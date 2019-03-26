Когда в июле 1992 года Ицхак Рабин вновь занял пост премьер-министра Израиля, тогдашний посол Сирии в Соединённых Штатах Валид Муаллем попросил меня встретиться с Рабином. Муаллем сказал, что тогдашний президент Сирии Хафез Асад хочет узнать, готов ли Рабин заключить сделку по Голанским высотам, пишет бывший консультант Пентагона Дов С. Закхейм в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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После телефонных переговоров с Рабином стало ясно, что он не против начать переговоры по Голанским высотам. Однако Сирия и Израиль так и не заключили соглашения. Вместо этого Рабин начал секретные переговоры с Палестиной и в 1993 году подписал соглашение в Осло (Декларацию принципов о временных мерах по самоуправлению). В октябре 1994 года Рабин подписал мирный договор с Иорданией, а через 13 месяцев после этого он был убит.

Sgt. Robert G. Clambus Ицхак Рабин

Бывшему премьер-министру Эхуду Бараку почти удалось достигнуть взаимопонимания с Сирией по Голанским высотам в январе 2001 года. Барак согласился вернуть Сирии большую часть Голанских высот за исключением полосы земли, отделявшей территорию Сирии от Тивериадского озера. Сирийское руководство настаивало на том, чтобы каждая пядь земли, захваченной Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, была возвращена Сирии. В итоге соглашение сорвалось.

Что касается нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, то он никогда не проявлял особого интереса к заключению соглашения с Сирией по Голанским высотам, поскольку именно правительство бывшего премьер-министра Израиля Менахема Бегина — создателя и первого лидера нынешней правящей партии «Ликуд» — аннексировало Голанские высоты в декабре 1981 года.

Несмотря на то, что Совет Безопасности ООН единогласно выступил против аннексии Голанских высот, в течение последних более 30 лет Голанским высотам уделялось мало внимания. Вместо этого потенциальные участники переговоров сконцентрировали своё внимание на урегулировании ситуации между Израилем и Палестиной. В начале 2000-х были предприняты некоторые усилия, чтобы организовать переговоры между Сирией и Израилем по Голанским высотам, но в итоге ничего не вышло.

Голанские высоты

Казалось бы, бесконечная сирийская гражданская война позволила иначе взглянуть на будущее Голанских высот. Подавляющее большинство граждан Израиля и израильских политиков пришли к выводу, что Сирия может превратиться в несостоявшееся государство. Более того, расширение иранского влияния в Сирии лишь укрепило позиции Израиля по Голанским высотам. Тем не менее на международном уровне не было никаких дискуссий о возможном признании аннексии Голанских высот и отмене резолюции Совбеза ООН 1981 года. Однако сегодня ситуация изменилась.

Президент США Дональд Трамп решил оправдать своё решение о признании аннексии Голанских высот тем, что Израиль контролирует данную территорию более 50 лет и что возвращение Голанских высот Сирии может поставить под угрозу безопасность Израиля. Это правда, что Голанские высоты находятся под контролем дольше, чем ближневосточные территории находились под контролем западных держав в рамках соглашения Сайкса — Пико, предусматривающего раздел большей части территории бывшей Османской империи.

Более того, Израиль — это не единственная страна, которая захватила часть сирийской территории. В 1939 году Турция аннексировала территорию Александреттского санджака французской мандатной территории Сирия и Ливан, образовав провинцию Хатай. Город Александретта получил турецкое название Искендерун.

С другой стороны, крайне сомнительно, что президент Трамп вообще что-нибудь знает о вышеперечисленных фактах. Действительно, знает ли он о соглашении Сайкса — Пико или о том, где находится Александретта/Искендерун и кому принадлежит этот город? Единственное, что знает Трамп, так это то, что он хочет, чтобы его политический близнец Нетаньяху остался на посту премьер-министра Израиля.

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Вашингтон. 2017

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Признание аннексии Голанских высот — это один из способов поддержать предвыборную кампанию Нетаньяху. Социологические опросы показывают, что «Ликуд» Нетаньяху уступает партии «Кахоль-лаван» во главе с бывшим начальником Генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганцом и бывшим министром финансов Израиля Яиром Лапидом.

Возможно, решение Трампа поможет Нетаньяху, но оно точно не поможет Израилю. Похоже, ни Трампа, ни Нетаньяху особо не беспокоят возможные последствия признания аннексии Голанских высот. Крайне опасно то, что подобный манёвр может отвлечь внимание международной общественности от вторжения Ирана в западные районы Сирии, которое может закончиться полномасштабной войной между Ираном и Израилем. Если это произойдёт, Трампу и Нетаньяху придётся за многое ответить.