Не скрою, последняя публикация в правонационалистической газете Японии «Санкэй симбун» относительно истории так называемого «территориального спора» между нашими странами несколько удивила. Дело в том, что после десятилетий сознательного насаждения среди японского народа антисоветских, а ныне антироссийских настроений эта газета вдруг признала, что позиция Японии по поводу «четырех северных исконно японских островов» отнюдь не неуязвима. В переводе ИноСМИ заголовок статьи звучит так: «Sankei (Япония): прошлое, о котором правительство Японии не хочет вспоминать». При этом из заголовка в оригинале статьи упущена весьма важная констатация о том, что японское правительство само отказалось от островов Кунашир и Итуруп. Точнее по-японски заголовок звучит так: «Прошлое, которое не хотело бы затрагивать правительство Японии. Мнение о том, что раньше в понятие «северные территории» входили два острова».

Японские притязания на Курилы. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

А ведь совсем недавно редакция «Санкэй симбун», что называется, и на дух не переносила утверждения российских специалистов о необоснованности позиции японского правительства под давлением США «расширившего» свои территориальные притязания. Произвольно включив в эти притязания не только опрометчиво обещанную Н. Хрущевым в 1956 году Малую Курильскую гряду — остров Шикотан и островную группу Плоские (по-японски Хабомаи), но и наиболее крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Внимательно изучая творения журналистов этой японской газеты, впервые прочитал в ней более объективную, чем ранее, трактовку того, кто повинен в возникновении искусственной «проблемы северных территорий».

(сс) ashirova0 Курилы

Читаем: «Правительство Японии придерживается позиции, в соответствии с которой четыре северных острова — исконно японская территория, однако на самом деле через некоторое время после окончания Второй мировой войны японские власти официально отказались от суверенитета над Итурупом и Кунаширом. Токио обходит эту тему, однако после войны Япония также приложила руку к тому, чтобы осложнить возврат четырех островов».

А ведь еще недавно, когда автор этих строк во время выступлений перед японской аудиторией приводил документы, свидетельствующие о том, что в 1955—1956 годах целью Токио на советско-японских переговорах о заключении мирного договора была передача Японии только островов Малой Курильской гряды, японцы, не имея, что возразить, лишь криво улыбались. А некоторые пытаются «объяснять» такую позицию тогдашней слабостью их страны. Дескать, и тогда хотели все, но тогда силенок не хватало.

Теперь же рупор националистических сил Японии признает: «19 октября 1951 года в ходе заседания специальной комиссии палаты советников представитель МИД Кумао Нисимура подчеркнул: «Что касается области Курил по Сан-Францисскому мирному договору, то я думаю, она включает как северные, так и южные Курилы». Это означает, что он официально отказался от суверенитета на Итуруп и Кунашир, которые относятся к южной части (Курильской гряды, а не являются «продолжением Хоккайдо», как абсурдно с точки зрения географии и истории утверждают в Токио — А.К.)… Затем на фоне обострения холодной войны Япония изменила позицию, заговорив о том, что четыре северных острова исконно японские. За этим стоит то, что перед подписанием Советско-японской декларации 1956 года США жестко потребовали от Японии, чтобы она не соглашалась на возврат двух островов».

Что же, следует констатировать, что, наконец-то, в Японии, причем даже правые силы, начинают разъяснять не выдуманную по идеологическим и политическим мотивам искаженную историю, а нечто приближенное к правде.

Вернее, скажем так, к полуправде. Ибо в статье вновь содержится утверждение о том, что якобы «Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи никогда не принадлежали другой стране. По Симодскому трактату 1855 года граница была прочерчена между Итурупом и Урупом». Оставим на совести автора эти вводящие японского читателя в заблуждение утверждения. Так как на эту тему доводилось высказываться не раз, напомню лишь, что все эти острова, вплоть до маленького Чикота (Шикотан), со второй половины XVIII века официально входили в «Камчатский уезд Охотской области Иркутского наместничества» и вынужденно были уступлены Россией Японии ради установления с ней дипломатических и торговых связей. Кстати, по моему опыту обсуждения с японцами этого вопроса, усилиями официальной пропаганды и властей жители этой страны об этом не знают. Ибо сокрытие этих и других фактов необходимо для формирования в японском народе непреклонной веры в «исконность северных территорий».

И тут мы подходим к разгадке появления в последнее время в японских СМИ подобных «признаний». Дело в том, что японское правительство и обслуживающая их интересы сервильная пресса, включая, как выясняется, и ранее критиковавшую премьер-министра Японии С. Абэ за «уступчивость русским» газету «Санкэй симбун», похоже, готовят японцев к согласию, возможно, временному, ограничить территориальные требования к нашей стране Малой Курильской грядой. Меняется и традиционная, по сути, реваншистская терминология.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

При этом не обходится без противоречий и нестыковок. Автор статьи отмечает: «В юридической позиции правительства по проблеме северных территорий нет никаких изменений». Это официальный ответ правительства на запрос депутата от Конституционно-демократической партии Акихиро Хацусика: «Являются ли четыре северных острова исконно японской территорией?». Правительство не может прямо заявить, что это «исконно японская территория», и в этом проявляется вся сложность его позиции.

Однако главная сложность, господа из «Санкэй симбун», в том, как вы будете разъяснять японскому народу, почему и для чего его, простите за грубость, более 60 лет водили за нос, убеждая в якобы «незаконном захвате и удержании русскими исконно японских территорий» и скрывая при этом подлинные, но не выгодные для такой пропаганды факты истории. Как, не признав, мягко говоря, ошибочность послевоенной политики и дипломатии на российском направлении, убеждать народ раз и навсегда отказаться от необоснованных притязаний к соседней стране и просить ее руководство, как и в 1956 году, исключительно в качестве жеста доброй воли уступить законно принадлежащую РФ Малую Курильскую гряду японскому государству? И как убедить российский народ в том, что ближайший союзник и сюзерен Японии — США не воспользуются «новыми территориями» для усиления своей открыто направленной против России и КНР военной группировки на Японских островах? И можно ли верить, что следующее за кабинетом Абэ правительство не вернется к прежней риторике об «исконных северных территориях»? Ведь такое уже бывало. Без ответов на эти вопросы продолжающиеся переговоры, будь они хоть трижды «тайные», к успеху не приведут.