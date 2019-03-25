Владимир Маяковский о них писал:

Иван Шилов ИА REGNUM

«От родины / в лапы турецкой полиции, / к туркам в дыру, / в Дарданеллы узкие, / плыли / завтрашние галлиполийцы, / плыли / вчерашние русские».

Книга Марины Сигирджи (Стамбул) реконструирует историю русского рассеяния в Турции после окончания Гражданской войны. Автор пишет о центрах военной эмиграции (Галлиполи и Чаталджа), где были размещены части врангелевской армии, о колонии на Принцевых островах и собственно жизни изгнанников в Константинополе, который стал основной перевалочной базой для множества изгнанников (190 000 на конец 1920 года), а для иных из них новой родиной.

Отдельно рассказывается о религиозной жизни диаспоры (Афонские подворья в Константинополе) и благотворительности (общество «Фукарапервер»). Также Сигирджи пишет о культуре повседневности русских колоний, которая, впрочем, вскоре вовлекла в свою жизнь и турок. Последнее обуславливалось двумя факторами. Во-первых, часть эмигрантов приняла гражданство Турции. Автор отмечает, что, например, в 1936 г. из 1 015 заявок от русских 986 были удовлетворены. Во-вторых, реформы по вестернизации страны, предпринятые премьером, а затем и президентом Мустафой Кемалем, предполагали существенные изменения в области культурной жизни. Нередко они совпадали с тем, что делала русская диаспора. Так, первые пляжи в районе Константинополя появились благодаря белым русским, которые «привезли с собой моду на пляжный отдых». Благодаря эмиграции увеличилось и число ресторанов, кабаре, баров, концертных площадок, а также казино, вспомним притон с тараканьими бегами, описанный Михаилом Булгаковым в пьесе «Бег». Правда, в реальности все обстояло не столь гротескно. Современник писал: «Русские рестораны вырастали один за другим. Некоторые из них были великолепны, залы в два света, первоклассная кухня, оркестры, каких Константинополь никогда не слышал».

Большой раздел в книге посвящен биографиям изгнанников, их «непридуманным судьбам». Читатель найдет в числе прочих истории внучки звезды немого кино Веры Холодной Веры Гилберт, здравствующей и поныне мадам Рока — Роксаны Бату (Умаровой), родившейся в России и вывезенной ребенком из охваченной пламенем Гражданской войны страны.

Еще одна слезинка ребенка, пролитая ради мировой гармонии. На этот раз «социалистической гармонии».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».