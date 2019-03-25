Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 18−24 марта 2019 года стали: папа Франциск высказался о роли государственного аудита; епископов ЕС беспокоят выборы в Европарламент; Трампа обвинили в безответственности в вопросе Голанских высот; в Израиле в преддверии выборов растет напряжение; Великобритания отказывает иранским христианам в убежище; американским демократам предлагают задуматься о рабочем человеке; Константинопольский патриархат не хочет терять монополию в Православной епископской конференции в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск принял на аудиенции Счетную палату Италии, сообщает Vatican News (Ватикан). «Счетная палата осуществляет незаменимое служение, направленное на общее благо согласно справедливости. — отметил понтифик. — Речь идет не об идеологическом или лишь теоретическом понятии: оно связано с условиями, необходимыми для полноценного развития всех граждан, и оно может быть реализовано при внимании к достоинству личности и ее целостности. По этой причине государство, во всех его проявлениях, призвано быть защитником естественных прав человека, признание которых является критерием наличия правового государства». Этот же критерий необходим и для «мудрого осуществления деликатной функции аудита». Эта функция требует не только высокой квалификации и профессиональности, но прежде всего «правильно сформированной совести, острого чувства справедливости, щедрого обязательства по отношению к учреждениям и общинам». Верующие судьи Счетной палаты ищут для этого опоры в Боге, подчеркнул Папа, в то время как неверующие могут вкладывать в это обязательство иной смысл, но они призваны к «тому же нравственному усердию».

Carlo Dani Счетная палата Италии

Епископы Европейского союза уверены, что «Brexit не нарушит уз братства между нашими народами». «Церковь не занимается пояснением технических решений, но, как мы многократно говорили, Brexit не сможет разорвать узы братства между нами и нашими британскими братьями», — заявил архиепископ Люксембургский Жан-Клод Холлерих, президент Комиссии епископских конференций ЕС, во время пленарной ассамблеи этого органа в Брюсселе. Прелат не скрывает, что выход Соединенного Королевства из Европейского союза «продолжает быть источником постоянного беспокойства о настоящем и будущем», но не следует допускать, чтобы этот процесс «препятствовал нашему прогрессу». В пленарной ассамблее епископата принимал участие председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, вместе с которым иерархи обсудили необходимость вновь осмыслить европейскую самобытность, основанную на христианских ценностях. Во время дебатов был затронут и вопрос выборов в Европейский парламент, которые состоятся с 23 по 26 мая. «Мы здесь собрались в момент, который невозможно не считать важным для будущего нашего возлюбленного континента», — подчеркнул монсеньор Холлерих. Епископы Европы обеспокоены итогами некоторых социологических опросов, свидетельствующих о росте политического экстремизма на фоне нестабильности континента. Церковь, отметил президент европейского епископата, не может предложить «чудесных решений», но она «желает быть участницей: участницей на уровне Евросоюза, участницей на уровне государств, находясь рядом с людьми, насколько это возможно». Епископы обратились ко всем европейским гражданам с увещанием принять участие в выборах. «Церковь принимает близко к сердцу строительство более инклюзивной Европы, экономику социального рынка и новый христианский гуманизм, она желает Европе продолжать исполнять свою роль во всем мире», — заявил со своей стороны священник Оливье Покильон, генеральный секретарь Комиссии епископских конференций ЕС. «Социальные сети научили нас искать простых решений в сложных ситуациях, и это может привести к фрустрации, — добавил священник. — Если мы не пойдем голосовать, за нас это сделают другие, и тогда нечего будет жаловаться, что Европа пойдет по пути, которого мы не разделяем. Это шанс повлиять на политику ближайших пяти лет, выбрать людей, выбрать лица, которым мы доверяем. Речь идет не о том, являемся ли мы сторонниками или противниками Европы. Волей Бога мы живем в Европе, Европа — это Божий дар».

you_littleswine Европейский парламент

Решение президента США Дональда Трампа признать израильский суверенитет за Голанскими высотами для Сирии и России является «безответственным» заявлением, не имеющим под собой никакой правовой основы, информирует AsiaNews (Рим, Италия). ООН призывает уважать международное право, которое считает оккупацию Израилем Голанских высот «незаконной». Католическая церковь на Святой Земле призывает «уважать» то, что предусмотрено договорами ООН. Как заявил порталу латинский патриарший викарий Иерусалима епископ Джиасинто-Булос Маркузо, это «чисто политический вопрос», в отношении которого «мы уважаем позицию, установленную международными уставами и органами, как ООН и Евросоюз». Определение Голанских высот как «оккупированных территорий» таковым остается, и не может быть никаких односторонних изменений «без более широкого согласия». Хотя это дело, считает он, «возможно, будет иметь последствия» для самих Голанских высот, но обойдется без серьезных последствий для остальной части страны.

