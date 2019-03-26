Визит в Тбилиси генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, официальные встречи с президентом и премьер-министром Грузии, посещение действующего в стране совместного с НАТО тренировочного центра JTEC, на территории которого проходят командно-штабные учения альянса NATO-GEO EXERCISE 2019 с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса, в том числе азербайджанских военных, свидетельствует о степени важности для альянса этой закавказской республики, находящейся у «южного подбрюшья» России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг в ходе своего визита сделал достаточно много громких заявлений, касающихся непосредственно Грузии, признал, что эта страна достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции и уже пообещал, что она обязательно станет в итоге членом альянса. При этом генсек НАТО еще раз подтвердил, что альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках признанных международных границ и призвал Россию отозвать независимость регионов Абхазии и Южной Осетии, отметив, что решение о вступлении в НАТО принимает сама Грузия и другие члены альянса, поэтому «Россия или другая какая-нибудь страна не смогут повлиять на этот процесс». Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также заявил, что членство страны в НАТО — это не только политическое решение, но и выбор грузинского народа, и в этом процессе никто не сможет помешать Тбилиси.

Nato.int Встреча гнерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Тбилиси. 25 Марта 2019

Между тем военно-политическое значение визита генсека НАТО в Тбилиси следует рассматривать в том контексте, что Грузия является единственной страной в регионе, которая считается официальным партнером НАТО. Руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде в беседе с Axar.az напомнил, что между Грузией и НАТО существует целый ряд практических соглашений, которые позволяют играть роль, можно сказать, представителей НАТО в регионе. Посредством Грузии альянс реализует в регионе свои программы, в частности, программу сотрудничества с соседними Азербайджаном и Арменией. Поэтому, считает эксперт, на сегодня вопрос, как будет трансформироваться роль Грузии в дальнейшем в контексте взаимоотношений с НАТО, является центральным в переговорах Тбилиси и НАТО.

Что касается членства Грузии в НАТО, то Велизаде высказал мнение, что Грузия ставит цель участия в НАТО без переходного периода, и в этом смысле у НАТО есть лобби, в частности, в лице Соединенных Штатов Америки, приветствующих именно такой вариант — предоставление Грузии членства в НАТО без промежуточных условий, которые обычно предъявляются странам. «Этот вопрос — сроки членства и т. д., думаю, тоже будет в центре обсуждений», — отметил он. По его словам, Грузия сегодня рассматривается в качестве одного из важных составных звеньев коллективной обороны НАТО в этом регионе, альянс усиливает свое присутствие в Черном море в связи с конфликтом в Украине, включает Грузию в свои планы.

Поэтому неудивительно, что вопрос роли Грузии в новой концепции НАТО на Черном море в ходе переговоров Столтенберга с Бахтадзе стал одной из главных тем. «Как минимум в этом контексте можно говорить о строительстве новой воздушной базы НАТО в Вазиани и участии альянса в работах по созданию новой военно-морской базы в районе порта Анаклия, который сейчас строится», — предположил политолог. И, правда, безопасность на Черном море, наращивание сотрудничества по поддержке Грузии в связи с обстановкой в Черном море, как заявил Столтенберг, имея в виду «усиление российского присутствия», тоже были предметом обсуждений.

«Именно поэтому мы усиливаем наше сотрудничество, в том числе в сфере морских сил. Мы предоставляем подготовку грузинской береговой охране, и в ходе сегодняшней встречи мы обсудили, что можем сделать еще для усиления нашего сотрудничества», — сказал Столтенберг по итогам встречи с главой грузинского правительства. Сам Бахтадзе подтвердил, что американские партнеры придают значительную нагрузку глубоководному порту: «Что касается порта Анаклии, то у Грузии есть уникальное географическое положение. Неотъемлемой частью нашей экономической стратегии является то, что мы должны обязательно превратить Грузию в региональный хаб, в том числе в направлении транспорта и логистики, что охватывает все измерения. Мы выражаем полную поддержку консорциуму Анаклии, чтобы они смогли выполнить свои инвестиционные обязательства».

Флот НАТО

Бахтадзе имел в виду как европейских, так и американских партнеров Грузии. Между тем российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины, альянс может работать с этими странами и без принятия их в свои ряды, в то время как возглавляющий командование сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон накануне сказал, что данные учения не несут угрозы для РФ. «Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это и для них принесет пользу», — сказал Томпсон, отметив, что учения имеют оборонительный характер.

Глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов желание Грузии стать членом НАТО тоже считает болезненной темой для региона. «География стран НАТО расширяется до Каспия, это, с одной стороны, связано с безопасностью стран, с другой — является очень большим вызовом для маленьких стран, которые могут быть втянуты в российско-западную конфронтацию. Если в отношении Евросоюза все однозначно — ни Украина, ни Грузия не станут членами этой организации, то в отношении НАТО не все так однозначно. Эти страны могут и стать членами данного альянса, могут и не стать», — отметил он. По его мнению, важно вести независимую политику, что, в частности, демонстрирует Азербайджан.

«В 2011 году мы неслучайно стали членом Движения неприсоединения, в этом году наша страна председательствует в этой организации, позже ожидается проведение в столице Азербайджана саммита данной организации. Азербайджан укрепляет отношения с НАТО, но одновременно дает понять, что не станет членом альянса, ведет очень рациональную политику, понимая, что его территория не должна стать местом, где будут обеспечены интересы нерегиональных государств. Ведь регион очень взрывоопасный. С одной стороны, Ближний Восток, с другой — сильное влияние и столкновение геополитических интересов и региональных стран, и мировых политических игроков», — добавил политолог, подчеркнув при этом, что нерешенность конфликтов в регионе должна рассматриваться в качестве угрозы стабильности и для России, и для закавказских республик, поэтому их нужно решать.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Что касается отношений Армении с НАТО, то они также развиваются, Армения участвует в различных военных учениях НАТО, и, если бы была такая возможность, Ереван еще при президенте Серже Саргсяне больше интегрировал не только в эту организацию, но и в другие западные политические институты, а новые армянские власти даже не скрывают, что в национальных интересах Армении развитие отношений с НАТО, совместные военные проекты, однако в силу известных обстоятельств, т. е. определенной зависимости от России и Ирана, Ереван находится в несколько сложном положении, заключил Мамедов.

Что же, НАТО действительно вплотную и целенаправленно двигается в закавказском направлении, Россия выражает свою озабоченность, членство Грузии в блоке уже вопрос времени, Армения, хотя и с опаской, но тоже посматривает в сторону альянса, и только Азербайджан верен своему выбору и придерживается последовательно ровных отношений с организацией. Как станут развиваться события, покажет время.