трампа и Помпео по партии «Хезболлах» и Ирану. По логике, после возвращения Ауна из Москвы, а то и — не дожидаясь итогов переговоров президента Ливана с Путиным, вскоре делегации правительства и парламента Ливана побывают в Иране, ибо в этих ветвях власти доминирует шиитская партия «Хезболлах». Нормально — христиане обращаются за поддержкой и помощью к России, а шииты — к Ирану. Далее же две державы-союзницы совместно спланируют, как именно следует противостоять плану США и Израиля по разжиганию новой «прокси-войны» против Сирии, или — как противостоять неким гипотетическим попыткам спецслужб США и Израиля «осуществить народную революцию» в Ливане с целью посадить на власть агентуру Вашингтона и Тель-Авива.

Многие косвенные факты говорят о том, что США-Израиль уже во весь ход обрабатывают весь Ближний Восток, а не ограничиваются только Сирией, Ливаном и Ираком. В интервью каналу Al Arabiya 21 марта выше упоминавшийся Помпео сказал, что Иран предоставляет не только ресурсы, но и ракеты йеменским хуситам (зейдитам, одной из ветвей шиизма — прим.), и выразил надежду, что давление на Иран убедит хуситов «вернуться за политический стол переговоров». И вот 25 марта председатель Верховного революционного комитета Йемена Мохаммед Али аль-Хути категорически отверг заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Иран направляет ракеты хуситам, и заявил, что вместо таких претензий США должны прекратить свою агрессию против Йемена, сообщает иранское агентство Tasnim News. Аль-Хути также сказал, что после четырех лет нападений на Йемен, Помпео заявил, что война в Йемене ведётся опосредованно Ираном, и Иран выпускает ракеты из этой страны Аравийского полуострова, сообщает RT Arabic. «Я же говорю американцам, что вы должны прекратить свою агрессию, преступления и блокаду Йемена, чтобы все формы йеменской военной обороны и все ваши оправдания были устранены, — отметил он. — Если вы правы, вступайте в битву непосредственно с Ираном». Несколько отойдя от основного содержания данного материала, автор строк хочет подчеркнуть, что не далее как в 2001 году, в рамках форума Армения — Диаспора, он лично сделал такое же предложение одному из граждан США армянской национальности, в ответ на инсинуации последнего о том, что Армении не нужно связывать своё будущее с Ираном и Россией и что будущее Армении исключительно на Западе. Я предложил этому соотечественнику, имеющему богатые связи в Конгрессе США и американских спецслужбах, чтобы он передал своим «контактёрам» во властных структурах США, чтоб Вашингтон самостоятельно, без «жертвования пешек» в лице малых государств и народов, выяснил бы свои отношения и с Россией, и с Ираном, ну и заодно и с Китаем. Далее по изложению читателям будет видно, почему в 2001 г. мной был упомянут и Китай…

yeowatzup Сана. Йемен

Пока же вернёмся на Ближний Восток. Судя по отповеди со стороны шиитов Йемена, США явно вступили в закулисные переговоры с высшим руководством Верховного революционного комитета Йемена в попытках «отвратить» йеменских шиитов-хуситов от Ирана. И получили, как и Помео в Бейруте, «прямо в лоб». Вопрос — что делать США в этом регионе дальше, если их «миротворчество» бомбами и ракетами всё никак «не доходит» до сознания шиитов? Помнится, в Югославии их бомбовое и ракетное «миротворчество» привело к тому, что обывательщина предала свою страну и своих героев. Сейчас как раз 20-летие агрессии США и НАТО против Югославии, правда, Югославии больше нет, успешно уничтожена, удавшаяся спецоперация разведсообществ США, к тому же убиты основные переговорщики со стороны сербской элиты. Кого сгноили в Гааге, кто умер сам, кого умертвили, как того же Слободана Милошевича, кого только собираются умертвить, как на днях осужденного пожизненно Радована Караджича, и так далее. Милошевич и Караджич — наиболее осведомлённые вокруг приснопамятного «Дейтонского мирного соглашения», закрепившего капитуляцию православной части населения бывшей Югославии, поэтому они должны были молчать, дабы не предать огласке все низости США по ситуации на Балканах в 90-е гг. Какая связь между политикой США на Балканах и их нынешними потугами расколоть шиитский мир? Самая прямая — во-первых, применяется та же метода, расколоть и удавить поодиночке. А во-вторых, именно американская база «Бондстил» в оккупированном сербском крае Косово и Метохия — это был центр приёма, обучения и распределения террористов (через Турцию) на Ближний Восток. Но в Ливане и Йемене у мистера Помпео с мистером Трампом пока получается провал. Наверное, потому, что Ближний Восток — это Азия, а шииты — не легковерные православные христиане. Даже проамериканский мусульманин, курд из Ирака Масрур Барзани, будучи суннитом, публично выражает сомнения, как мы уже указывали выше, в том, что США всегда и всюду правы… В этом и состоит преимущество Азии над Европой — тысячелетия истории научили азиатов ни капли не верить, в принципе, никому. Да и как верить тем же США, если у всего мира на памяти «пробирка с оружием массового поражения» Саддама Хусейна в пальцах госсекретаря Колина Пауэлла на заседаниях в ООН, но в Ираке до сих пор всё никак не находят этого самого хусейновского ОМП? При этом американские и английские спецслужбы годы напролёт упрямо твердят, что, мол, «они ошиблись», «их ввели в заблуждение» и так далее.

