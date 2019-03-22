В Архангельске, на исакогорской РЭБ флота, у причала стоит буксир достаточно современного вида. Но силуэт корпуса подсказывает, что он гораздо старше. Это «Энтузиаст» — портовый буксир типа «Ижорец», построенный в 1935—1936 годах на Ижорском заводе. По проекту он имел стальной корпус с деревянной рубкой, длину — 25 метров, ширину — 6 метров, осадку 1,8 метра, водоизмещение т, паровую машину тройного расширения, мощность 200 л.с., скорость 15 километров в час, экипаж человек (1).

Буксир типа «Ижорец», переоборудованный в годы Великой Отечественной войны в тральщик

В бой шло все, даже буксиры

Сейчас у судна трудовые будни — год назад, к примеру, оно спасало тонущий у причальной стенки буксир МБ-1214, окалывая вокруг него лед в помощь водолазам. Но более известно оно своим боевым прошлым. 30 из 85 буксиров серии «Ижорец» в советско-финскую войну 1939−1940 гг. и Великую Отечественную стали тральщиками и канонерками. Буксир «Ижорец-30» (так назывался «Энтузиаст»), переоборудованный в 1939 году в тральщик Т-129 (в годы Великой Отечественной ТЩ-68), получил на вооружение одну 45-мм пушку, два пулемета, несколько глубинных бомб и три трала различных типов.

«…Общее состояние кораблей оказалось неудовлетворительным. Механизмы мобилизованных ТЩ были сильно изношены… Корпуса некоторых судов давали течь. Оснащение кораблей также оставляло желать лучшего: навигационное оборудование было примитивным, лагов не имелось, а компасы ненадежны. …на… ТЩ типа «Ижорец» отсутствовали штурманские рубки… Хотя радиостанции имелись на каждом корабле, связываться друг с другом они не могли, поскольку работали в разных диапазонах» (2).

«Многие буксиры приходили на заводы в таком состоянии, что требовали среднего или капитального ремонта. Помимо этого, «ижорцы» из-за своих малых размеров имели ряд неустранимых дефектов. К ним относились: теснота жилых помещений, малый размер ходовой рубки (из-за чего штурману приходилось вести прокладку буквально на коленке), низкая остойчивость, примитивное навигационное оборудование (стрелка даже имевшегося магнитного компаса отклонялась при любом повороте руля до 5 градусов).

Однако наибольшие трудности возникли с комплектацией экипажей, и тут, как водится, не обошлось без обычного головотяпства. Вместе с судном мобилизовывали порядка 30% его команды, в основном механиков и кочегаров. Всех же остальных набирали без всякого разбора. Из числа командиров кораблей, их помощников и командиров боевых частей 80% призывали из запаса. Причем половина из них ранее на тральщиках не служила и в водах Балтики не ходила. …В то же время личный состав, имевший опыт тральных действий в советско-финской войне и уволенный в запас осенью 1940 года, попал на другие типы кораблей. Причина этого стала отвратительная работа военкоматов…» (3).

Владимир Станулевич Буксир «Энтузиаст» у причала исакогорской РЭБ флота

«…на СКР и ТЩ командный и рядовой состав полностью набрали из «запасников». …неумение комсостава управлять своими кораблями приводило к многочисленным столкновениям и посадкам на мели… Что касается боевой подготовки рядового и младшего начсостава, то она, по мнению командующего ЛВФ, также считалась неудовлетворительной…» (4).

Рабочие лошадки войны

Самыми известными эпизодами в службе «Ижорцев» стала доставка грузов и продовольствия в блокадный Ленинград и участие в Таллинском переходе 1941 года. 15 из них погибли или выбыли в ходе боевых действий, что говорит о напряженной боевой работе:

«Ижорец-12» (ТЩ-101) 13.08.1941 г. , находясь в дозоре у о. Кери в Балтийском море, был атакован и потоплен немецкими торпедными катерами, в плен попали 23 человека; «Ижорец-13» (ТЩ-102) 28.08.1941 г. при переходе из Таллина в Кронштадт подорвался на мине и затонул; «Ижорец-39» (ТЩ-46) 21.06.1944 г. в Бъеркезунде при тралении подорвался на мине и затонул; «Ижорец-65» (ТЩ-65) 1.11.1941 г. сел на камни у о. Лавенсар и, видимо, был брошен экипажем; «Антикайнен» (ТЩ-45). 26.08.1944 г. у о. Лавенсари был торпедирован подводной лодкой противника идя, с грузом оружия для гарнизона; «Ижорец-21» (ТЩ-21). 18.08.1941 г. при тралении в районе Моонзунда подорвался на неконтактной мине и затонул; «Ижорец-22» (ТЩ-78). 16.09.1941 г. был атакован самолетами противника и затонул; «Ижорец-26» (ТЩ-47) 21.06.1944 г. при тралении в районе Бьеркезунда подорвался на мине и затонул; «Ижорец-29» (ТЩ-29) в сентябре 1941 г. не вернулся на базу, вероятно, потоплен авиацией у полуострова Ханко; «Ижорец-31» (ТЩ-88). 19.09.1944 г. при переходе в Гакконо подорвался на мине и затонул; «Ижорец-71» (ТЩ-121). 30.09.1941 г. , неся дозор, принял корпус затопленного судна за подводную лодку, пошел на таран и, получив пробоину, затонул; «Ижорец-53» (ТЩ-128). 30.11.1941 г. при переходе на о. Гогланд для эвакуации гарнизона был атакован авиацией противника и затонул.

