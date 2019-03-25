За последние два года в России серьезно изменилась система отбора и подготовки управленческих кадров. Во власть приходят новые люди. Давайте посмотрим, как и почему это происходит — и какой замысел за этим стоит.

«Лучшие люди» — это кто?

Попробуйте задать вашим друзьям и знакомым вопрос: а как люди должны попадать во власть? Откуда нужно брать новых губернаторов, министров, руководителей комитетов и так далее?

Скорее всего, вам ответят, что во власть должны приходить «самые лучшие». То есть компетентные, образованные люди без склонности к злоупотреблениям. И на уровне здравого смысла это прекрасный ответ, но в масштабах огромной страны — бесполезный. Как определить, кто «самые лучшие»? Как убедить тех, кто набирает новые кадры, выбирать «самых лучших», а не вон того мальчика, за которого позвонили и попросили? Как, в конце концов, замотивировать этих «самых лучших» идти на государственную службу?

Если помните, еще совсем недавно госслужба в России не считалась престижным делом. Про нее было два стереотипа. Либо «это работа для людей без амбиций» — для тех, кто готов сидеть и перекладывать бумажки. Либо «это большая удача, где можно грести деньги лопатой» — но чтобы такое местечко получить, надо быть чьим-нибудь сыном или хотя бы племянником. Мы все знаем такие истории.

В последнее десятилетие престиж государственной службы стал расти, уже данные 2009 года показывали, что для молодежи она стала предпочтительнее бизнеса. Но система отбора кадров по-прежнему оставалась во многом хаотичной и устаревшей, управляемой в ручном режиме.

«Почему я должен знать названия сибирских рек?»

В 2017 году стартовал первый конкурс «Лидеры России», предложивший управленцам со всей страны принять участие в открытом отборе. Победителям пообещали высокие позиции на государственной службе. Первые результаты поразили всех — на конкурс было подано 200 тысяч заявок.

С самого начала были заданы четкие правила игры. Все участники были обязаны пройти онлайн-тесты в несколько этапов. Все, без исключений. Многие очень удивились: как это так, я — уже успешный, состоявшийся человек! — должен сдавать тест на знание истории и географии России?

Замысел был в том, чтобы отбор претендентов на всех этапах был абсолютно прозрачным и открытым, с понятными критериями. От проверки кругозора до решения управленческих задач.

Поскольку к меритократическим идеям в России относятся недоверчиво, в обществе было много сомнений по поводу конкурса. Его называли «социальным лифтом, который не поедет» и «показухой для чиновников».

Но из 100 победителей первого конкурса 80 уже в 2018 году получили назначения, в том числе четверо — заместителями федеральных министров. Двое участников конкурса были назначены губернаторами — это Василий Орлов в Амурской области и Дмитрий Артюхов в ЯНАО.

«Хорошо ли вы работаете?» — от субъективных оценок к KPI

Когда в систему приходят новые люди — есть риски, что сложившаяся среда их отвергнет и не даст действовать эффективно. Любое точечное назначение одного, двух, десяти людей несет в себе эти риски. Даже если эти люди невероятно сильны духом и умеют преодолевать что угодно.

Системный подход «Лидеров России» помогает справиться с этими рисками. Во-первых, для участников введена система наставничества. Среди наставников — министры, губернаторы, представители Совета Федерации и федеральных ведомств, в этом году их более 90 человек. Во-вторых, сами участники и победители конкурса превращаются в активную социальную группу, у них возникает чувство общности.

Это больше не несколько «новых людей во власти», а команда.

В-третьих, параллельно реформированию кадровой политики в России идет еще один важный процесс. Это постепенное внедрение KPI — ключевых показателей эффективности для оценки работы государственных чиновников. Привычка к субъективным оценкам работы создает пространство для манипуляций и фиктивно-демонстративной деятельности, «работе на отчет». На самом деле четкие показатели эффективности нужны не только самой власти, но и обществу, у которого всегда есть вопросы, хорошо ли работают чиновники. А критериев оценок — нет. Сколько раз мы на кухнях слышали, как чиновников ругают за «несделанное» без даже смутного понимания, а что эти конкретные люди должны были делать.

Государство будущего

Еще к вопросу о том, каким должен быть государственный служащий. В этом году на конкурсе «Лидеры России» (уже 227 тысяч заявок, кстати) было новое задание «Сердце лидера». Каждый, кто претендовал на выход в финал, должен был реализовать социальный проект, направленный на благо общества.

Замысел за этим стоит тоже довольно простой, но важный. В России о «равнодушии чиновников» ходят легенды. Грубые, снисходительные высказывания чиновников в адрес людей вызывают справедливое возмущение, в этом году было уже несколько таких скандалов. Хотим ли мы вообще видеть на госслужбе людей, не чувствующих остроты социальных проблем?

Запущенная в 2017 году платформа «Россия — страна возможностей» и проекты, идущие на ее основе, принципиально меняют сам подход к государственному управлению и кадровой политике. В России начался процесс спокойной, здоровой ротации элит. Традиции ручного управления и бесконечного кумовства постепенно слабеют — вот уж о чем никто не пожалеет, кроме тех, кто зарабатывал на этом капиталы.

Отдельно отмечу, что «Лидеры России» не направлены исключительно на амбициозных молодых мужчин. В 2018 году верхняя планка возраста для участников была повышена до 55 лет. Валентина Матвиенко, одна из наставниц «Лидеров России», также призывала женщин активнее участвовать в конкурсе.

100 победителей — это, конечно, всё равно небольшое число, как сказали бы скептики. И правильно бы сказали, но процесс идет дальше. Идет масштабирование конкурса и создание аналогичных площадок в регионах, это Псковская, Тамбовская, Ивановская области, Дальний Восток, Северный Кавказ. Я думаю, мы скоро увидим, что открытый конкурсный отбор станет нормой для кадровой политики. Государство будущего будет другим. Лучше.

Ну и выражение «во власть должны идти самые лучшие» превратится из лирики в инструкцию.