Напряженность в Израиле растет, поскольку остается неопределенность того, какими станут результаты парламентских выборов в апреле. Об этом AsiaNews заявил директор Christian Media Center Собхи Махул (Маронитская церковь Иерусалима). Действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху разыгрывает карту опасности для Израиля со стороны Ирана и «Хезболлы». Израильтянам предстоит 9 апреля решить политическую судьбу Нетаньяху, которому грозит суд за коррупцию и мошенничество. Сам премьер называет эти обвинения «охотой на ведьм» и заявляет о готовности доказать свою невиновность в суде. Его партия «Ликуд» на фоне палестинского вопроса и растущих социальных проблем внимательно следит за ростом популярности своего главного соперника — альянса «синих и белых» («Кахоль-лаван»), возглавляемого бывшим генералом Бенни Ганцем. По словам Махула, создавшийся против Нетаньяху «альянс синих и белых объединяет различные группы центра и левоцентристов». Премьер также сталкивается с враждебностью израильских арабов, в частности друзов, которые, «несмотря на 70 лет лояльности стране, были низведены до статуса «второго сорта» новым законом, который определяет Израиль как национальное государство» еврейского народа. Именно поэтому Нетаньяху «разыгрывает карту внешней угрозы» в контексте Ирана и «Хезболлы». Но «на самом деле ситуация на границе довольно спокойная», просто премьер «старается усилить восприятие опасности и страха». По словам христианского лидера, палестинский вопрос не находится в поле зрения, никто не «говорит об этом», а «Газа — это маргинальная проблема». Впрочем, экономическая ситуация «в целом позитивная, Израиль преуспевает благодаря высокой занятости, туризму и паломничеству», что «может сработать в пользу действующего премьера».

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Трамп признает суверенитет Израиля над Голанами, констатирует La Croix (Париж, Франция). Жест американского президента был единодушно оценен израильским политическим классом, где почти всегда преобладал широкий консенсус в отношении необходимости сохранять контроль над Голанскими высотами. Пожилые израильтяне помнят годы, когда население Галилеи вынуждено было бежать в укрытия, чтобы защитить себя от сирийских атак с Голанских высот. Технически Израиль и Сирия всё еще воюют. Но в целом наблюдается спокойствие после соглашений о разделении сил, заключенных в 1974 году. Хотя инциденты на линии выросли с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Фактом остается то, что страны, готовые последовать примеру Трампа, вероятно, будут довольно редки. Другой парадокс: крайне правые израильтяне считают, что американская декларация является прецедентом, и потому требуют аннексии части Западного берега. «Подарок» президента США приносит пользу в основном Нетаньяху, который хочет переизбраться в пятый раз. Вашингтон отрицает какое-либо вмешательство в избирательную кампанию в Израиле. Но заявления Трампа, очевидно, были подготовлены и даже скоординированы с Нетаньяху.

Великобритания отказала в убежище иранскому христианину под предлогом того, что христианство не является «мирной религией», передает Crux (Денвер, США). Социальный работник Натан Стивенс опубликовал письмо, полученное новообращенным в христианство из ислама иранцем, который подал заявление о предоставлении убежища в Великобритании в 2016 году. Заявитель сообщил британскому МВД, что одной из причин его обращения в христианство стало то, что оно — более мирная религия, чем ислам. В ответ чиновники процитировали просителю несколько стихов из Библии (книги Исход, Левит и Откровение), которые, по их словам, доказывают, что христианство не мирная религия. Стивенс привел и пример с другим просителем убежища, новообращенному иранцу, которому было сказано: «Вы утверждали, что Иисус — ваш спаситель, но затем говорили, что Он не сможет спасти вас от иранского режима. Поэтому считается, что у вас нет убежденности в своей вере, ваша вера в Иисуса половинчата». Между тем тех в Иране, кто оставляет ислам, подвергают смертной казни. Действия британских чиновников вызвали возмущение у Иезуитской службы по делам беженцев и коптского православного архиепископа Лондона Анбы Ангелоса.