В числе выбывших из состава ВМФ СССР «Ижорев» были и дезертиры:

«Ижорец-23» (ТЩ-108), «Ижорец-34» (ТЩ-87) и «Ижорец-83» (ТЩ-89) в сентябре 1941 г. при переходе на о. Даго дезертировали с экипажами в Швецию, где были интернированы.

Владимир Станулевич Буксир «Энтузиаст» у причала исакогорской РЭБ флота

Рядовой в войне ресурсов

Советско-финская война 1939−1940 гг: «Вплоть до осени 1939 г. на Ладоге не имелось советской военной флотилии — лишь небольшое количество катеров пограничной охраны НКВД СССР.

С 23 ноября 1939 года ЛВФ занималась в основном переброской 75-й стрелковой дивизии из Шлиссельбурга в Олонку, что на восточном берегу озера. …к вечеру 29 ноября в гавани Шлиссельбурга сосредоточилось значительное количество боевых кораблей… В 1-й отряд, возглавляемый начальником штаба Ладожской флотилии капитаном 1-го ранга П. А. Трайниным, вошли наиболее боеспособные корабли: канлодка «Ораниенбаум», ТЩ «Москва», «Видлица», №№ 31 и 37 (типа «Ижорец»)…2-й отряд под командованием старшего лейтенанта Кимаева состоял из СКР «Разведчик» и «Дозорный», ТЩ типа «Ижорец» №№ 30, 32 и 34… Несмотря на то, что в Ладожской военной флотилии насчитывалось 22 корабля, ее реальная боевая сила была весьма незначительна. Единственный сильный корабль во всей флотилии — канонерка «Ораниенбаум» — располагал двумя 130-мм орудиями, но его маневренные качества ограничены скоростью, не достигавшей 7 узлов… Следующими по силе артиллерийского вооружения шли ТЩ «Москва» и «Видлица», располагавшие одним 75-мм орудием. Однако у них имелось отрицательное свойство: они очень плохо выдерживали качку. Более остойчивыми были мобилизованные буксиры типа «Ижорец», но их вооружение ограничивалось одним 45-мм орудием.

В 14:25 по сигналу командира отряда корабли открыли огонь. Снаряды, естественно, не долетали до финского берега и падали в воду. Противник в свою очередь также открыл стрельбу по советским кораблям и уже скоро добился накрытия… В течении 1 часа 10 минут отряд находился под огнем финской батареи Ярисивиниеми и вел с ней бой… Хотя большая часть снарядов легла в воду, а остальные в батарею так и не попали, цель операции была достигнута. …при обследовании побережья… катера обнаружили удобную для стоянки судов гавань, защищенную дамбой от всех ветров… она может подвергнуться обстрелу… но т.к. выбор был сильно ограничен, командир отряда решил воспользоваться именно этой гаванью.

В 12:10 8 декабря финская батарея в Яривисиниеми открыла огонь по гавани Сайнассари, где в тот момент находились СКР «Разведчик», ТЩ «Москва» и «Видлица», ТЩ №№ 40, №» и 34… Первые снаряды упали к востоку от гавани, а затем и в саму гавань, вблизи кораблей. Командир отряда отдал приказ выйти из гавани… в открытое озеро, где разыгрался 8-балльный шторм. СКР «Разведчик» подброшенный волной, сумел проскочить каменную гряду и избежал повреждений, но ТЩ «Москва» коснулся камней и повредил правый винт. «Ижорец-30» получил пробоину в районе МО, через которую стал быстро заполняться водой. Командир ТЩ Н. И. Намятнов во избежание затопления на глубоком месте принял решение выброситься на берег. Круто повернув на юг, ТЩ протаранил шедший параллельным курсом СКА-416, не успевший увернуться ото неожиданного маневра. Катер стал быстро погружаться в воду и спустя полчаса затонул… Команду, вооружение и часть имущества сняли СКА-412 и СКА-422… Тем временем виновник катастрофы — ТЩ-30 выбросился на береговую отмель» (5). В июне 1940 года тральщик был поднят с отмели, отремонтирован и стал ненадолго буксиром.

