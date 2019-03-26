



Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган под смешным предлогом отмены платы в музей Айя-София предложил преобразовать этот древнейший и знаковый для еще не разделенного христианства храм в мечеть, заговорили об этом многие. Но возмутилась прежде всего Греция. Очень не понравилось грекам высказывание Эрдогана, поскольку восприняли они его как покушение на статус «греческого православия». Но кто сказал, что Святая София — это о греках?

Этот знаменитый собор строила Римская империя, перебравшаяся из Рима в Константинополь. Конечно, греки вложили в нее многое. После того как римляне завоевали греческие полисы, ответным шагом завоеванных стало культурное поглощение завоевателей. И сегодня мы можем и должны отдать должное древним грекам за их огромный вклад в развитие цивилизации. Но вклад этот исторический, к современной Греции он имеет опосредованное значение. Равно как и к Древнему Риму. Сегодня ушедшая в прошлое Византия является музейной ценностью. Может быть, какая-нибудь мировая держава и решит в будущем использовать ее наследие с точки зрения выработки новой геополитической концепции. Хотя пока что по факту Византию актуализирует сейчас только Анкара, президент Эрдоган, который отталкивается от завоеванной империи, чтобы подчеркнуть величие турецких предков.

rild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Но значит ли это, что христиане должны спокойно относиться к его словам о возможном преобразовании Святой Софии в мечеть? Конечно, нет. Прежде всего, это признак проявления дурного вкуса самой Турции. Ведь таким образом она обозначает себя как нацию, которая присвоила чужое наследие, и подтверждает, что турки не способны произвести что-то великое свое, способное на равных конкурировать в мировом пространстве. От того, что Святая София станет мечетью, для христиан, преобладающей мировой религии, ничего не изменится. Как они считали собор фактом торжества своей веры, так и будут считать. Да и турецкие мусульмане, надо полагать, не смогут ощущать себя в мечети Святой Софии как у себя дома, понимая, что они все-таки находятся в гостях. Не поможет Анкаре такой шаг с политической точки зрения. Исламский мир знает три великие святыни, две из них находятся в Саудовской Аравии, одна — в Иерусалиме. А четвертой, Святой Софии, новым мусульманским центром не бывать.

Хотя понятно, что Эрдоган не просто так сделал свое заявление. У него проблемы внутри страны и с Константинопольским патриархатом. Президент в свое время сделал ставку на электорат, для которого ислам актуален в повседневной жизни. И политическая концепция его связана с реанимацией былой Османской империи, назначавшей шерифов в ключевые мусульманские центры. Но это одна сторона медали. Вторая связана с тем, что, конечно, его наступление на христианство, реши он изменить статус музея Айя-София, будет негативно воспринято как католиками, так и православными. В конце концов, для нас, католических и православных христиан, собор Святой Софии имеет значение. Мы все-таки не переделываем мечети в церкви. И ждем этого от наших мусульманских друзей.

Заявления Эрдогана создают проблемы для исламско-христианского диалога. В частности, они наносят удар по политике папы Римского Франциска, который начал налаживать отношения с исламским миром. В ситуации, когда Ватикан идет на религиозный диалог с такими ключевыми ближневосточными странами, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, агрессия Турции в отношении Святой Софии вызовет раздражение не только Святого престола, но и исламских центров, которые могут расценить телодвижения Анкары как попытку нанести удар их курсу на создание конструктивных отношений с христианами. Да и нужно ли Турции, в которой сосуществуют греческие, сирийские, ассирийские, западные христиане, подставить себя под удар, стать государством, в котором нарушают религиозную свободу? А такой вывод после того, как Анкара решится преобразовать Айя-Софию в мечеть, будет сделан.

Dailyrosaryfamily.com Встреча Папы Франциска с советником министра по делам ислама Саудовской Аравии Абдуллой бин Фахадом Аллайданом. 2017

Вместе с тем у Эрдогана остается возможность сыграть грамотно. Но для этого он должен будет пойти на смелое решение и сыграть сразу на двух досках — одновременно выдворить из Турции константинопольского патриарха Варфоломея и вернуть музею Айя-София статус христианского храма, в котором смогут молиться христиане всех конфессий, как в храме Гроба Господня в Иерусалиме. С этим примирятся главенствующие христианские конфессии. Ведь патриарх Варфоломей сегодня переметнулся на сторону американских политиков, а нынешняя администрация президента США Дональда Трампа вовсе не католическая и не православная. Она опирается на белых евангелистов, которые привержены Ветхому Завету, принижая суть и значение Нового Завета.

Белые евангелисты вопреки позиции католиков и православных поддерживают курс администрации Трампа в отношении Израиля. Если президент Эрдоган решит сыграть на стороне католически-православного альянса, если он вернет им Святую Софию, католики и православные, конечно, поворчат из-за выдворения константинопольского патриарха, но недолго. Ведь их беспокоит усиление на Ближнем Востоке протестантского лобби, что исторически проявляло себя во время активизации западных стран с преобладанием протестантов в политической элите. Готова ли Анкара на подобное, есть ли у нее силы и желание стать защитником и гарантом сохранения прав православных и католиков на Ближнем Востоке? Время покажет.