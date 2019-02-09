Дональд Трамп отчаянно борется за власть. За власть в масштабе конкретного момента и за власть в течение ближайших шести лет. Обе эти задачи достигаются одними и теми же приемами: союзникам и сторонникам нужно постоянно преподносить все новые триумфы разного калибра, а противникам — демонстрировать их бессилие и абсолютную безнадежность всякого сопротивления.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

На минувшей неделе на этих двух направлениях было предпринято немало шагов, каждый из которых заслуживает совершенно отдельного внимания.

Завершение расследования «русского дела» Мюллера

Безусловно, самым главным событием во внутренней политике Соединенных Штатов стало завершение спецпрокурором Робертом Мюллером его расследования «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года.

За без малого два года расследования Мюллер и его команда израсходовали около 20 миллионов долларов, вынесли обвинительные заключения в отношении 26 россиян, привлекли к ответственности за различные преступления шесть бывших советников Трампа разного уровня значимости и наделали невероятное количество информационного «шума», скармливая прессе каждый свой шаг как невероятный успех правосудия. Однако ни обвинения в отношении наших сограждан (если даже каждое слово там — абсолютная правда), ни составы дел американских политических функционеров, ставшие достоянием публики, никак не указывают на сотрудничество или даже контакты между российскими властными структурами и предвыборным штабом Трампа.

Krassotkin Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время президентских выборов в США 2016 года

Что же касается финального отчета, то его Мюллер вместе со всеми материалами расследования передал Генеральному прокурору США Уильяму Барру. Ещё неизвестно, когда и насколько полно будет опубликован этот отчёт. Зато уже стало известно, что по результатам расследования Мюллер не выдвинул никаких прямых криминальных обвинений. Таким образом, пока вся американская элита с нетерпением ждёт публикации отчёта, общая картина вырисовывается достаточно чётко.

С самого начала расследования Мюллера было ясно, что его результаты резко повлияют на рейтинги кандидатов. Если спецпрокурор сочтёт Трампа агентом Путина, то доверие к «лидеру свободного мира» будет подорвано, если же окажется, что, по мнению Мюллера, связи между Белым домом и «империей зла» нет — честное имя Дональда будет очищено от казалось бы нескончаемых подозрений. Такой эффект, как это обычно бывает, максимален в рамках нескольких недель после самого события, после чего утихает. То, что Мюллер заканчивает своё расследование сейчас, означает, что на выборы ему влиять, скорее всего, нечем. То есть в отчете, разумеется будет нужное количество расплывчато возмутительных слов о «вмешательстве русских», но конкретики, позволяющей, например, обосновать импичмент президенту, там не окажется.

Наложение «вето» на резолюцию об отмене чрезвычайного положения

Другой темой вашингтонских баталий стало продолжение «окопной войны» между Трампом и оппозиционной группой внутри Республиканской партии. Камнем преткновения стала резолюция Конгресса США по прекращению объявленного главой Белого дома чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Этот документ, призванный все же не допустить выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, без задержек был принят нижней палатой Конгресса, где большинство у Демократической партии. А вот в Сенате, где большинство удерживают республиканцы, он должен был застрять. Но не застрял.

«За» резолюцию, помимо дисциплинированных демократов, проголосовали 12 сенаторов-республиканцев, из которых девять — это фигуры «второго плана» политической элиты, а трое — известные как в Америке, так и за рубежом лидеры различных внутрипартийных течений: Марко Рубио,Митт Ромни и Рэнд Пол. Каждый из этой троицы баллотировался в кандидаты в президенты от республиканцев в 2016 году, и каждый проиграл Трампу. У каждого из них достаточно политического веса, чтобы «увести» из лагеря президента хотя бы по паре голосов…

Whitehouse.gov Конгресс США

Итак, непокорность значительной части партии главе государства была продемонстрирована, и резолюция о прекращении ЧП попала на стол Трампу. Этот момент стал своеобразным контрольным пунктом, когда президент все ещё мог присоединиться к заговорщикам и сыграть в политическую игру, предложенную ими ещё в период длинного зимнего шатдауна. Тогда он было пошёл у них на поводу, но потом одумался, неуклюже отыграл все назад и ввёл чрезвычайное положение. Теперь же его противники выдвинули ему уже публичный ультиматум. Принципиальность этого момента подчеркивается незначительностью сути вопроса: самим республиканским сенаторам от стены на границе с Мексикой ни жарко ни холодно — тут важен принцип. Нет стены — ты с нами, есть стена — между нами война. Президент выбрал войну.