Владимир Станулевич Копия памятной доски, установленной на буксире по приказу командующего ВМФ СССР в 1947 году

Великая Отечественная война: «Во многом благодаря заблаговременно предпринятым мерам сразу же после нападения нацистской Германии на СССР началась мобилизация судов гражданских наркоматов, что позволило уже к 15 августа сформировать сразу семь дивизионов тральщиков и дивизион катерных тральщиков. …из одних «ижорцев» сформировали 12-й дивизион. В него включили буксиры с №№ 71, 64, 75, 66, 32 и 30… Однако наибольшие трудности возникли с комплектацией экипажей, и тут, как водится, не обошлось без обычного головотяпства. Вместе с судном мобилизовали порядка 30% его команды, в основном механиков и кочегаров. Всех же остальных набирали без всякого разбора. Из числа командиров кораблей, их помощников и командиров боевых частей 80% призывали из запаса. Причем половина из них ранее на тральщиках не служила и в водах Балтики не ходила. …В то же время личный состав, имевший опыт тральных действий в советско-финской войне и уволенный в запас осенью 1940 года, попал на другие типы кораблей. Причина этого стала отвратительная работа военкоматов…

При таких условиях недельный срок, установленный мобилизационным планом на боевую подготовку призванных кораблей, оказалось недостаточным. Тем не менее ввиду острой потребности в тральщиках приходилось высылать их на боевое траление даже до истечения упомянутого недельного срока, не считаясь с недостаточной отработкой боевой организации, некомплектом и слабой подготовкой личного состава» (6). На переходе Ленинград — Кронштадт «Ижорец-30» подорвался на мине и затонул. Был поднят и снова введен в состав ВМФ СССР.

Казалось бы — что тут героического? Но в войне ресурсов, какой стала Великая Отечественная после провала фашистского блицкрига, каждая боевая единица, даже самая небоеготовая, требовала с немецкой стороны ответа — такую же или другую боевую единицу, чтобы ее уничтожить. В какой-то момент ресурсов объединенной Гитлером Европы стало не хватать, и последовала Победа. Так же считало и командование ВМФ СССР — в 1947 году по приказу № 147 от 22 мая 1947 года «Об увековечении памяти о заслугах перед Родиной гражданских судов» на буксире установлена мемориальная доска в память о боевых заслугах.

Трудовые будни на Северной Двине

В конце 1960-х «Энтузиаст» модернизирован, на него поставили стальную надстройку, сделали обшивку корпуса, паровой двигатель заменили на дизель мощностью 300 л. с. Но от старого буксира остался набор судна и некоторые механизмы, и все-таки это то судно, которое воевало, это «Ижорец».

В 2015 году ветеран Северного речного пароходства Владимир Марков во время общественного обсуждения, какое судно поставить вместо сгоревшей и сгнившей шхуны «Запад» на Красной пристани Архангельска, предложил поставить «Энтузиаст»: «В Архангельске есть прекрасная набережная Северной Двины. Это центр города и центр притяжения. Но лучшая публичная активность, когда в городе отмечается День работников морского и речного флота и День ВМФ — организовывается выставка военной техники. Здесь хоть как-то могут повеселиться дети и отвлечься родители. Вообще эта советская фишка, когда для благоустройства местности используется военная техника, ведь что ещё нужно людям? Сильно затянулся вопрос со шхуной «Запад». Поставьте на её место буксир-герой «Энтузиаст», который принимал участие в Советско-финской и Великой Отечественной войне. «Энтузиаст» по сей день трудится на реках Архангельской области, участвовал в уникальных перевозках по буксировке леса в плотах, которые сохранились в России только на Северной Двине и Вычегде. При любых вариантах решения этого вопроса буксир-герой «Энтузиаст» надо сохранить как символ нашего региона», — с таким предложением выступил на сайте губернатора потомственный речник Владимир Марков (7).

Владимир Станулевич С членами экипажа, работниками РЭБ флота и директором морского музея Архангельской области Е. Тенетовым на «Энтузиасте»

Что же касается вопроса относительно размещения буксира «Энтузиаст», то министр сказала следующее:

«Буксир «Энтузиаст» (1936 г. постройки) находится на балансе АО «Архангельская ремонтная эксплуатационная база флота», является действующим и используется собственником по прямому назначению, включая буксировку леса в плотах. Достигнута предварительная договоренность о возможном использовании данного судна в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Дню Военно-Морского Флота» — заявила глава Минкульта Архангельской области (8).

А пока старый тральщик-буксир приходит на День ВМФ к Красной пристани, где сотрудники Морского музея проводят для всех желающих экскурсии.

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