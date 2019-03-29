Проблемы Байкала подвигли общественников и неравнодушных людей из 34 российских городов выйти на улицы и заявить протест против хищнического освоения этого Священного Моря, являющегося самым большим на Земле резервуаром пресной воды. Самый многочисленный митинг провели 24 марта в Иркутске. По оценке местных властей, на него вышло больше 1000 человек, по оценке активистов и журналистов — до 3000. «Хватит строить турбазы, сначала постройте канализацию», «Нет снижению нормативов на стоки в Байкал», «Хватит пилить наш Байкал»: эти и другие лозунги можно было увидеть на самодельных плакатах приангарцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Рябцев Иркутск. Митинг защитников Байкала стал самым многочисленным

Напомним, строительство завода по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук, начатое ударными темпами компанией с 99-процентным китайским участием («АкваСиб») с начала 2019 года, лишь вершина айсберга варварских намерений промышленного освоения Байкала и его окрестностей. Помимо десятков заводов по производству байкальской бутилированной воды, сотен туристических баз и гостиниц без канализации, возводимых под видом жилых домов, сплошных лесных вырубок, вызывает тревогу строительство индустриального парка «Байкальский чистый продукт» на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК», где до сих пор хранятся ядовитые отходы этого закрывшегося пять лет назад предприятия. По словам общественников, этот инвестиционный проект подразумевает работу на берегу Байкала ещё 14 заводов.

Алексей Шмидт Здание бывшего Байкальского ЦБК разваливается

Однако сторонники освоения байкальских богатств предприняли попытку скомпрометировать акцию общественников: смысл многих таких публикаций сводился к тому, что протест связан исключительно с откачкой воды из Байкала китайцами. Но те, кто побывал на митинге-концерте в Приангарье, отмечают, что мероприятие прошло без негатива.

Читайте также: «Пожиратели» Байкала пытаются скомпрометировать митинг его защитников?

«Организаторы не хотели нагнетать ксенофобские страсти, поэтому пригласили участвовать в мероприятии самодеятельные коллективы, в том числе детские. Их номера перемежались выступлениями спикеров. Несмотря на холодную и ветреную погоду, собралось не менее 1,5 тысячи человек», — отмечает иркутский учёный Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Иркутский учёный Виталий Рябцев выступает на митинге защитников Байкала в Иркутске

По наблюдениям иркутской общественницы Ольги Жаковой, из политиков не побоялся и приехал поддержать митинг только мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

«Опасения, что наш митинг станет какой-то националистической акцией, не оправдались. Все прошло без каких-либо эксцессов и провокаций, в самом позитивном ключе. И, разумеется, митинг не был посвящен лишь борьбе с заводом в Култуке. Мы попытались охватить весь спектр самых актуальных байкальских проблем. Я выступил дважды, рассказывая об острейших из них. Важнейший результат — внимание к байкальским проблема не только российских, но и мировых СМИ», — резюмировал Виталий Рябцев.

В отличие от Иркутска в столице соседнего региона, Бурятии, митинг защитников Байкала был малочисленным — порядка 200 человек. А примечательным его сделала скульптор Надежда Супонина, которая принесла с собой инсталляцию «Священное озеро» — пронзенный ржавой арматурой Байкал с окурками.

Цитата со страницы автора — Надежды Супониной в Facebook Арт-объект «Священное озеро». Эпоксидная смола, бетон, арматура, сигаретные окурки.

«Контур Байкала, нанизанный на ржавую арматуру, напоминает кусок янтаря, только вместо застывших насекомых внутри — бычки. Сигаретные окурки символизируют весь мусор и людскую безответственность, ведь именно бросая окурок, человек меньше всего задумываются о вреде, который он наносит окружающей среде. Продолжая наплевательски относиться к природе, следующим поколениям достанутся от нас лишь горы мусора. А вместо янтаря будут находить лишь пластик», — пояснила автор композиции на свой странице в Facebook.

Надежда Супонина призналась, что ожидала увидеть больше народу на митинге.

«Судя по шумихе в интернете, недовольных ситуацией было много, но проявить свою гражданскую позицию решились не все. Наверное, и место проведения митинга тоже сыграло свою роль, всё-таки парк «Юбилейный» — это не площадь Революци», — пояснила она.

