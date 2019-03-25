В 1916 году, русская армия готовилась к масштабному наступлению с целью сокрушить неприятеля и завершить войну. Начатое 22 мая (4 июня) наступление Юго-Западного фронта, вошедшее в историю как Брусиловский прорыв, оказалось чрезвычайно успешным. После успеха Брусиловского прорыва в Ставке встал вопрос о дальнейшем выборе направления главного удара, чтобы, по словам начальника штаба Ставки, генерала от инфантерии, М. В. Алексеева, обратить тактический успех в стратегический. Успех обозначился на стыке Юго-Западного и Западного фронтов в районе действий 8 армии генерал-лейтенанта А. М. Каледина, и поэтому было решено развивать главный удар в этом районе. Западный фронт намеревался наступать на север, на город Вильно, но, по решению своего командующего, генерала от инфантерии А. Е. Эверта, перенёс свой удар на юг — в Полесье. В этом районе, покрытом густыми лесами и болотами, находились важные железнодорожные узлы — Ковель, Пинск, Брест, через которые русское командование планировало разорвать австро-германский фронт и получить преимущество в манёвренной войне за счёт железных дорог и численности войск. Удар Западного фронта потерпел поражение под Барановичами, и Алексеев решил перенести главный удар на Юго-Западный фронт. С этой целью, по личному распоряжению Верховного главнокомандующего, императора Николая II, туда была отправлена гвардия.

От достижения заветной цели русские войска отделяла маленькая речушка Стоход, за которой находился полесский городок Ковель, превращённый немцами в свой опорный пункт. Цель немцев была — не дать русским разорвать фронт. Поэтому все силы русской армии были брошены на преодоление этого, казалось, незначительного препятствия.

После неудачных попыток самому переправиться через р. Стоход, отделявшую его от Ковеля, Брусилов создал по совету Алексеева ударную группировку, состоявшую из гвардии — именовавшейся отрядом Безобразова, под командованием генерала от кавалерии В. М. Безобразова, состоявшую из трех гвардейских корпусов и двух армейских, и 3-й армии под командованием генерала от инфантерии Л. В. Леша, состоявшей из четырех армейских корпусов. Войскам предписывалось охватить Ковель с юга и севера, преодолев неприятельскую линию обороны на р. Стоход. Наступление было назначено на 15 (28) июля 1916 года.

В. М. Безобразов

Это были отборнейшие войска, которые к 1916 году сохранили своих старых офицеров и солдат довоенной выучки, воспитанных в духе преданности своему монарху, любви к Отечеству и готовности выполнить свой долг любой ценой. Гвардию после кампании 1915 года отвели в тыл, где учили воевать по-современному. Их обучали владению гранатами, штурму окопов, увеличили количество пулемётов. Гвардию возглавлял потомок старинного рода генерал Безобразов, прозванный своими офицерами и солдатами за боярский вид и бороду — «воеводой». Им и предстояло выполнить главный удар, должный решить судьбу кампании 1916 года на русском фронте.

В штабе фронта нашли один небольшой участок, который был относительно не укреплён неприятелем, и туда было решено поставить гвардию.

Один из гвардейских офицеров вспоминал: «С грустью и недоумением взглянули мы на поле нашей будущей атаки. Сначала открытая и плоская как ладонь полоса суходольских болот, необходимость форсировать реку до самого Ковеля и которые можно было защищать малыми силами с достаточным числом пулемётов и орудий против превосходных сил».

Ковельская операция

На рассвете 15 июня гвардейцы поднялись в атаку. Как вспоминал один из участников атаки, «роты шли вперёд, по-гвардейски, цепь за цепью, мерно, настойчиво, упорно… Чувствовалась сила и мощь. Впереди офицеры в золотых погонах с полковыми знаками на груди. За ними солдаты с отличительными кантами на защитных рубахах. Шли, умирали, а за ними так же доблестно волнами перекатывались резервные роты… Но мало оказалось проходов в проволоке, затягивало болото, сотнями гибли храбрецы во всей линии».