Впервые за два года своего президентства Трамп применил право «вето» и заблокировал принятие резолюции Конгресса. Теперь, чтобы преодолеть этот барьер, в обеих палатах американского парламента должен быть достигнут консенсус среди двух третей всех депутатов. А это уже куда более сложная задача для внутрипартийной оппозиции. Но самое главное — война объявлена.

И первой канонадой нового конфликта стала резкая словесная атака президента на… покойного сенатора Джона Маккейна. Сначала в твиттере, а потом и в двух публичных выступлениях Трамп жестоко раскритиковал Маккейна как политика и человека. Причем каждый следующий раз он, как будто специально отвергая рекомендации советников, все больше и больше плохого говорил о возведённом чуть ли не в статус национального героя покойном республиканце. И посыл президента был предельно ясен, он как бы говорил воспрявшим против него консервативным политикам: «Смотрите, я могу хаять вашего идола и героя войны, выступая на военном заводе, а рабочие этого завода, ваши избиратели, все равно будут мне рукоплескать и кричать слова поддержки».

Атака на университеты

Не остались без ответного удара и демократы, в полной мере ответственные и за расследование Мюллера, и за злополучную резолюцию Конгресса, и за прочие неприятности Трампа. Новый исполнительный указ главы Белого дома нацелен по фундаменту современной демократической идеологи: университетам и их разветвлённой сети вскармливаемых грантами исследовательских организаций.

Взяв в качестве предлога многократные случаи притеснения студентов-консерваторов на территории кампусов, Трамп выпустил документ, согласно которому федеральные агентства и ведомства будут прекращать финансирование учебных и исследовательских организаций, если есть сведения, что в такой организации не соблюдается свобода слова и другие нормы закона и этики.

Xbxg32000 Американские студенты на лекции

Кроме того, президент считает, что университеты не должны бесконтрольно кормиться за счёт студенческих кредитов, многие из которых гражданам США на льготных условиях выдаёт государство. Дабы сделать вузы частично ответственными за результаты своей деятельности, он приказал подчинённым ему контрольным органам ежегодно публиковать отчёт об уровнях дохода и степени успешности в профессии тех студентов, кто получил кредит на обучение по различным специальностям и в различных университетах. Таким образом, новые соискатели кредитов смогут увидеть, какие вузы действительно дают образование, способное прокормить, а какие лишь заманивают престижем, скидками и капучино.

Этот на первый взгляд не самый серьёзный указ может стать серьёзной головной болью демократов, если Трампа переизберут на второй срок, ведь тогда эту меру ещё долго не удастся отменить, и многие организации низового уровня, базирующиеся в университетах, окажутся под угрозой.

Признание Голанских высот территорией Израиля

Что касается внешней политики, то здесь Трамп всколыхнул мир всего несколькими прикосновениями пальцев к экрану телефона. В одном из своих твитов он призвал признать Голанские высоты территорией Израиля, и тут как началось… История этих захваченных Израилем в 1967 году территорий всего за несколько часов стала чуть ли не самой горячей темой мировых новостей. МИДы всех крупных стран и представители политических организаций кинулись наперебой комментировать твит американского президента. А на самих Голанах не изменилось ничего. Как не изменилось ничего и в представлениях Трампа о международной политике.

