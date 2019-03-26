Сражение под названием «Расследование Мюллера» закончилось победой президента США Дональда Трампа. Демократам больше не стоит рассчитывать на военные трофеи и лёгкую победу на предстоящих президентских выборах 2020 года. Конечно, лидер демократического большинства в палате представителей США Нэнси Пелоси должна добиваться публикации полного доклада об итогах расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вопросу «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года, однако избиратели запомнят лишь одно обстоятельство: никакого сговора не было. Теперь демократы должны изменить тактику борьбы, пишет Джо Скарборо в статье для издания The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и конгресс

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Кандидаты в президенты США от Демократической партии могут сколько угодно говорить об обвинениях, выдвинутых специальным прокурором против российских граждан и советников Трампа, для большинства граждан США это не имеет никакого значения. Теперь нужно, чтобы противники Трампа сосредоточили своё внимание на непрекращающемся потоке лживых заявлений главы Белого дома, поскольку эти заявления имеют непосредственное влияние на условия жизни избирателей.

Роберт Мюллер

Во время своей предвыборной кампаний Трамп сделал немало лживых обещаний по поводу пограничной стены, миграции, здравоохранения, медицинской помощи, торговли, северокорейской ядерной угрозы, терроризма, бюджетного дефицита и бесчисленного множества других вещей. В отличие от всей той лжи, которая связана с Россией, ложь Трампа по остальным вопросам имеет действительно важное значение для американских граждан.

В ходе предвыборной кампании 2016 года тогдашний кандидат в президенты США Трамп пообещал ввести всеобщее медицинское страхование для граждан США. Однако через год после своего заявления президент Трамп отказался от идеи о всеобщем медицинском страховании, назвав её дорогостоящей и неэффективной. «Нет уж, спасибо!» — написал Трамп в Twitter в феврале 2018 года.

В отличие от большинства республиканцев, Трамп также пообещал защитить национальную программу медицинского страхования Medicare. Однако не стоит забывать, что именно Трамп предложил сократить финансирование программ Medicare и Medicaid, чтобы получить средства для увеличения военных расходов и компенсации налоговых сокращений. Администрация Трампа планирует не просто сократить финансирование программ Medicare и Medicaid, а чуть ли не вырубить под корень. Недавно американская администрация предложила сократить расходы на медицинскую помощь на $845 млрд в течение следующего десятилетия. Больше всего пострадают пожилые люди и представители рабочего класса, также увеличится число граждан, у которых нет медицинской страховки.

Надпись на транспаранте «Medicare для всех»

Трамп заявил в ходе предвыборной кампании, что растущий торговый дефицит США является доказательством того, что бывший президент США Барак Обама пустил всё на самотёк. Трамп пообещал вернуть американским рабочим их рабочие места и сократить торговый дефицит. Однако прошло два года, а торговый дефицит не только не сократился, а продолжает расти.

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии также пообещал в феврале 2016 года погасить государственный долг Соединённых Штатов в размере $20 трлн. Вообще у республиканцев незавидная репутация касательно бюджетного дефицита. Бывший президент США Джордж Буш и республиканский Конгресс всего за восемь лет удвоили дефицит бюджета и госдолг США. Однако Трамп затмил их. Дефицит государственного бюджета США в феврале 2019 года достиг рекордного показателя в $234 млрд — это крупнейший ежемесячный показатель в истории США. В феврале 2019 года бюджетный дефицит США превысил годовые дефициты, зафиксированные за первые два столетия существования Соединённых Штатов. Если вы посмотрите на историю расходов Трампа, то сможете убедиться в том, что его обещание погасить госдолг — это очередная ложь. Сейчас государственный долг США достиг $22 трлн.

И, конечно же, кандидат Трамп также пообещал построить пограничную стену, за которую заплатит Мексика. И, конечно, Мексика отказалась, так же как и Республиканская партия, несмотря на то, что она ранее контролировала большинство и в палате представителей, и в Сенате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

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Президент также пообещал расправиться с нелегальной иммиграцией. В течение предыдущих 50 лет количество нелегальных пересечений границы оставалось минимальным, теперь Трамп направляет войска в Техас, чтобы справиться с миграционным «кризисом».

Что касается международной политики, то Трамп пообещал урегулировать северокорейский ядерный кризис и лишить Пхеньян ядерного арсенала. Однако у КНДР по-прежнему есть ядерный арсенал, а Трампу больше ничего не остаётся, как писать «любовные письма» северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Так что, если демократы сосредоточатся на нынешних потребностях американских избирателей, они могли бы помешать Трампу переизбраться на второй срок.