Un.org Колин Пауэлл

Но время не стоит на месте в 2019 году. И то, что рано утром 25 марта кто-то обстрелял из сектора Газа жителей района Шарон к северо-востоку от Тель-Авива, уже говорит о том, что, как принято порой выражаться, «ситуация уже на мази». Ракета попала в жилой дом в общине Мишмерет, к северу от города Кфар-Саба, что вызвало пожар и уничтожило всё строение. Ранения получили семь человек, в том числе две женщины и трое детей. Международные СМИ сообщали, что премьер-министр Нетаньяху, находившийся в это время в США, заявил о решении сократить свой визит в Вашингтон и как можно скорее отбыть на родину после ракетной атаки из сектора Газа на пригород Тель-Авива, передаёт агентство Associated Press. Нетаньяху назвал запуск ракеты, поразившей дом в центральной части Израиля, «преступным нападением», и пообещал нанести ответный удар. По словам главы правительства, он вернётся в Израиль, чтобы «справиться с кризисом» вскоре после встречи с президентом Дональдом Трампом. Мы пока не знаем, откладывается ли из-за преждевременного отбытия Нетаньяху из США в Израиль ожидавшееся и анонсированное израильтянами подписание Трампом указа о «признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами». Ну, допустим, что это откладывается — днём раньше, днём позже, нет разницы, ибо глобально США намерены заниматься приращиванием территории Израиля, а значит — усугублением самого главного ближневосточного кризиса, т. е. палестинской проблемы и сирийско-израильского конфликта. Пока известно, что, как сообщали ведущие израильские СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «в эти часы перебрасывает дополнительные войска на юг страны, к границе с сектором Газа, и проводит частичную мобилизацию резервистов. Данные шаги связаны с приведением вооружённых сил еврейского государства в полную боеготовность после ракетного удара утром 25 марта из палестинского анклава по пригороду Тель-Авива. Ранее ЦАХАЛ возложил ответственность за ракетный обстрел на контролирующее Газу движение ХАМАС. Пресс-секретарь Армии обороны генерал Ронен Манелис сообщил, что ракета пролетела 120 км и поразила дом в поселении Мишмерет севернее города Кфар-Саба. «Ракета произведена ХАМАСом и была запущена с пусковой установки этой организации», — пояснили в израильском военном командовании».

Israel Defense Forces Израильские военные

Новое вторжение в сектор Газа — и всё? По крайней мере, к вечеру 25 марта начали поступать сообщения, что Израиль уже наносит массированные ракетные удары по Газе. Дальнейшее трудно прогнозировать — ведь, во-первых, нет никакого расследования того, что произошло. Просто израильская армия априори обвиняет движение ХАМАС, раз ракета шла из сектора Газа. Но раз уж речь зашла и об обострении на границах Газы с Израилем, то мы напомним, что перманентная, но в основном «война с перерывами», тут идёт уже много месяцев. И в своё время отставка с поста министра обороны Израиля Авигдора Либермана была связана именно с тем, что хвалённый «Железный купол» не справился с массовой ракетной ответной атакой от ХАМАС, сумев перехватить только 20 или 30% из 300 ракет «Кассам» палестинцев. И вот в ночь на 15 марта из Газы последовал ракетный удар в сторону Тель-Авива, первый подобного рода с окончания войны 2014 г. между ХАМАС, контролирующим сектор, и Израилем. Израильские военные заявили тогда, что система «Железный купол» перехватила все выпущенные ракеты, кроме одной. В ответ ЦАХАЛ нанесла удар по «примерно 100 военным целям», принадлежащим ХАМАС и другим группировкам в Газе. Ударам подверглись «штаб-квартира операций ХАМАС на западном берегу Иордана», объект по производству ракет и «военно-морской пост» с расположенным там складом оружия, говорилось в сообщении израильского военного командования, сообщали из израильской армии. Нас смущает то, что, например, сейчас израильтяне говорят всего лишь об одной ракете (!), выпущенной столь удачно из Газы и не перехваченной «Железным куполом». В отличие от 25 марта, в событиях 13 ноября 2018 г. сами израильские источники указывали, что из Газы летели 300 ракет. В сообщениях о событиях 15 марта хоть не указывалось точное количество палестинских ракет, но давалось понять, что речь шла не об одной-двух ракетах. А не умышленно ли Израиль решил не перехватывать эту одну-единственную ракету от 25 марта, дабы получить повод для развёртывания новых мер по разжиганию новой войны в регионе?..

