Как известно, множество вещей в современном мире изначально изобреталось с совершенно другими намерениями. Начиная от «Кока-Колы», созданной из листьев коки и орехов колы для лечения морфиевой зависимости, и заканчивая социальными сетями, зародившимися в недрах спецслужб. Не могла эта тенденция не коснуться и систем международной политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Некоммерческие организации или НКО — часть подобного двойственного процесса. Сами по себе эти структуры не плохи и не хороши, однако знак их политического воздействия зависит от того, кто является их денежным эмитентом.

Так, более чем 700 НКО в России в настоящий момент претендуют на субсидии в рамках национального проекта «Культура». И это вполне положительно — ведь на субсидии в рамках этой нацпрограммы могут претендовать только те организации, чья работа направлена на укрепление гражданской идентичности, популяризацию духовных, нравственных и культурных ценностей нашей страны. Однако бывает, что НКО используются совершенно по-другому.

Как и говорилось ранее, всё зависит от того, кто является спонсором подобных проектов. С момента распада СССР главными инвесторами некоммерческих организаций стали частные фонды и государственные структуры Британии и США. Разумеется, ничего позитивного для нашей страны это не сулило. В частности, средства из Фонда Сороса были первыми подобными инвестициями, направленными в НКО России образца 90-х годов. При этом практически все их усилия шли на работу по переписыванию истории, выпуск «нужных» учебников и гранты для «правильных» преподавателей.

В 2012 году, в том числе и через НКО, в России попытались устроить государственный переворот. Так называемую «Болотную революцию», продвигаемую «либеральными» СМИ и теми самыми некоммерческими структурами. После провала англосаксонской инициативы в свет вышли новые законы, ограничивающие участие иностранного капитала в уставных фондах общественных объединений. На время это изменило ситуацию, однако семь лет спустя стратегические «друзья» и «партнеры» добились адаптации старого процесса.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

В середине марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Финансового мониторинга сообщил, что госсистема выявила порядка 80 миллиардов рублей, полученных российскими НКО от иностранных источников. Многие из них, по его словам, были направлены на деструктивные цели, что неудивительно, если учесть, на какие именно отрасли они пошли. В первую очередь речь шла о системе образования, и это в очередной раз подтвердило перенацеливание фокуса информационной политики на российскую молодежь.

Большинство западных «благотворителей», как показал процесс Арабской весны, традиционно финансируют НКО в антигосударственных целях, поэтому для противодействия подобному Москва приступила к ужесточению контроля над деятельностью данной сферы.

С 2017 года НКО России активно ангажировались самой Москвой, а рамки их работы выстраивались так, чтобы главы организаций не искали деньги на стороне, а стремились получить выделяемое финансирование на позитивную деятельность у самой страны.

Поначалу это помогло, и до 2018 года количество получающих средства из-за рубежа организаций сокращалось. Однако в середине прошлого года после появления в России новейших средств стратегического вооружения, защитивших страну на годы вперед, выяснилось, что единственный вариант решения «российского» вопроса может строиться лишь на мягкой силе. Как следствие, была запущена так называемая «Когнитивная стратегия», и миллиарды долларов со стороны западных стран потекли в «независимые» структуры.

Только за первые пару месяцев 2019 года полмиллиарда долларов разом было направлено Вашингтоном на соответствующие проекты в ЕС. Возникает вопрос, на что конкретно нацелился коллективный Запад?

Ответ на это еще в 2012 году дал американский политолог и бывший советник президента США по России Томас Грэм. Буквально сразу же после неудачи «свержения режима» семью годами ранее он в своих статьях заявил: «наша ставка на демократический протест в России провалилась», «критической массы» для проведения цветной революции «так и не набралось». Далее он прояснил, что теперь необходимо искать другие протестные парадигмы, способные дать ход необходимому для свержения власти «подрывному» потенциалу.

Academic.ru Доллары

Первой апробацией нового подхода спустя годы стал диаметральный провалившемуся либеральному — псевдокоммунистический проект. Неожиданная волна, которая вдруг захлестнула интернет, СМИ и соцсети, за пару месяцев создавшая для «коммунистического» кандидата нужный ореол. Даже площадки, ранее выступающие флагманами либерального процесса, вдруг заявили о необходимости видеть «коммуниста» на посту руководителя страны.

В этой истории не могла не поражать та слаженность, которая сама по себе напоминала такое же системное продвижение возникшего из ниоткуда француза Эммануэля Макрона. Те же источники, блогеры, персоналии и НКО, ранее продвигающие в России прозападную оппозиционную парадигму, вдруг разом выступили за условно «красный» проект.

Помимо общего поиска идеи для сплочения в России протестного потенциала, Британия и США активно работают над реперными точками, способными сориентировать общество на нужный путь. Наиболее привычная для Запада логика в подобных вопросах чаще всего упирается в национальный проект. В принцип «разделяй и властвуй», где в качестве методики разделения выступают национальные сепаратистские движения, вбивающие в социум клин.

