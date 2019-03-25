Как бы ни старался С. Собянин сократить дистанцию между властью и, как он часто выражается, «простыми москвичами», не всегда это получается. Особенно когда затевается очередная программа переустройства чего-либо, масштаб которого необозрим, а горизонт достижимости целей даже не просматривается. Так было с программой реновации, так происходит с многомиллиардной программой «Мой район».

Иван Шилов ИА REGNUM

Получил очередное письмо блогера С. Собянина, хотя и не подписан на него. Блогер мне сообщил, что начиная с 2011 года он всегда руководствовался идеологией «Москва без окраин». Потому что в каждом районе Москвы жители вправе иметь достойные условия для жизни и равные возможности для получения качественных услуг. Чтобы в Москве было не только несколько элитных школ, но в каждом районе дети могли посещать достойную, качественную школу. Чтобы в каждом районе иметь качественное здравоохранение. Чтобы каждый москвич имел возможность погулять и отдохнуть рядом с домом. Чтобы каждый человек имел в шаговой доступности качественный общественный транспорт.

Можно не проводить опросы. С этим согласны все. Но с 2011 года прошло уже 8 (восемь) лет. Израсходовано восемь годовых двухтриллионных московских бюджетов. Что в итоге насчет ликвидации дискриминации периферийных районов?

С.Собянин тоже пишет, что пришло время посмотреть, как проведенная работа отразилась на жизни каждого района. Как в реальности обстоят дела с шаговой доступностью скверов и парков. Удобно ли добираться до поликлиники? Хватает ли школ, детских садов и спортивных сооружений? Требуется ли ремонт ЦСО? Насколько комфортен общественный транспорт? Есть ли проблемы с экологией? Как помочь каждому району сохранить собственное неповторимое лицо? Где можно организовать центр для встреч, общения и проведения местных праздников? Теперь это будет называться программой под названием «Мой район».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выхино

Если бы рядовой москвич заинтересовался этими вопросами, было бы понятно: у него другие повседневные хлопоты. А мэр допускает, что концепция «Москва без окраин» через восемь лет реализации провалилась? Или программа «Мой район» — ЕГЭ для «Москвы без окраин»? Или то, что сделано за прошедшие восемь лет, нужно уже реновировать?

«Мой район» называется программой, но каких-либо программ комплексного обустройства районов в открытых источниках обнаружить не удалось. Нет и постановлений правительства Москвы о новой городской программе «Мой район». Слов много, текстов нет. Получается, что московское начальство неоднократно нарушило собственное решение «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы». Есть госпрограммы, и «новые городские целевые программы органами исполнительной власти города Москвы не разрабатываются».

Комплексный подход как метод планирования правилен. Но путь к комплексной реорганизации полутора сотен районных территорий — это дорога с горизонтом в следующее тысячелетие. Объективные данные по каждому району надо еще суметь собрать и систематизировать по каким-то новым критериям. Мэру, возможно, еще не докладывали, что в Москве (по недавно опубликованной информации городской Контрольно-счетной палаты) до сих пор отсутствует полная и достоверная информация о состоянии «объектов собственности города Москвы в жилищной сфере», что «несет значительные риски в отношении использования по назначению и сохранности объектов собственности города Москвы».

Универсальной перепланировки районов и их унификации не будет. Заявлено о необходимости сохранить уникальное лицо района. Потребуется как минимум 125 градостроительных конкурсов, в том числе с международным участием, если деньги позволят.

А где собрать жителей для обсуждения, чтобы получилась репрезентативная поддержка?

Дарья Антонова ИА REGNUM Советы от москвичей

Известно о распоряжении правительства Москвы №754-РП о создании автономной некоммерческой организации «Мой район» «в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития районов города Москвы». По данным Росреестра, основной вид деятельности АНО — деятельность по изучению общественного мнения. И еще 46 дополнительных видов, позволяющих этой организации быть много-многопрофильной с хорошим бюджетом.

Обещано, что программа «Мой район» построится на наказах граждан. Какой окажется судьба уже опубликованных наказов? Например, таких:

соорудить лифт на мост над железнодорожными путями;

провести метро вдоль Можайского шоссе;

создать городскую криптовалюту для оплаты парковок, ЖКХ, за посещение парков или музеев;

поставить уличные уборные для собак;

вывести детские сады с первых этажей жилых домов в отдельные здания. Шум от детских садов и постоянные засоры канализации мешают жильцам;

вернуть на проспект Вернадского яблони, на Новый Арбат — каштаны;

установить камеры видеофиксаций нарушений правил дорожного движения в общественном транспорте;

разделить район Выхино-Жулебино;

придумать, как разделить мамочек с колясками и велосипедистов;

ячейки у метро для самокатов должны появиться как альтернатива маршрутному такси;

во всех подъездах установить экраны с актуальной информацией о жизни дома, района и города;

убрать висячие высоковольтные провода;

во дворах установить шлагбаумы;

заменить железные двери в подъездах на современные двери с прочным стеклом;

поменять озеленение однолетниками на многолетники;

добавить к бесплатному зубопротезированию для пожилых бесплатные светоотверждаемые пломбы в государственных поликлиниках;

вывесить электронное расписание автобусов на всех остановках;

главная проблема — это вонь! Последнее время — каждую ночь. Требую принять меры!

И так — до бесконечности.

Судя по сайту «мос.ру», программа «Мой район» стартовала еще 8 октября 2018 года. В 13:36 на сайте мэра Москвы это было объявлено, как и то, что теперь можно ознакомиться с основными цифрами и фактами о развитии района, посмотреть, как он изменился за последние восемь лет, что планируется делать дальше.

