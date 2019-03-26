Если вы захотите перевести деньги из Ливана в другую страну, вас, скорее всего, направят к Абу-Шавкату, который работает в небольшом офисе в пригороде ливанской столицы. Абу Шавкат — это часть подпольной системы банкинга под названием «хавала», которая часто используется для перевода денег в странах, где банковская система вышла из строя. Если Шавкат согласится вести с вами бизнес, то он предоставит вам пароль, а также контактную информацию брокера, который находится в том городе, куда направятся ваши деньги. Любой, кто назовёт верный пароль указанному брокеру, сможет забрать деньги. Таким образом, огромные суммы денег могут перемещаться между государствами, при этом крайне трудно установить, кто их отправляет, кто их получает и на какие цели тратит, пишет Дэвид Кеннер в статье для издания The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

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Что касается соседней Сирии, то в рамках реализации проектов, финансируемых США и Великобританией, в Сирию через систему «хавала» направили миллионы долларов, гуманитарные организации используют данную систему для оплаты труда своего персонала, а граждане Сирии, работающие за границей, используют систему подпольного банкинга для помощи своим обнищавшим родственникам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Однако Шавкат — это мелкая рыбёшка в системе «хавала» по сравнению с гигантом данной отрасли — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению экспертов, сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) владеют обширной сетью предприятий по предоставлению денежных услуг. Через эту сеть еженедельно проходят миллионы долларов.

Несмотря на то, что силы, поддерживаемые США, нанесли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сокрушительный урон в Сирии, США и их союзники ни на шаг не приблизились к разрушению экономической империи данной террористической организации. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаётся крупным финансовым центром. У боевиков по-прежнему есть доступ к сотням миллионов долларов, поэтому группа до сих пор представляет серьёзную угрозу.

Финансовая мощь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указывает на широкий ряд проблем, с которыми могут столкнуться США. Теперь, чтобы нанести ущерб, Вашингтону нужна принципиально иная стратегия, чем та, которую он использовал во время военной кампании. Теперь главное оружие — это не авиация и артиллерия, а более тонкие инструменты, например, санкции в отношении бизнеса, связанного с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Необходимо лишить такой бизнес доступа к международной финансовой системе. Однако на подобную финансовую кампанию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у США могут уйти многие годы, при этом нет никакой гарантии на успех.

Санкции

Вытеснение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территорий, которые они ранее контролировали, — это палка о двух концах. С одной стороны, потеряв территорию, боевики также потеряли два основных источника своих доходов: нефтяные месторождения в Ираке и Сирии, а также поборы с мирного населения, оказавшегося под их контролем. Два этих источника позволяли боевикам ежедневно получать примерно один миллион долларов, как заявил один из представителей органов безопасности Ирака. Таким образом, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратилось в самую богатую террористическую группировку в мире.

С другой стороны, потеряв подконтрольные ранее территории, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогло освободиться от многочисленных издержек, связанных со строительством самопровозглашённого «халифата», что позволило группе сосредоточиться исключительно на террористической деятельности.

«Мы знаем, что они накопили большую сумму денег… мы не знаем, на что пошли эти деньги», — заявил старший экономист аналитического центра Rand Corporation Говард Шац.

Часть этих средств, по-видимому, была инвестирована в легальные коммерческие предприятия. В октябре 2018 года в результате серии экономических рейдов, прошедших в иракском городе Эрбиль против компаний, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), удалось установить, что боевики инвестировали средства практически во всё, начиная с недвижимости и заканчивая автосалонами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

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Северные районы Ирака, когда-то находившиеся под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сильно разрушены и нуждаются в восстановлении. В 2018 году ряд стран пообещали выделить $30 млрд на восстановление региона. Конечно, иракское правительство нуждается в более существенной помощи, однако такое массовое вливание средств открывает множество возможностей для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики могли бы получить выгоду благодаря коррумпированным чиновникам. Во-вторых, боевики тщательно собирали всю информацию о примерно 7−8 млн человек, проживавших ранее на подконтрольной им территории. Если у боевиков сохранилась информация об этих людях, то они могли бы использовать её для вымогательства денег.

«Если вы жили на территории, подконтрольной ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то они знают, где вы живёте, они знают, сколько вы зарабатываете, и они знают, чем вы занимаетесь. Они могли бы намекнуть бизнесмену, что было бы жаль, если бы с его сыном, которым он очень гордится, что-то случилось», — заявил Шац.

После военной победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевики сделали ставку на экономическую стратегию, которую они использовали в течение многих лет. Не стоит ждать, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так просто выйдет из игры.