Генерал Безобразов ввиду болотистой местности перенёс удар гвардейцев чуть левее указанного из штаба фронта пункта и смог выйти к Стоходу в первый же день, но от немецкой артиллерии и пулемётов гвардейцы несли кровавые потери, а все резервы Брусилов направил в 3-ю армию, захватившую плацдарм на левом берегу реки. Гвардия не смогла закрепиться на левом берегу реки, а 3-ю армию выбили с занятых плацдармов.

В этих боях участвовали многие будущие белогвардейцы. В Лейб-гвардии Преображенском полку служил капитан А. П. Кутепов, командир «Цветных» полков, в Лейб-гвардии Финляндском полку — штабс-капитан Я. А. Слащёв, защитивший в 1920 Крым от большевиков, в Лейб-гвардии Кексгольмском полку служил капитан К. Витковский, командир Дроздовского полка, в Лейб-гвардии Кавалергардском полку служили ротмистр А. П. Ливен, организатор белых отрядов в Прибалтике, адъютантом Безобразова был полковник А. П. Родзянко, глава Северного корпуса наступавшего весной — осенью 1919 на Петроград, разведку в штабе Гвардии возглавлял капитан В. Я. Люденквист, белый разведчик в красном Петрограде. Поэтому Белая гвардия были воистину — гвардией.

Брусилов, по итогам телеграмм от командующих армиями, решил, что успех обозначился у Леша, и, игнорируя просьбы Безобразова о подкреплениях и советы Алексеева, направил резервы в армию Леша, которые вступили там в бой и не добились никакого результата. Бои на фронте армии Леша свелись к борьбе за деревни на плацдарме, в которых терялись силы и время, и русские войска вынуждены были оставить плацдарм. 20 июля наступление было остановлено с целью перегруппировки войск, чтобы снова начать штурм правого берега Стохода свежими силами. 26 июня наступление было возобновлено, после первых удач гвардейцы не смогли скоординироваться и, понеся тяжёлые потери, вынуждены были отступить, а дальнейшие атаки ни к чему не привели, и с 29 июля на фронте наступило затишье.

В целом свою задачу группа Безобразова — Леша не выполнила, лишь гвардии удалось овладеть полоской земли с деревнями на правом берегу Стохода, но взломать линию обороны неприятеля и начать наступление на Ковель так и не получилось, что привело к постепенной остановке Брусиловского прорыва и установлению позиционного тупика на русском фронте.

Владимир-Волынская операция

После провала Ковельской операции планировалось провести ещё одно наступление, силами уже Юго-Западного и Западного фронтов, дабы достичь намеченной цели — захвата железнодорожных узлов и выигрыша пространства до наступления осенних дождей. С вступлением в августе в войну Румынии Алексеев теперь видел операции всех фронтов как исключительно вспомогательные для войск в Румынии, и главная задача отводилась Юго-Западному фронту. 18 августа в районе 8-й армии Каледина началось новое наступление, которое протекало успешно до выхода к району Стохода, но оно подорвало силы его армии, которая встретила упорное сопротивление немцев. Для развития наступления гвардия была передана из Особой армии в 8-ю армию Юго-Западного фронта. Командующим Особой армией был назначен талантливый командир, генерал от кавалерии В. И. Гурко. О нём Николай II писал своей супруге: «Вчера я принимал Гурко, имел серьёзный с ним разговор, а затем мы совещались втроём с Алексеевым. Слава Богу, он, кажется, как раз такой человек, в каком я нуждался. Он отлично понимает, как надо себя держать с гвардией и т. д.» Новый командующий отказался от прямого удара на Ковель и решил выйти к нему с юга, через город Владимир-Волынск. Теперь этот удар наносился с фланга, в случае удачного возобновления наступления 8-й армии 3 сентября.

Ударную силу по-прежнему составили войска гвардии, которые смогли с первого удара овладеть линиями окопов, занимаемых австрийцами, и обратить их в бегство, но подоспевшие подкрепления германцев заставили отступить гвардейцев, которые в 6 вечера предприняли вторую атаку — с тем же результатом, так как понесённые потери обескровили наступающих и сил на удержание занятых позиций у них уже не было.

