Передача CXXV, где в гостях добрый молодец Александр Маточкин сказывает мне (да с другом моим сердечным канадским философом — Себастьяном) это, значит, старины северные. Вот и вы, люди добрые, послушайте да по цепочке в сетях социальных передайте. Крайне занимательный выпуск. Будет любопытен всем, кто знает, что все мы немного деревенские… Не важно, с какого континента. Из какого века. Какую путь-дороженьку держим.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда