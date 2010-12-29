Весь мир, 29 декабря, 2010, 15:48 — ИА Регнум. Мультфильм "История игрушек-3" возглавил десятку самых кассовых работ американской киноиндустрии в 2010 г., собрав $1,06 млрд, подсчитал Forbes .

"История Игрушек", признанная лучшим мультфильмом всех времен, согласно опросу OnePoll, полностью смоделирована на компьютере. Она была самым кассовым фильмом и в 1995 г., когда впервые вышла на большой экран.

Журнал Forbes назвал уходящий 2010 год "годом мультфильма" - в топ-десятку самых коммерчески успешных проектов попали четыре анимации. Это также "Шрек-4: Навсегда", "Гадкий я" и "Как воспитать дракона".