Итак, в эпицентре — и это заметно, попытки «вызвать на себя» Иран, для чего американская дипломатия пытается «переубедить» ливанских, йеменских и, не исключено, шиитов из других арабских и не только арабских стран. Поводов же к ужесточению мер — уже не один (Голаны), а минимум два — к Голанам приплюсовывается «одноракетная» агрессия движения ХАМАС, а оно где-то примерно с 2017 г. всё же восстановило связи сотрудничества с Ираном. В феврале 2017 г. автор данных строк в зале заседаний иранского мажлеса (парламента), в рамках формата Международной конференции «Вместе поможем Палестинской интифаде», самолично видел, как высокопоставленные представители ХАМАС во второй день работы конференции всё же прибыли в Тегеран, и как их упорно ожидали в иранской столице. Помнится, были отменены выступления многих желавших высказаться, дабы дать возможность выступить именно представителям ХАМАСа.

Mahdi Sigari Иранский парламент

Посему трудно определить, какой из поводов для новых войн используют США и Израиль. Возможно, что какие-то изменения в первоначальный план — разжечь войну именно путём аннексирования в пользу Израиля сирийских Голанских высот, внесли массовые протесты друзской общины — представителей ещё одной ветви шиизма. На Голанских высотах 23 марта прошла манифестация, в которой приняли участие сотни друзов, которые выступили против признания со стороны США израильского суверенитета над этой территорией Сирии, сообщало издание The Times of Israel. Протестующие из Мигдаль-Шамса, друзского городка, расположенного к северу от Хермона, также собрались вдоль границы, так как израильские силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности к возможным столкновениям, отмечало данное издание. Как сообщал израильский интернет-ресурс Mignews, митингующие размахивали сирийскими флагами и держали в руках фотографии президента Сирии Башара аль-Асада. Демонстранты скандировали: «Мы — сирийцы и навсегда останемся ими». «Мы отвергаем решение американского президента Трампа, потому что он говорит о том, что ему не принадлежит. Голаны являются арабской и сирийской территорией, независимо от того, как долго продолжается ее оккупация. Мы направляем приветствие президенту Башару аль-Асаду и выражаем нашу поддержку ему», — сказал один из протестующих, передавал Mignews.

Так ведь именно лояльные сирийскому президенту аль-Асаду друзы южных сирийских провинций Кунейтра и Сувэйда — те, кто непосредственно граничит сейчас с друзами на оккупированных Израилем Голанских высотах. И с чём чёрт не шутит — у друзов Сирии полно и оружия, и своих отрядов ополчения, и если вдруг на Голанах начнутся столкновения местных друзов с израильскими силами безопасности и армией, то кто сможет гарантировать, что друзские народные милиции из Кунейтры и Сувэйды вдруг не решат идти на помощь своим братьям по вере? И если вдруг всё это возьмёт и вздыбит уже весь Израиль — ведь друзы рассредоточено живут и в других регионах Израиля? Именно подобные рассуждения заставляют думать, что эта самая одна-единственная ракета из сектора Газа не случайно оказалась не перехваченной израильской противоракетной обороной «Железный купол». Скажем так — вдруг в последний момент в Вашингтоне и Тель-Авиве возникли сомнения в том, что «игра» с израильским «суверенитетом» над Голанами может стать слишком рискованной, и тогда традиционно избрали Газу как повод к тому, чтобы начать осуществление некой спецоперации против шиитов региона. Ну и, разумеется, против Ирана…

