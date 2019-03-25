Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании TGRT. «Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. И люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно», — сказал турецкий лидер. С этой инициативой Эрдоган выступает уже не в первый раз. В последний раз оно прозвучало тогда, когда в начале июня 2016 года бундестаг Германии признал Геноцид армян в Османской империи. В течение месяца, во время Рамадана, из стамбульского собора Святой Софии каждое утро государственный телеканал должен был передавать в прямом эфире утреннюю молитву. На сей раз изменение статуса может быть привязано к факту признания США Голанских высот территорией Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но проблема уже не просто в этом древнем христианском храме. В последнее время в западных СМИ все чаще и чаще Стамбул стали именовать Константинополем. Связано это, конечно, в первую очередь с тем, что константинопольский патриарх Варфоломей предоставил автокефалию Православной церкви Украины и назначил своих представителей в Киеве. Эрдоган, который, возможно, рассчитывал разыграть при определенных условиях в отношениях как с Украиной, так и Москвой церковную карту, промахнулся. Фанар вышел из-под контроля Анкары и оказался полностью под контролем американцев. Как считает профессор Мюнстерского университета Томас Бремер, в православном мире изменился расклад сил. Во-первых, происходит раскол мирового православного сообщества в целом. Во-вторых, раскол православия на Украине. В-третьих, сужаются возможности Русской православной церкви влиять на ход событий, особенно на курс Фанара. Наконец, с центром в Константинополе появляется «точка силы», на которую будут ориентироваться греко-язычные Церкви, то есть образуется два православных блока.

Alexxx1979 Вид на Софийский собор

Этот аспект еще только доходит до понимания экспертов, ведь определяется новая география канонической территории Константинополя с центром в Турции, но с главными силами вне ее. О Константинополе заговорили еще и в связи с предстоящими выборами главы Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви, в юрисдикцию которого входят все приходы в Турции и на острове Крит. Но многие вопросы находятся в компетенции исключительно Эчмиадзина. А это для Анкары тоже «внешний фактор», избавиться от которого она желала бы. Но как? В первых числах декабря 2017 года Эрдоган при посещении с визитом Греции «неожиданно» заявил, что «пришло время осуществить пересмотр Лозаннского договора 1923 года», который определил современные границы Турции, оформив тем самым распад Османской империи. Многие тогда связали это заявление с территориальными спорами между двумя странами в Эгейском море. Но ведь договор определял и статус Константинопольского патриархата.

Напомним, в 1918—1923 годах в стане константинопольского епископата произошел раскол. Часть стала ориентироваться на греческий национальный центр, в результате чего турки поставили вопрос об удалении патриарха из страны. В этой связи сегодня историки часто цитируют интервью патриарха Мелетия в октябре 1922 года итальянской газете Oriente Moderno: «Если патриархат не сможет свободно функционировать в Турции, его придется перевести на Афон». В том же месяце епископы дважды обсуждали возможность самоудаления за пределы Турции. 4 января 1923 года турецкая делегация официально потребовала от членов Лозаннской международной конференции перевести Константинопольский патриархат на Святую гору, «ввиду ее враждебного отношения к турецкому правительству». Итальянцы были склонны согласиться, против выступили представители Великобритании, Франции и США. Прошло решение Парижа оставить патриархию в Стамбуле. Правда, потом Анкара изгоняла выбранного в декабре 1924 года патриарха Константина VI, который хоть и был турецким гражданином, но не проживал в Стамбуле, что по Лозаннскому договору требовалось от претендента на престол.

Все закончилось тем, что Ататюрку удалось сместить Константина VI с патриаршеского престола. Так что для современной Анкары на этом направлении существует уже исторический прецедент. Но действовать по старым рецептам она может только в случае осознания для себя серьезной опасности. Напомним, что после неудавшегося переворота летом 2016 года сначала в турецкой печати, а затем во многих западных изданиях стали появляться сообщения о причастности Варфоломея к «заговору против легитимного правительства», в котором «были завязаны Гюлен, ЦРУ и Варфоломей». Так ли это было в действительности, судить сложно. Однако итальянское издание Il Foglio пришло к выводу, что «происходящее напоминает операцию, разыгранную для того, чтобы усложнить положение Варфоломея». Турецкое издание Aksam предполагало, что ситуацию пока «спасают США», которые «проводили украинскую операцию». Что будет дальше, никто не знает.

(сс) Klearchos Kapoutsis Собор Святого Георгия в Фанаре

В этой связи турецкие СМИ вспоминают, как в 1960-х годах турецкое правительство пригрозило выдворить патриарха Афинагора из страны. Против выступил Вашингтон, высказывая опасения, что «Советский Союз мог бы выдвинуть РПЦ на роль лидера православного мира». Сегодня СССР больше нет, но в Москве сегодня вряд ли кто вступится за Варфоломея. И турецким властям неинтересно повышение влиятельности Фанара, что грозит риском появления «независимой духовной власти», своего рода «религиозного государства» внутри Турции — это воспринимается как один из признаков развала страны. Так что после заявления об изменении статуса Святой Софии при определенных условиях может быть принято решение и по Варфоломею. Кстати, Афон уже заявил, что «в административном отношении не подчиняется константинопольскому патриарху, который не является правящим архиереем Афонской автономии, а лишь ее духовным отцом».

То есть все что-то знают, к чему-то готовятся и выжидают. Одним словом, одни интриги и загадки! Как всегда это бывает на Востоке.