Речь идет о тех самых старых проектах, о которых не раз и не два в момент слабости России говорили наши враги. От знаменитых выражений баронессы Маргарет Тэтчер с её идеями о том, что, с точки зрения западных политиков, на территории нашей страны (в тот момент СССР) оправдано существование лишь тех людей, которые заняты в эффективной экономике, то есть 15 миллионов человек, и до идей «свободной Казакии», «свободного Урала», «свободной Сибири» и прочих «потенциальных» стран, список которых был перечислен еще в 1959 году в законе США «О порабощенных нациях».

По этой же линии работают на Дальнем Востоке и в российской Сибири, на Кавказе и в центре страны. А в качестве пробного шара в последние пару лет в США, Канаде и Британии широко стали публиковаться новые исследования по так называемой Сибирской республике. То есть по просуществовавшей с июня по ноябрь 1918 года сибирской государственности, отделенной от нашей страны.

Маргарет Тэтчер

Красная линия подобных исследований состоит в том, что, на взгляд авторов, было большой ошибкой не поддержать новую страну и её народы в свое время, а также насколько важно этой ошибки не повторять. В работах прямо утверждается, что современная Россия «неэффективно» управляет «кладовой мира», и пора цивилизованному миру начать работать с сибиряками и прочими её народами, приветствующими «независимый путь».

Тува, вошедшая в свое время в состав нашей страны под протекторат Российской Империи, Калининградская область, Якутия, Северный Кавказ и прочие внутренние регионы уже имеют поддерживаемые Западом движения, выступающие в поддержку отдельной государственности или широкой автономии. Пока подобные силы удерживаются под авторитетом централизованного управления Кремля, но как показывает пример Украины, это вовсе не значит, что работу с ними не выведут на пиковый уровень, как только «режим» в России удастся ослабить.

На этом фоне приятно выглядит открытое в Москве в 2016 году первое в мире зарубежное представительство движения Yes California, выступающего за свободу от американского «режима» и выход из состава США одноименного штата.

Тем не менее в целом в подобной плоскости идеи Британии и США со времен Первой мировой войны не изменились. Еще 3 декабря 1917 года США, Франция, Англия, а также союзные им страны приняли решение о разделе бывшей Российской Империи и нынешнего СССР на зоны влияния. И тогда же методикой этого разделения была выбрана работа с местными региональными национальными правительствами.

С их помощью территории нашей страны пытались привести к независимости еще 100 лет назад. Тогда речь шла об Украине, Белоруссии, Кавказе, Польше, Финляндии, Прибалтике, а также Дальнем Востоке, сегодня существенная часть этих территорий действительно независима и отторгнута от РФ.

Публично в то время на сферы влияния Россию пытались расколоть Британия и Франция, на самом деле процесс, как и сегодня, курировался американским правительством. Вашингтон оказывал тайную поддержку британским и французским инициативам, а карта разделенной «Новой России» была создана не в Париже и не в Лондоне, а руками Государственного департамента США.

Доказательство того, что за век цели Запада не изменились, лежат в приписке к этой карте и гласят: «Россию следует разделить на большие области так, чтобы ни одна их них не была достаточно самостоятельной для образования в будущем сильного государства». Этот подход «разделяй и властвуй» для современного Запада актуален и сейчас.

Практика финансирования лиц и движений, действующих против своей страны, но в пользу Лондона и Вашингтона — давно установившаяся норма для внешней политики Британии и США. Цель и задача по-прежнему та же — оформить новую пятую колонну в России финансово, идеологически и организационно. Двигать её под теми или иными лозунгами на неугодную власть и раздробить после её смещения Россию.

Прошлых ошибок Запад уже не повторит.

Dosaaf.ru Участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Как бы ни относились к Кремлю граждане нашей страны в том или ином идеологическом лагере, никто из них не может отрицать, что за последние годы Россия вопреки всем действиям коллективного Запада сделала не один шаг вперед. Превратилась в ключевой субъект мировой политики и фактор современного мира, с которым не считаться нельзя.

Россия вновь после нокаута 90-х стала определять ряд важнейших процессов человечества и тем самым автоматически помешала Западу закрепить гегемонизм.

Теория Маккиндера гласит, что природу мирового господства Запада без обладания Хартлендом воплотить невозможно. А при сильной России «Сердце Мира» и дальше будет контролировать не Вашингтон, а Москва. Следовательно, гегемонизм Запада без ослабления России расширить невозможно, а без расширения капитализм пожрет сам себя.

Ситуация с духовным, интеллектуальным, физическим и идеологическим воспитанием молодёжи крайне важна. Общее состояние российского будущего в зависимости от этого может либо лишить Россию перспектив, либо сделать великой. Запад знает, что, работая со школьниками сейчас, завтра именно они проголосуют за нужного для него кандидата, проведут русофобскую инициативу или искренне обманываясь чужими лозунгами развалят страну. А потому для нашего государства крайне важно, чтобы молодые люди и более зрелое общество под этим прессингом имели опору и альтернативу для понимания пути. Были защищены от информационного воздействия и «вооружены» интеллектуально.