NatanFlayer Пусковая установка системы ПВО «Железный купол»

Конечно, даже весной-летом текущего года США и Израиль будут стараться избегать открытых, лобовых столкновений с Ираном. Поэтому мы не считаем серьёзными те точки зрения, что якобы израильтяне и американцы смогут «запереть в Персидском заливе» Иран, в частности, его танкеры и его военно-морской флот. В этом плане, несмотря на очевидно предвыборную болтовню израильского премьера Нетаньяху от 6 марта на базе израильских ВМС в Хайфе, мы склонны больше верить угрозе министра обороны Ирана бригадного генерала Амира Хатами от 13 марта, который, напомним, заявил: «Если это произойдёт, мы ответим жёстко. Вооружённые силы Ирана, безусловно, обладают способностями наилучшим образом защитить судоходные линии страны от любой возможной угрозы». Отметим, что в силе остаётся ещё одно предупреждение иранского военно-политического руководства, озвученное практически сразу после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 г. Согласно ему, если иранская нефть будет заблокирована американским военным флотом в Персидском заливе, то подобная блокировка ожидает и арабских поставщиков жидкого углеводорода, но уже со стороны ВМС Ирана. И это — не шутка и не бравада. В последние годы военный флот Ирана на самом деле значительно расширил зону операционной деятельности, периодически отправляя свои корабли в Индийский и Атлантический океаны. В свою очередь ВМС Израиля, располагающие современными боевыми кораблями, включая подлодки, обладают высокой огневой мощью и действуют в основном в Средиземном и Красном морях. Но проблема в том, что акватории Оманского пролива и Персидского залива — это всё-таки мелководье, а вот тут преимущество на стороне Ирана, ибо он сам, собственными ресурсами производит мини-подлодки. Так что вряд ли США и Израиль захотят соревноваться у иранских берегов на мелководье с подводным флотом КСИР Ирана и, отметим, также с боевыми пловцами КСИР, у которых отменная выучка.

К тому же, не исключено, какую-то роль могут сыграть и резко отрицательные реакции из Москвы и Тегерана на объявленное желание Трампа признать Голаны «израильской территорией». Помимо МИД Ирана, о реакции которого мы ранее сообщали, решение Вашингтона осудили публично и главный помощник иранского верховного лидера Исламской революции по международным делам, экс-министр иностранных дел Али Акбар Велайети, и лично министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, и спикер мажлеса Ирана Али Ардашир Лариджани. Примечательно звучали оценки Джавад Зарифа: «США в полном бреду. Его [т.е. Трампа — прим.] безрассудство лишь отражает панику упадка империи». Против американо-израильской провокации Турция, Китай. «Голаны — это оккупированная Израилем сирийская территория. Позиции ООН ясны и основаны на международном праве. Голаны являются частью сирийских земель в соответствии с международным правом. Принадлежавшие Сирии с 1944 г. Голанские высоты были захвачены Тель-Авивом в ходе Шестидневной войны в 1967 г. В 1981 г. израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашён суверенитет еврейского государства над Голанами. Совет Безопасности ООН 17 декабря 1981 г. принял резолюцию, согласно которой эти действия были признаны недействительными», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерриш.

