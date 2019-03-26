Европейский союз столкнулся с многоплановой гибридной атакой. В рамках новой конкуренции между Россией, Китаем и Соединёнными Штатами ЕС превратился в добычу. Существующие внутренние разногласия, а также привлекательные активы и рынок с 500 млн потребителей превратили ЕС в идеальную цель, пишет Сильви Кауффман в статье для издания The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

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Шестидневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Италию и Францию, который завершается на этой неделе, можно рассматривать как пример того, как одна из великих держав прощупывает обстановку в ЕС.

Gov.cn Переговоры президента Китая Си Цзиньпин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Франция. 25 марта 2019

Что касается России, то многолетние санкции, введенные против Москвы после возвращения Крыма в состав РФ, не умерили аппетиты Кремля, он по-прежнему продолжается вмешиваться в европейские дела и ведёт прибыльный бизнес в ЕС. По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, за последние несколько лет России удалось увеличить своё экономическое присутствие в странах ЕС, особенно в Австрии, Италии и Нидерландах.

Китай, прикрываясь маской под названием «Один пояс и один путь», хочет экономически соединить ЕС с КНР. В рамках китайской инфраструктурной инициативы предполагается покупка портов в Греции и в других южных странах ЕС. Греции отчаянно нужны были деньги, а Германия не увидела ничего плохого в продаже КНР крупнейшего в Греции Пирейского порта. КНР планирует помочь 16 странам Центральной и Восточной Европы построить новые инфраструктурные объекты. «За два года у меня было шесть двусторонних встреч с моим китайским коллегой… Что тут ещё можно добавить?» — заявил премьер-министр одной небольшой европейской страны.

Ключевым моментом во время визита председателя КНР в Италию, которая входит в число создателей ЕС, стало подписание меморандума о взаимопонимании по плану «Один пояс и один путь». Китаю больше не достаточно периферийных стран, он стремится в сердце ЕС с новым упорством. Когда Вашингтон и Брюссель выразили своё недовольство в отношении визита председателя КНР в Италию, Пекин решил удвоить ставки.

Lommes Транспортные коридоры проекта «Один пояс и один путь»

США, которые традиционно являлись самым крупным союзником ЕС, начали свою собственную борьбу против КНР. Торговая война между Пекином и Вашингтоном уже привела к замедлению экономического роста в ЕС. В нормальных условиях Вашингтон вёл бы борьбу с КНР плечом к плечу со своими европейскими союзниками. Но мир, похоже, сильно изменился. При администрации президента США Дональда Трампа Соединённые Штаты стали рассматривать ЕС либо в качестве конкурента, либо в качестве вассала.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд предупредил о возмездии, если Брюссель ограничит участие американских компаний в европейских военных проектах. Трамп пригрозил ЕС серьёзными экономическими санкциями, если Вашингтону не удастся добиться прогресса в торговых переговорах с ЕС. Вскоре после этого в Белом доме заявили, что Трамп хочет выставить своим европейским союзникам крупный оборонный счёт за размещение американских войск. Вашингтон хочет заставить союзников платить полную стоимость за размещение американских военных на своей территории плюс 50%.

Европейский союз оказался мишенью в гибридной войне. Ситуацию осложняет трудоёмкий процесс выработки единого решения, которое поддержали бы все 28 стран-членов. Хаос, вызванный Брекситом, неизбежно оставит свой след. Как отметил французский историк Пьер Нора, европейцы, которые когда-то были владыками мира, теперь вытеснены на его обочину. Однако ЕС не должен сдаваться.

Недавно высокопоставленный представитель разведки ЕС заявил, что европейский блок столкнулся с серьёзными вызовами со стороны России и других государств, а также США, «которые вооружились экстерриториальными законами с целью ослабить наши компании». «Мы должны отстоять наш европейский экономический суверенитет. Мы должны сплотить ряды», — заявил представитель разведки. Однако для объединения усилий нужно единство и политическая воля.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Единый строй

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В начале этого месяца, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал свою статью, в которой призвал к «европейскому ренессансу». «ЕС — это не просто экономический рынок. Это проект», — заявил Макрон, добавив, что европейская цивилизация «объединяет и защищает нас, а также делает нас свободными». В своей статье под названием «Как исправить ситуацию в ЕС?» новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр изложила другое видение ситуации в ЕС. Отсутствие согласия между этими крупными европейскими странами демонстрирует весь масштаб проблемы.

Некоторые европейские лидеры по-прежнему считают, что Европейский союз — это последний оставшийся защитник демократии и принципа многосторонности. К сожалению, лишь немногие готовы объединиться, чтобы бороться сообща.