Трамп всегда считал и никогда не стеснялся говорить об этом, что сильные делают то, что могут себе позволить. Вот Китай, по его словам, мог обогащаться за счёт Америки и делал это, и Трамп его не винит. Так и с Израилем, который контролирует эти территории уже 50 лет. А то, что с Крымом должна действовать такая же логика… так Трамп сам никогда особенно и не высказывался по Крыму, он предпочитает эту тему не замечать. Так что нарушения логики тут никакой нет. А вот момент выбран очень удачно.

Israel Defense Forces Израильские солдаты на Голанских высотах

Во-первых, надвигаются выборы в Израиле, и Нетаньяху не мог получить лучшего подарка, ещё раз подтверждающего, как окупается его «личная дружба» с американским лидером. Ответной любезностью, разумеется, будет скачок поддержки Трампа со стороны еврейского лобби в самих Штатах.

Во-вторых, всего несколько дней назад стало известно об уничтожении очередного, возможно, на этот раз последнего, очага терроризма на территории Сирии. А значит, необходимо понимание, какую позицию займут США по отношению к продолжающемуся в САР гражданскому конфликту между правительством и вооруженной оппозицией. Заявление Трампа эту позицию очень хорошо демонстрирует: шашням с сирийской оппозицией скоро придёт конец. Ведь никакая оппозиция ни за какие деньги не будет водить стратегического партнёрства с правительством, которое запросто и без предупреждения признает самые плодородные земли их страны, а заодно и стратегический источник питьевой воды, территорией государства, которое эти территории оккупировало. И это, в свою очередь, очередной сигнал России, Ирану и Турции: «США выходят из сирийской игры, разбирайтесь сами».

Резкий курс на сближение с Бразилией

Одновременно с постепенным выходом из сирийской игры Трамп резко начинает новую партию — бразильскую. Избранный совсем недавно президент Бразилии Жаир Болсонару избрал местом своего первого зарубежного визита Вашингтон. Схожесть консерватора и националиста Болсонару с консерватором и националистом Трампом в риторике и стиле подчеркивали ещё задолго до президентских выборов в Бразилии. При встрече они, похоже, поладили.

И тут дело, конечно, не только в характерах. Для США дружба с Бразилией — это возможность сохранить эту страну в своём ареале влияния и не дать отдрейфовать в зону контроля КНР. А ведь это уже начало происходить: в рамках БРИКС связи Бразилии и Китая при предыдущих администрациях становились все прочнее, а торговый оборот — все больше. К тому же Болсонару, как оказалось, знает, что к американскому господину правильно заходить сразу с подарком: накануне визита Бразилия объявила об отмене виз для граждан США.

Kremlin.ru Лидеры стран — членов БРИКС

По итогам встречи было объявлено о целом ряде совместных решений. В экономической сфере США создадут с Бразилией Форум глав крупных корпораций и Форум по энергетике. Более того, Штаты будут содействовать вступлению южноамериканской страны в Организацию экономического сотрудничества и развития. Эти меры должны построить диалог между ключевыми фигурами двух экономик и создать среду для сотрудничества.

В военном плане две страны также нарастят сотрудничество, в результате чего Бразилия, по обещанию Трампа, станет «либо внешним союзником НАТО, либо просто частью НАТО». Если это произойдёт, начнётся новый виток развития Североатлантического альянса, который ещё больше подчеркнёт ключевую роль США и ослабит Европу…

Кроме того, Трамп и Болсонару договорились, что американцы смогут пользоваться расположенным на территории Бразилии космодромом для своих пусков, что должно значительно снизить их стоимость, а также, возможно, позволит увеличить общее их количество. Эта договорённость также принципиально важна для Трампа, так как он всегда уделяет особое внимание наверстыванию упущенного в космической программе, как мирной, так и военной.

Пообещав друг другу «сделать Америку и Бразилию снова великими», президенты расстались. Трамп на выходные уехал на свой курорт в Мар-а-Лаго, где проводит встречи и планирует свои следующие ходы. А подумать есть о чем. Не имея контроля ни над одной палатой Конгресса и будучи вынужден одновременно воевать на несколько фронтов, он оказался в сложном положении. Найдёт ли он выход — покажет время.