Читайте также: Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

На Алтае, который отделяют от Иркутской области более двух тысяч километров, акции были гораздо малочисленнее. Тем не менее в Бийске, где организатором митинга в поддержку Байкала стал 17-летний координатор движений «Протестный Бийск» и «Время» Максим Неверов, по данным сайта Biysk-ok.ru, участников акции было не менее сотни.

«Наш Байкал, наше главное достояние, пытаются убить. Люди без чести и совести строят там завод, чтобы продавать нашу воду Китаю. А ещё они разрушают экосистему Байкала», — отметил организатор акции Максим Неверов.

Виталий Рябцев Бийск. Митинг защитников Байкала

Он сожалеет, что пришли далеко не все, кто обещал. За час в Бийске удалось собрать более 100 подписей защитников Байкала.

В Барнауле, столице Алтайского края, акция собрала чуть более десяти человек.

«Судя по увиденному, сбор и организация мероприятия проходили исключительно через соцсети. К тому же организаторов подвёл выбор места проведения акции — площадь Свободы. Там в будние дни всегда малолюдно, а в выходные старый город и вовсе замирает. Так что неудивительно, что и подписей, и участников митинга было собрано совсем мало», — отметила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульские защитники Байкала

Защитники Байкала выступали и в других городах и столицах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ангарск, Сергиев Посад, Сургут, Новосибирск и другие.

«Это был один из маленьких этапов по спасению нашего озера. Мы верим, что вместе мы сможем отстоять наш Байкал. Спасибо всем, кто пришёл в этот вечер! Послушать наши истории знакомства с озером. Для нас эта жемчужина такая же неотъемлемая часть нашей Родины. Мы надеемся, что наш маленький вклад поможет решению экологических проблем не только Иркутской области, но и всей страны», — написали организаторы из Ижевска в группе «Спаси Байкал» в ВК.

Hbiysk-ok.ru Алексей Тырышкин Защитники Байкала в Бийске

Между тем петицию в защиту Байкала уже подписали больше миллиона человек.

Самое время напомнить, что год назад, 26 марта 2018 года, когда вся страна горевала по погибшим жертвам пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», распоряжением российского премьера Дмитрия Медведева водоохранную зону Байкала сократили в десятки раз. Теперь та же участь может постигнуть границы и режим Центральной экологической зоны.

Виталий Рябцев Коричневым цветом обозначена граница 2015 года, лиловым – «скорректированная». Источник – презентация «К вопросу о границах водоохранной зоны озера Байкал» (Институт географии СО РАН)

Читайте также: Пожиратели Байкала перешли в наступление, прикрывшись трагедией и учёными

«Разработанный Минприроды проект не только сократит охранную зону особо ценных природных территорий в 200 раз (в двести раз, Карл!), но и поменяет правила поведения человека в этой зоне. Эта странная инициатива вызывает слишком много вопросов… Чем это всё грозит Байкалу? Почему нельзя вести строительство подальше от заповедных зон? ЮНЕСКО нашим чиновникам больше не указ? Впору просить помощи у Сергея Зверева», — пишет Василиса Ягодина в статье «Серёжа, у нас опять проблемы» на Greenpeace.ru.

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today Байкальский пейзаж в 2019 году. Трубы по откачке воды в Китай всё дальше вгрызаются в Байкал

Напомним, стилист Сергей Зверев, уроженец иркутского посёлка Култук, был упомянут в связи с тем, что 3 марта он вышел на Красную площадь в центре Москвы и устроил одиночный пикет против строительства завода в родном посёлке.

Читайте также: Стилист Сергей Зверев вызван в полицию за пикет в защиту озера Байкал

Виталий Рябцев Иркутские защитники Байкала

Вызывает обеспокоенность и новый проект Минприроды, согласно которому чиновники предлагают установить для Байкала норматив по нитратам на уровне требований к обычным водоемам рыбохозяйственного назначения — 40 мг/дм3. На деле это означает 16-кратное ослабление действующего норматива.

Читайте также: «Кромешный позор»: чиновники готовят поблажки для загрязнителей Байкала

Никуда не делась пока и угроза строительства десятков водозаборных предприятий в Култуке: Байкальской природоохранной прокуратуре на основании выявленных нарушений удалось добиться лишь временной приостановки первого такого предприятия. И представитель компании «АкваСиб» на днях заявил ИА «ИрСити», что на сегодня нет угроз для запуска первой очереди завода: конце 2019 года он может быть введён в строй.

Поэтому, вполне вероятно, это первая массовая неполитическая акция защитников Байкала, но далеко не последняя.