Константинопольский патриарх Варфоломей вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием (Думенко) планирует посетить после Пасхи монашескую гору Афон. Об этом сообщает греческий портал ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, уточняя, что данная информация еще нуждается в подтверждении. Этому будет предшествовать поездка делегации из пяти членов «новой украинской Церкви на Афон с 5 по 9 апреля для подготовки к визиту ее предстоятеля и, возможно, патриарха Варфоломея». Вместе с тем издание отмечает, что на горе Афон сложилась «очень тяжелая атмосфера в отношении украинского вопроса» и монашеская республика, «похоже, не хочет признавать новую Церковь Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ситуация запутанная. В начале этого года представители ПЦУ уже были на Афоне, после чего последовали противоречивые сообщения об итогах их визита. По словам Епифания, вопросы «относительно поездки нашей делегации на Афон» под своим контролем держит лично Варфоломей. Комментируя пребывание делегации ПЦУ на Святой горе в интервью ВВС, украинский митрополит заявил, что оно «было довольно удачным», а сообщения, что «некоторые монастыри их не пустили, не соответствуют действительности». В свою очередь управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний (Паканич) в беседе с болгарским порталом Pravoslavie.bg отмечал, что «действия патриарха Варфоломея на Украине уже вносят раскол в православный мир. Мы видим, что этот раскол намечается сегодня даже на Афоне, где некоторые (пока меньшинство) монастыри принимают раскольников, а большинство воздерживается или даже закрывают свои ворота перед раскольниками». И подчеркивал, что именно в тот день, когда делегация ПЦУ находилась на Святой горе, состоялась встреча посла США в Греции Джеффри Пайетта с губернатором Афона Костасом Димцасом.

(сс) World Public Forum Dialogue of Civilizations Афон

То, что на монашескую республику по вопросу признания Православной церкви Украины оказывается сильнейшее давление не только со стороны церковных кругов, но и светских, секретом не является. Афонским монахам приходится лавировать, проявлять чудеса дипломатической эквилибристики, поэтому сегодня сказать точно, какие монастыри в апреле откроют свои двери перед делегацией ПЦУ, а какие нет, просто невозможно. Ряд экспертов допускают, что в итоге насельники Святой горы могут принять решение действовать, исходя из позиции, которую заняли Церкви стран их происхождения. А здесь для ПЦУ и Фанара мало чего утешительного. Ведь кроме Константинопольского патриархата, однозначную поддержку новосозданной украинской Церкви никто больше не оказал. Более того, некоторые Церкви поставили под вопрос возможность узаконивания «задним числом» тех хиротоний, которые были совершены запрещенными, отлученными и преданными анафеме епископами. «Запрет, отлучение и анафему отдельных лиц, ставших инициаторами украинского кризиса, признали все православные», — констатировал в феврале синод Кипрской православной церкви.

Это означает, что перед Фанаром и его украинскими партнерами остро стоит проблема легитимизации не только ПЦУ как таковой, но и ее архиереев в отдельности, а вместе с тем создает также неплохие возможности для игры. Если Варфоломей поедет на Афон после Пасхи, ключевым становится вопрос, кого именно из украинцев он возьмет с собой. Перед константинопольским патриархом на Святой горе никто не решится затворить двери, соответственно, члены его делегации получат автоматическое «освящение» и «признание» со стороны авторитетнейшей в православном мире монашеской республики. А те, кто отсутствовал, его не получат, оставаясь со статусом каноничности второй свежести. И, судя по всему, среди таковых окажется патриарх Филарет, творец Украинской православной церкви Киевского патриархата, выдвинувший Епифания на пост главы ПЦУ в противовес митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу (Зинкевичу).

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

«Холодная война» между Филаретом и Варфоломеем идет давно. Но после учреждения ПЦУ она переросла в «горячую». Украинский патриарх публично оспаривает ключевые установки своего константинопольского коллеги, идет наперекор ему. Из последнего можно назвать отказ Филарета пойти на передачу Фанару зарубежных приходов УПЦ КП. На днях украинский портал «Главком» задал патриарху вопрос: «Одно из требований Вселенского патриархата заключается в том, чтобы все зарубежные епархии Украинской церкви перешли в подчинение Константинополя. Какова ситуация с епархиями, которые в России?». Филарет ответил: «Да, требование таковое имеется. Но они сами не хотят переходить в Константинополь. Это требование не только к тем архиереям в России, но и требование для тех, кто в Канаде, США, Латинской Америке, Европе. Но они не хотят идти ко Вселенскому патриарху. А насильно никого нельзя отделить от Украинской православной церкви». В этой ситуации Фанару ничего не остается, кроме как перетянуть на свою сторону главу ПЦУ, которому придется выбирать, остаться со старым «родителем», 90-летним Филаретом, или дать себя «усыновить» новому «родителю», 79-летнему Варфоломею.

Кстати, интересным ходом здесь может стать альянс Епифания с луцким митрополитом Михаилом, не забывшим Филарету историю с выборами. Если Епифаний назначит Михаила руководителем делегации, которая должна в апреле отправится на Афон с целью подготовки визита главы ПЦУ, это скажет о многом.