Avemundi Римско-католический собор в Тегеране

Профессор Амброзианской академии отец Эдуардо Канетта прокомментировал Agenzia Fides (Ватикан) уход в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Отец Эдуардо служил миссионером в этой республике. Он считает, что «внезапная отставка Назарбаева» приведет к резкому изменению ситуации с религиозной свободой в Казахстане. Хотя уходящий президент рассматривал свободу Церквей и религий как один из своих приоритетов, но в республике свобода вероисповедания тем не менее поставлена под строгий контроль из-за страха роста исламского фундаментализма. «Вероятно, преемник Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев, продолжит идти по тому же пути, он получил китайское образование, а китайский подход — это контроль над религиями», — подчеркивает профессор. С Токаевым он знаком лично и считает его «очень опытным человеком». Как говорит отец Эдуардо, «я всегда думал, что Токаев может стать новым лидером страны, потому что, с одной стороны, он — человек президента, с другой стороны, у него есть кое-что свое — подписал небезызвестный и очень важный для казахов договор о границах с Китаем».

Демократам надо перестать сосредоточиваться на импичменте Трампа, рассуждает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Этот процесс активизирует республиканцев в Конгрессе, а также сторонников президента по всей стране. Он будет расценен как обман со стороны демократов, который приведет к серьезным разногласиям, положит конец любым шансам на достижение двухпартийного консенсуса по тем или иным вопросам. Демократам нужно добиться чего-то конструктивного. Они должны найти что-то такое, что могут сделать вместе с республиканцами, что можно будет рассматривать как движение страны вперед. Демократы должны помнить, что 2020 год — это не просто год президентских выборов. Всё, что они получили, будет потеряно, если они лишатся большинства в палате представителей и не смогут вернуть Сенат. Демократический президент с республиканским Конгрессом не станет рецептом продвижения США вперед. Партийная демократическая платформа должна говорить о рабочих местах, здравоохранении, лучшей заработной плате, безопасности и так далее. Лакмусовой бумажкой должна стать борьба за работающих американцев, понимание их потребностей и работа со всеми американцами, чтобы исправить как можно больше ошибок нынешней администрации. Наконец, одной из областей, где Трамп нанес наибольший ущерб, является внешняя политика. Его опасные идеи относительно НАТО, ухода из Сирии, сближения с Россией и Северной Кореей сделали Америку менее безопасной. Однако эти вопросы не обсуждаются в ходе предвыборной кампании, лишь немногие из нынешних кандидатов обладают значительным опытом в данной области. Это нужно изменить.

12019 Капитолий

Представитель Российской православной церкви архиепископ Тихон (Зайцев) предложил решение конфликта в рамках Православной епископской конференции в Германии (OBKD), сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Дело в том, что Московская патриархия после решения Фанара о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины решила не участвовать в работе каких-либо форматов, где епископы Константинопольского патриархата являются председателями или сопредседателями. В этой ситуации архиепископ Тихон выдвинул следующее предложение, чтобы вернуть представителей РПЦ в OBKD: принять поправку в устав Конференции, вводящую принцип ротации ее председателей или свободных выборов таковых. В настоящее время пост главы OBKD закреплен за епископом Константинопольского патриархата, ныне им является митрополит Бонна Августинос (Лабардакис). По словам архиепископа Тихона, «монополия иерархии Константинопольского патриархата больше не соответствует требованиям и истинным потребностям Церкви в современном мире». Однако митрополит Августинос отклонил это предложение, заявив, что оно «в принципе анахроничное, экклезиологически утопическое и практически неосуществимое». Он напомнил, что председательство константинопольских епископов было утверждено в ходе «совместного и единодушного решения, принятого в 2009 году лидерами православных Церквей на Всеправославной конференции в Шамбези».

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук принял участие во встрече президента Украины Петра Порошенко с Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций (ВРЦіРО), пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Участники встречи обсудили актуальные вопросы. В частности, президент обратил внимание на вызовы, которые сегодня стоят перед украинским народом и государством, на состояние межконфессиональных и государственно-церковных отношений. Шевчук поблагодарил Порошенко за то, что тот вспомнил о религиозной свободе. Униатский архиепископ отметил, что Украина является многоконфессиональным государством. «Поэтому для нас так важно, — подчеркнул он, — чтобы наша держава сохранила свой светский характер и была родным домом для всех». По его словам, УГКЦ всегда хочет строить партнерские отношения с государством, чтобы вместе работать для общего блага. Также Шевчук затронул тему возможного насилия во время выборов президента и призвал всех граждан прийти на выборы и проголосовать.

Gov.ua Петр Порошенко и Святослав Шевчук

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.