После 16 марта французское правительство наконец напугалось растущего хаоса. И объявило о готовящихся для XIX выступления «Жилетов» ужесточениях.

Будут применены «дроны» и манифестантов станут маркировать. Не объяснили, как и кого именно, вручную будут маркировать, как в дискотеках на ладони будут несмываемые штампы ставить ?

Но дроны и маркеры — не главное новшество. В среду 20 марта правительство заявило, что военные, участвующие в операции Sentinelle (часовой), в обязанности которых входит защитить французов от угроз терроризма, будут мобилизованы 23 марта, в 19-ю субботу манифестаций жёлтых жилетов.

Президент Макрон разъяснил, что военные будут использованы для того, чтобы защитить официальные здания и другие «фиксированные точки».

Это означает, что армия будет брошена на улицы для сдерживания «жилетов».

Где конкретно поместить военных контингента Sentinelle, в каких именно точках? Принять риск появления раненых, а то и убитых? Впрочем, не факт ещё, что Sentinelle выйдут лицом к лицу с «жилетами» в эту субботу.

Во времена Олланда их однажды выводили (когда ожидалась широкая реакция на Рабочий закон Олланда). Тогда их тотчас отозвали, и «часовые» не участвовали в поддержании порядка.

Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons Французские солдаты

Военные не видно чтобы были счастливы, что их позвали в субботу. Они вооружены, между прочим, летальным оружием (автоматический пистолет и винтовка). Их задача, напомню, — защитить население.

А что если они перейдут на сторону населения? У них же в руках летальное.

Жан-Люк Меланшон, политик, лидер движения «Непокорённая Франция!» предостерёг «жилетов» от ответа:

«Только не это, молодёжь!»

Меланшон умоляет «жилетов» не влезать в эскалацию противостояния и убеждает, что предпочтительнее видеть «политику дебатов».

Что до жёлтых жилетов, то они якобы намереваются сделать основной площадкой акций следующей субботы город Ниццу.

«Все в Ниццу!» висит под эмблемой жилетов Акт # 19, с подзаголовком «национальное обращение».

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози:

«Следуя национальному обращению (жилетов) провести манифестацию в Ницце, оглашённому сегодня в социальных сетях, и после хаоса в Париже, я требую у премьер-министра Филиппа и у министра внутренних дел Кастанера запретить все собрания в Ницце».

22 марта новый префект полиции Парижа объявил, что манифестации будут запрещены по авеню Елисейских полей и вокруг.

В Тулузе запрещены манифестации на площади Капитолия, где как раз «жилетами» заявлен сбор. В Бордо запрещён центр города.

Поглядим, что из всего из этого выйдет.

Несмотря на афишированную в последние дни твёрдость государства, жилеты сегодня хотят вернуться в полной силе. Их лозунги — «Мы возвращаемся в Париж!», «Война объявлена!», «Мы не прекратим!».

Их цели — в первую очередь Париж, пляс Трокадеро. Но также заявлены Ницца, Монпелье и Bealieu-sur-Mer — местечко, где Макрон встречается с Си Цзиньпинем.

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты

Эрик Друэ призвал к «тотальной национальной блокаде». Жилеты собираются парализовать работу портов, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры страны.

«Жилеты» объявили свой сбор в Париже в нескольких местах: Триумфальная арка, сбор в 11.00. Маршрут: Триуфальная арка, Альма, Инвалиды, Сенат, остров Ситэ, Шатле, Элизэ, Трокадеро («Заявленный маршрут может быть изменён», — предупреждают жилеты).

Заявлен также сбор на авеню Jean Jaures. Это в 19-м аррондисманте на северо-востоке Парижа, фактически в прямо противоположной от района Елисейских полей части Парижа. Там много русских названий: площадь Сталинграда, улица Крыма и т.д. Сбор объявлен в 13.30 по парижскому времени.

Заявлены и более мелкие места сбора.

На Репюблик (площадь Республики) в 14 часов собирает людей Национальный комитет сопротивления жёлтых жилетов

В Берси-2 в 10.00 перед коммерческим центром…

Значит ли это, что парижские «жилеты» не направятся в Ниццу? Понятия не имею. Они часто меняют планы, чтобы сбить с толку силы правопорядка.

Жду нашего с вами полевого специального корреспондента Тьерри М. Впрочем, в этот раз не уверен, что дождусь. Куда-то он пропал вот уже трое суток. Не арестован ли?

Тогда придётся справляться самим.

Ждём.

Нет, он не арестован, но от него в этот раз короткое сообщение. Привожу часть:

«Дефиле прошли на направлениях: Денфер-Рошро, Сакрэ-Кёр, Север-Юг, и полиция была, что называется, «на дёснах».

Но манифестации всё же прошли. Это очень важно.

Было бы резонно ожидать, что после последней субботы, которая была кульминационной, следующая суббота (сегодня) будет спокойной. Но нет.

Отмечу: 1. Полиция была повсюду и, естественно, действовала согласно приказам, 2. люди устали, 3. Чёрный блок — эти не явились.

Я не знаю, будет ли продолжаться движение так же, как сегодня, но я не представляю, что оно может исчезнуть. Оно возникнет в другой форме».

Дополняю сообщение Тьерри М. сообщениями агенства AFP:

— В Париже, Ницце или в Бордо, всего около пятнадцати городов запретили манифестации и митинги в некоторых своих символических зонах в субботу 23 марта.

— В Тулузе 11 человек были арестованы, трое ранены, доставлены в неотложку.

— В Монпелье во время стычек манифестант был ранен в лицо, равно как и два полицейских.

— В Париже у полицейского случился сердечный приступ. Доставлен в госпиталь.

После того как продефилировали от площади Денфер-Рошро до базилики Сакрэ Кёр, многие тысячи манифестантов разошлись. Но столкновение случилось на бульваре Страсбург. 70 человек были задержаны. 6 825 были обысканы («превентивный контроль»).

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция в ожидании протестующих

Прибыв на бульвар Страсбург, ведущий к площади Республики, манифестанты оказались блокированы стеною СRS (жандармов) и грузовиков. После недолгого «лицом к лицу» силы правопорядка обстреляли манифестантов гранатами со слезоточивым газом, чтобы разогнать колонну. во главе которой было множество молодёжи. Свитера с капюшонами и платки на лицах.

Многие мусорные баки были подожжены, витрина одного из банков разбита, и изуродован банкомат.

Что до Елисейских полей (иногда я называю их в тексте «Элизэ»), то на Елисейских полях стоят по центру авеню бампер к бамперу полицейские автомобили, как будто Гитлер опять взял Париж. Парижане говорят, что такого с 1945 года не наблюдалось.

Обращение адвокатов: «Соблюдайте молчание и требуйте адвокатов!».

Согласно МВД Франции, 23 марта по всей Франции до 90 000 жёлтых жилетов участвовали.

«Le nombre Jaune» в манифестациях участвовали 127 212 (это без защитников климата, которые участвовали 16 марта).