Скриншот с сайта sobyanin.ru

На дворе — апрель 2019 года. Информации нет. То, что есть, — лоскутное. Если чего-либо нет на сайте «мос.ру», значит, нечего и искать. Этот сайт информационно сопровождает все городские проекты разной направленности, объемности, длительности или бесконечности. Их всего 57.

Акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. Цель — украсить зеленью дворы жилых домов. С 2015 года проект распространен на территории социальных учреждений. На сегодняшний день высажено 94,4 тысячи деревьев. Легко подсчитать, что такими темпами последнее из миллиона деревьев будет высажено в 2078 году. Если бы по одному дереву в год посадили те, кто весной 2018 года принял участие в голосовании по озеленению дворов на портале «Активный гражданин», то миллион был бы высажен уже к 2021 году.

Понятие «городской проект» в Москве применяется повсеместно с потерей смысла понятия. Есть и масштабные проекты-цели, и проекты-процессы: «Метро 1935−2022: железное ускорение Москвы», «Московская промышленность», «Москва 2030. Умный город», «Московское долголетие. Время новых возможностей» и другие. Но есть и частные: «НКО ЛАБ», «День студента», «Московский выпускной — 2019». Все это называется проектами, на которые расходуются бюджетные средства.

Для чего и кому потребовалось придавать статус городского проекта рекламе «умных счетчиков», носящей коммерческий характер? Автоматические приборы учета, которые пропагандируются к установке в квартире, — аппаратно-программный комплекс, позволяющий осуществлять передачу показаний потребления воды в автоматическом режиме. На портале сообщается, что «стоимость варьируется в зависимости от цен компании, оказывающей соответствующую услугу. Отдельно оплачивается сам прибор учета, а затем вносятся ежемесячные платежи за обслуживание. Канал передачи информации определяется поставщиком данной услуги, часто возможна настройка передачи данных через домашнюю сеть WI-FI».

А теперь — о главном. Как город участвует в осуществлении майского (2018 года) указа президента Российской Федерации о национальных целях развития страны? Национальные цели развития Российской Федерации — цели и для Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Мэр столицы (одновременно руководитель рабочей группы Госсовета по вопросу реализации суперуказа) объявил: национальные и федеральные проекты включаются в крупные государственные программы Москвы. Инкорпорировать «любые задачи в проекты не составляет труда», но при этом власти «четко видят приоритеты Москвы в своем развитии».

«Мы боролись, чтобы не разрушить эту структуру, эту модель управления. Чтобы нам было возможно в нашу долгосрочную систему координат управления городом инкорпорировать безболезненно те задачи, которые ставятся в рамках национальных проектов или федеральных проектов. На мой взгляд, нам на этом этапе это удалось сделать», — резюмировал мэр.

Итак, С. Собянин сообщил, что задачи в рамках нацпроектов, которые подлежат инкорпорации в московские госпрограммы, надо инкорпорировать. И что это уже сделано.

Каким образом и так ли это?

«Инкорпорировать» можно только одним способом — приняв соответствующее решение на уровне московского правительства. То есть в том же порядке, в котором программы и утверждались. В Москве утверждены госпрограммы «Развитие транспортной системы» на 2012−2016 годы и на перспективу до 2020 года, «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение) на 2012−2020 годы», а на 2012−2018 годы — «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Жилище», «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», «Культура Москвы», «Спорт Москвы», «Открытое Правительство», «Информационный город», «Развитие индустрии отдыха и туризма», «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», «Градостроительная политика» и «Безопасный город».

Единственные изменения госпрограмм произошли в марте 2017 года.Тогда поправили постановления правительства города об утверждении московских госпрограмм, принятые в 2011 году. Из наименований программ исключен период их действия. Конечный год реализации программ был перенесен на 2019 год, в первых двух — на 2020 год. Московская программа реновации не рассчитана. Это ее план мероприятий составлен до 2032 года. Указ президента рассчитывает дистанцию по-иному: до 2024 года.

Президентский суперуказ №204 о национальных целях развития Российской федерации никак не отразился в текстах государственных программ города Москвы. Ссылок на другие высокие документы прежних лет полно, но этого основополагающего документа высшего стратегического планирования и целеполагания нет.

В Москве хронически нарушаются собственные же решения, принятые в отношении государственных программ. Так, правительство обязано ежегодно подводить итоги реализации государственных программ города, а после подведения итогов публиковать сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ на сайте департамента экономического развития. Департамент такой есть, сайт тоже есть, но сводных докладов нет.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Правительство Москвы

Нет отчетов (опубликованных в сети интернет) о ходе выполнения госпрограмм в 2017 году и по линии других координаторов госпрограмм.

На сайте «мос.ру» есть раздел о городском проекте «Реализация стратегических инициатив президента России Владимира Путина». Он касается майских указов 2012 года. Сообщается, что Москва по итогам 2017 года лидирует по исполнению майских указов как в экономической, так и в социальной сфере. Доказательств не приводится. А вот рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» сообщает иное. По индексу промышленного производства Москва находится на 61-м месте среди субъектов Российской Федерации. По индексу физического объема инвестиций в основной капитал — на 18-м месте. По индексу физического объема розничной торговли — на 50-м месте. Это — к вопросу о лидировании по сравнению с динамикой других субъектов РФ и доверии опубликованным данным РИА Рейтинг.

Поиск на официальном сайте «мос.ру» по тегам «национальные проекты» выдал всего несколько сообщений, связанных с деятельностью председателя правительства. Не московского — председателя правительства Российской Федерации Д. Медведева.

Вернемся к тому, с чего начали, — к наказам по программе «Мой район». 267 опубликованных наказов граждан Москвы касались реновации: за, против, переделать и прочее. Получается, что напряжение в гражданском обществе столицы сохраняется. Поговорим и об этом.