Israel Defense Forces Израильские танки на Голанских высотах

Выделим реакцию России. Намерение президента США признать Голанские высоты частью Израиля не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке», — заявил он. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя решение США по Голанским высотам, заявил: «США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад, израильскими. Доводы Помпео смехотворны. Когда в Вашингтоне говорят о международном праве, ответом может быть только гомерический хохот». Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Помпео о действиях президента Трампа по признанию сирийских Голанских высот территорией Израиля — мол, это «признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля», жёстко иронично: «Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму, — иначе признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы всё поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео. А вот память об американских «силах добра в регионе» и «благородстве Вашингтона» хранят сотни тысяч могил и мест массовых захоронений в Ираке, Ливии, Сирии и других странах региона». Она также осудила заявление Трампа о Голанских высотах и подчеркнула, что Россия считает эту территорию частью Сирии в соответствии с позицией ООН. «Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН», — заявила Захарова. Как отмечается в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, высказывание президента США — это «очередное проявление пренебрежения Вашингтоном нормами международного права, резолюциями Совета Безопасности ООН, принципом «земля в обмен на мир».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Но проблема, увы, не только в том, что Вашингтону в угоду Израилю понадобились Голанские высоты Сирии, или даже вся Сирия, а то и Ливан с Йеменом. Всё не столь упрощённо. Мы видим, что США «ищут» войну, в любой её форме — но скорее всего, всё-таки в форме «прокси-войны». Вот, например, Венесуэла. На фоне того, что туда снова направились российские военные самолёты, на фоне того, что идут постоянные консультации между Россией, Ираном и Китаем по Венесуэле, обратим внимание на недавние слова советника президента США по нацбезопасности, печально известного русофоба Джона Болтона из его эксклюзивного интервью главному редактору ресурса Breitbart News Алексу Марлоу: «По оценкам США, сейчас в Венесуэле находится порядка 40−50 тыс. американских граждан. А на международной арене у правительства США нет более первостепенной задачи, чем защита их граждан от насилия и запугивания». Пожалуйста — вот вам не просто повод для вмешательства во внутренние дела суверенной страны, но и повод для развёртывания любой формы войны. Нет особой разницы, будет эта война «горячей» и прямой, в виде американской интервенции (а разве зря на днях президент Бразилии Жаир Болсонару, как сообщало Reuters, «конфеденциально» посещал штаб-квартиру ЦРУ США?), или же «горячей» и опосредованной, руками «прокси» из лагеря американского марионетки Хуана Гуайдо? Сирия показала, что особой разницы нет — война в любой форме угрожает стране и отбрасывает её на десятилетия назад.

А 24 марта США решили попугать Китай. Американцы направили свои боевые корабли через Тайваньский пролив, таким образом увеличив частоту движения по стратегическому водному пути, несмотря на сопротивление со стороны Китая, передаёт агентство Reuters. Подобный шаг администрации Дональда Трампа чреват ещё большим повышением градуса напряжённости в отношениях с Пекином, который считает Тайваньский пролив и сам Тайвань частью своей территории. «Транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, — говорится в заявлении Пентагона. — США будут продолжать летать, плавать и действовать там, где позволяет международное право». В Тайбэе министерство обороны Тайваня заявило, что корабли США прошли через Тайваньский пролив с юго-запада и проследовали в северном направлении. Напомним, что Тайвань является одной из горячих точек в отношениях США и Китая, которые включают торговую войну двух крупнейших мировых экономик, территориальные споры КНР с соседями в Южно-Китайском море, где американцы также пытаются осуществлять «патрулирование свободы навигации». В конце прошлой недели президент Тайваня Цай Ин-вэнь остановилась на американских Гавайях по завершении своего тура в тихоокеанском регионе, вызвав критическую реакцию официального Пекина. Реакция китайской стороны на военный демарш американских ВМС в «территориальных водах» КНР ожидается в ближайшее время. И нам не представляется, что Пекин будет чрезмерно сдержан. Использование же Тайваня в любой форме и редакции против Китая — это ведь тоже своего рода «прокси-война».

Undefined~commonswiki Тайвань

Суммируем изложенное с теми предупреждениями Ирана, в которых иранские высокопоставленные должностные лица, вплоть до президента Хасана Роухани, предупреждали, что США ведут переброску недобитых террористов ИГ* и других террористических группировок в регионе, «и эти группы более опасны, чем ИГ*», (председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского Мажлеса Хешматоллах Фалахатпише, от 20 марта) не только в Афганистан и Пакистан, но и в Центральную Азию и на Кавказ. Потенциальными театрами военных действий «прокси-армий» США и Израиля запланировано сделать не только приграничные с Россией, Ираном и Китаем страны и территории, но и регионы внутри этих государств Евразии. Вопрос Голанских высот должен выступить как бы «пробным шаром» — заскочит «в лузу» или нет, среагируют ли Иран и Россия, и не только на словах, — или молча «проглотят» очередную Югославию, пусть даже и с озвучиванием дипломатический осуждений. Видимо, в США и Израиле пока не рассматривают возможности выработки Россией, Ираном и Китаем консолидированного ответа. Однако Евразия созрела для того, чтобы в мире появился новый военно-политический и стратегический блок. Есть, правда, и такая изюминка во всех этих хитросплетениях — попытка США и Израиля нагнетанием международной обстановки решить вопрос о власти внутри своих стран. Нетаньяху же готовится к внеочередным парламентским выборам в Израиле, намеченным на 9 апреля 2019 г. А в ноябре 2020 г. Трампу предстоят президентские выборы, когда следует ожидать жёсткого обмена «решительными мерами» вокруг Ирана и его нефтеэкспорта. Так что перевесит — здравый смысл или шоуменские привычки?

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