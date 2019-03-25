Нацпроекты: Москва отделяется от Российской Федерации?
Как бы ни старался С. Собянин сократить дистанцию между властью и, как он часто выражается, «простыми москвичами», не всегда это получается. Особенно когда затевается очередная программа переустройства чего-либо, масштаб которого необозрим, а горизонт достижимости целей даже не просматривается. Так было с программой реновации, так происходит с многомиллиардной программой «Мой район».
Получил очередное письмо блогера С. Собянина, хотя и не подписан на него. Блогер мне сообщил, что начиная с 2011 года он всегда руководствовался идеологией «Москва без окраин». Потому что в каждом районе Москвы жители вправе иметь достойные условия для жизни и равные возможности для получения качественных услуг. Чтобы в Москве было не только несколько элитных школ, но в каждом районе дети могли посещать достойную, качественную школу. Чтобы в каждом районе иметь качественное здравоохранение. Чтобы каждый москвич имел возможность погулять и отдохнуть рядом с домом. Чтобы каждый человек имел в шаговой доступности качественный общественный транспорт.
Можно не проводить опросы. С этим согласны все. Но с 2011 года прошло уже 8 (восемь) лет. Израсходовано восемь годовых двухтриллионных московских бюджетов. Что в итоге насчет ликвидации дискриминации периферийных районов?
С.Собянин тоже пишет, что пришло время посмотреть, как проведенная работа отразилась на жизни каждого района. Как в реальности обстоят дела с шаговой доступностью скверов и парков. Удобно ли добираться до поликлиники? Хватает ли школ, детских садов и спортивных сооружений? Требуется ли ремонт ЦСО? Насколько комфортен общественный транспорт? Есть ли проблемы с экологией? Как помочь каждому району сохранить собственное неповторимое лицо? Где можно организовать центр для встреч, общения и проведения местных праздников? Теперь это будет называться программой под названием «Мой район».
Если бы рядовой москвич заинтересовался этими вопросами, было бы понятно: у него другие повседневные хлопоты. А мэр допускает, что концепция «Москва без окраин» через восемь лет реализации провалилась? Или программа «Мой район» — ЕГЭ для «Москвы без окраин»? Или то, что сделано за прошедшие восемь лет, нужно уже реновировать?
«Мой район» называется программой, но каких-либо программ комплексного обустройства районов в открытых источниках обнаружить не удалось. Нет и постановлений правительства Москвы о новой городской программе «Мой район». Слов много, текстов нет. Получается, что московское начальство неоднократно нарушило собственное решение «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы». Есть госпрограммы, и «новые городские целевые программы органами исполнительной власти города Москвы не разрабатываются».
Комплексный подход как метод планирования правилен. Но путь к комплексной реорганизации полутора сотен районных территорий — это дорога с горизонтом в следующее тысячелетие. Объективные данные по каждому району надо еще суметь собрать и систематизировать по каким-то новым критериям. Мэру, возможно, еще не докладывали, что в Москве (по недавно опубликованной информации городской Контрольно-счетной палаты) до сих пор отсутствует полная и достоверная информация о состоянии «объектов собственности города Москвы в жилищной сфере», что «несет значительные риски в отношении использования по назначению и сохранности объектов собственности города Москвы».
Универсальной перепланировки районов и их унификации не будет. Заявлено о необходимости сохранить уникальное лицо района. Потребуется как минимум 125 градостроительных конкурсов, в том числе с международным участием, если деньги позволят.
А где собрать жителей для обсуждения, чтобы получилась репрезентативная поддержка?
Известно о распоряжении правительства Москвы №754-РП о создании автономной некоммерческой организации «Мой район» «в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития районов города Москвы». По данным Росреестра, основной вид деятельности АНО — деятельность по изучению общественного мнения. И еще 46 дополнительных видов, позволяющих этой организации быть много-многопрофильной с хорошим бюджетом.
Обещано, что программа «Мой район» построится на наказах граждан. Какой окажется судьба уже опубликованных наказов? Например, таких:
- соорудить лифт на мост над железнодорожными путями;
- провести метро вдоль Можайского шоссе;
- создать городскую криптовалюту для оплаты парковок, ЖКХ, за посещение парков или музеев;
- поставить уличные уборные для собак;
- вывести детские сады с первых этажей жилых домов в отдельные здания. Шум от детских садов и постоянные засоры канализации мешают жильцам;
- вернуть на проспект Вернадского яблони, на Новый Арбат — каштаны;
- установить камеры видеофиксаций нарушений правил дорожного движения в общественном транспорте;
- разделить район Выхино-Жулебино;
- придумать, как разделить мамочек с колясками и велосипедистов;
- ячейки у метро для самокатов должны появиться как альтернатива маршрутному такси;
- во всех подъездах установить экраны с актуальной информацией о жизни дома, района и города;
- убрать висячие высоковольтные провода;
- во дворах установить шлагбаумы;
- заменить железные двери в подъездах на современные двери с прочным стеклом;
- поменять озеленение однолетниками на многолетники;
- добавить к бесплатному зубопротезированию для пожилых бесплатные светоотверждаемые пломбы в государственных поликлиниках;
- вывесить электронное расписание автобусов на всех остановках;
- главная проблема — это вонь! Последнее время — каждую ночь. Требую принять меры!
И так — до бесконечности.
Судя по сайту «мос.ру», программа «Мой район» стартовала еще 8 октября 2018 года. В 13:36 на сайте мэра Москвы это было объявлено, как и то, что теперь можно ознакомиться с основными цифрами и фактами о развитии района, посмотреть, как он изменился за последние восемь лет, что планируется делать дальше.