Это сражение 3−7 (16−20) сентября втянуло Юго-Западный фронт в затяжные позиционные бои, лишило его флангов в отсутствии больших резервов Особой и 3-й армий. В районе действий Особой армии, готовившийся Гурко прорыв так и не удался, несмотря на ураганный огонь артиллерии, потому что он наткнулся на встреченный поток огня, окопы первой и второй линий переходили в руки русских войск, но за ними оказывались ещё и ещё линии и огонь свежих частей, что приводило либо к залеганию частей у проволоки, либо к отступлению, и Гурко сформулировал свою задачу, как оттягивание скопившихся на Стоходе больших немецких сил на себя.

Об ожесточённости и кровопролитности боёв свидетельствовало наименование, данное офицерами этому фронту: Долина смерти… По словам офицера Лейб-гвардии Преображенского полка, из 200 человек его роты, в бою 3 сентября, 153 человека оказались убиты или ранены. Но героизм, проявленный гвардейцами в этот день, был такой, что сам командующий 8-й армией генерал А. М. Каледин лично посетил госпиталь и благодарил лежавших там раненых гвардейских офицеров за проявленный героизм.

Вскоре Особая армия приказом Верховного главнокомандующего была с 10 сентября подчинена командованию Юго-Западного фронта, так как Алексеев считал выгодным наступление двух армий рядом и понимал значение столь огромной массы войск для фронта, ставшего самым главным направлением. Накануне нового наступления, которое должно было открыть дорогу на Львов 7-й и 11-й армиям, 14 сентября германцы атаковали в стык Особой и 8-й армий, это заставило штаб фронта отложить атаку на несколько дней, и наступление началось лишь 19 числа. Гвардия несла в этих атаках потери, лишь 800 человек было убито и ранено у Лейб-гвардии Гренадёрского полка в результате убийственного заградительного огня немцев по атакующим русским войскам, в результате чего решили не атаковать там, где силён фланговый огонь, а приближать свои позиции к лесам Сапог и Квадратному лесу, где позиции неприятеля были не столь укреплены.

Атака на эти позиции 20 сентября втянула армию в позиционные бои, прекращённые личным указом императора, но позже в Ставке решили, что если Брусилов сочтёт целесообразным продолжать наступление, то он освобождается от запрета. 22 сентября Брусилов приказал 8-й и Особой армиям продолжать начатую операцию до тех пор, пока не будет достигнута новая оборонительная линия противника, которая потребует новой перегруппировки. 25 сентября атаки возобновились и опять привели к неудаче. 7 октября Брусилов приказал Особой армии прекратить атаки.

Споры о том, почему отборные гвардейские части не смогли прорвать фронт, велись и ведутся до сих пор. Указывали самые разные причины — от неправильного выбора позиций для артиллерии до бездарности военного управления.

Тем не менее, как заметил один офицер, перешедший на службу в Красную Армию, в газетной заметке в 1919 году: «Ни одна пехота в мире не дала бы большего успеха при этой исключительно тяжёлой обстановке, изменить которую было не во власти атакующих войск. … В результате два прекрасных корпуса были заткнуты в болотный мешок и брошены в атаку в условиях, при которых победу могло дать только чудо».

Итог боёв гвардии был таков — 48 813 человек убитыми и ранеными, трофеи: было взято в плен 199 офицеров и 7128 солдат неприятеля, 29 лёгких и 17 тяжёлых орудий и захват правого берега Стохода. Но гвардия понесла столь невосполнимые потери, что их пришлось ликвидировать призывниками и прапорщиками военного времени, а монархия лишилась не только отборной воинской части, но и своей вооружённой опоры. Удалённость гвардии от Петрограда и её потери сделали её использование в случае беспорядков трудноисполнимым, и когда в феврале 1917 года в Петрограде начался бунт, подавлять его было фактически некем…