На дворе — апрель 2019 года. Информации нет. То, что есть, — лоскутное. Если чего-либо нет на сайте «мос.ру», значит, нечего и искать. Этот сайт информационно сопровождает все городские проекты разной направленности, объемности, длительности или бесконечности. Их всего 57.
Акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. Цель — украсить зеленью дворы жилых домов. С 2015 года проект распространен на территории социальных учреждений. На сегодняшний день высажено 94,4 тысячи деревьев. Легко подсчитать, что такими темпами последнее из миллиона деревьев будет высажено в 2078 году. Если бы по одному дереву в год посадили те, кто весной 2018 года принял участие в голосовании по озеленению дворов на портале «Активный гражданин», то миллион был бы высажен уже к 2021 году.
Понятие «городской проект» в Москве применяется повсеместно с потерей смысла понятия. Есть и масштабные проекты-цели, и проекты-процессы: «Метро 1935−2022: железное ускорение Москвы», «Московская промышленность», «Москва 2030. Умный город», «Московское долголетие. Время новых возможностей» и другие. Но есть и частные: «НКО ЛАБ», «День студента», «Московский выпускной — 2019». Все это называется проектами, на которые расходуются бюджетные средства.
Для чего и кому потребовалось придавать статус городского проекта рекламе «умных счетчиков», носящей коммерческий характер? Автоматические приборы учета, которые пропагандируются к установке в квартире, — аппаратно-программный комплекс, позволяющий осуществлять передачу показаний потребления воды в автоматическом режиме. На портале сообщается, что «стоимость варьируется в зависимости от цен компании, оказывающей соответствующую услугу. Отдельно оплачивается сам прибор учета, а затем вносятся ежемесячные платежи за обслуживание. Канал передачи информации определяется поставщиком данной услуги, часто возможна настройка передачи данных через домашнюю сеть WI-FI».
А теперь — о главном. Как город участвует в осуществлении майского (2018 года) указа президента Российской Федерации о национальных целях развития страны? Национальные цели развития Российской Федерации — цели и для Москвы.
Мэр столицы (одновременно руководитель рабочей группы Госсовета по вопросу реализации суперуказа) объявил: национальные и федеральные проекты включаются в крупные государственные программы Москвы. Инкорпорировать «любые задачи в проекты не составляет труда», но при этом власти «четко видят приоритеты Москвы в своем развитии».
«Мы боролись, чтобы не разрушить эту структуру, эту модель управления. Чтобы нам было возможно в нашу долгосрочную систему координат управления городом инкорпорировать безболезненно те задачи, которые ставятся в рамках национальных проектов или федеральных проектов. На мой взгляд, нам на этом этапе это удалось сделать», — резюмировал мэр.
Итак, С. Собянин сообщил, что задачи в рамках нацпроектов, которые подлежат инкорпорации в московские госпрограммы, надо инкорпорировать. И что это уже сделано.
Каким образом и так ли это?
«Инкорпорировать» можно только одним способом — приняв соответствующее решение на уровне московского правительства. То есть в том же порядке, в котором программы и утверждались. В Москве утверждены госпрограммы «Развитие транспортной системы» на 2012−2016 годы и на перспективу до 2020 года, «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение) на 2012−2020 годы», а на 2012−2018 годы — «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Жилище», «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», «Культура Москвы», «Спорт Москвы», «Открытое Правительство», «Информационный город», «Развитие индустрии отдыха и туризма», «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», «Градостроительная политика» и «Безопасный город».
Единственные изменения госпрограмм произошли в марте 2017 года.Тогда поправили постановления правительства города об утверждении московских госпрограмм, принятые в 2011 году. Из наименований программ исключен период их действия. Конечный год реализации программ был перенесен на 2019 год, в первых двух — на 2020 год. Московская программа реновации не рассчитана. Это ее план мероприятий составлен до 2032 года. Указ президента рассчитывает дистанцию по-иному: до 2024 года.
Президентский суперуказ №204 о национальных целях развития Российской федерации никак не отразился в текстах государственных программ города Москвы. Ссылок на другие высокие документы прежних лет полно, но этого основополагающего документа высшего стратегического планирования и целеполагания нет.
В Москве хронически нарушаются собственные же решения, принятые в отношении государственных программ. Так, правительство обязано ежегодно подводить итоги реализации государственных программ города, а после подведения итогов публиковать сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ на сайте департамента экономического развития. Департамент такой есть, сайт тоже есть, но сводных докладов нет.
Нет отчетов (опубликованных в сети интернет) о ходе выполнения госпрограмм в 2017 году и по линии других координаторов госпрограмм.
На сайте «мос.ру» есть раздел о городском проекте «Реализация стратегических инициатив президента России Владимира Путина». Он касается майских указов 2012 года. Сообщается, что Москва по итогам 2017 года лидирует по исполнению майских указов как в экономической, так и в социальной сфере. Доказательств не приводится. А вот рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» сообщает иное. По индексу промышленного производства Москва находится на 61-м месте среди субъектов Российской Федерации. По индексу физического объема инвестиций в основной капитал — на 18-м месте. По индексу физического объема розничной торговли — на 50-м месте. Это — к вопросу о лидировании по сравнению с динамикой других субъектов РФ и доверии опубликованным данным РИА Рейтинг.
Поиск на официальном сайте «мос.ру» по тегам «национальные проекты» выдал всего несколько сообщений, связанных с деятельностью председателя правительства. Не московского — председателя правительства Российской Федерации Д. Медведева.
Вернемся к тому, с чего начали, — к наказам по программе «Мой район». 267 опубликованных наказов граждан Москвы касались реновации: за, против, переделать и прочее. Получается, что напряжение в гражданском обществе столицы сохраняется. Поговорим и об этом.