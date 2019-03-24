США в поисках альтернативной военной базы в Европе

Иван Шилов ИА REGNUM

По сообщению газеты Gazete Duvar, Вашингтон постепенно усиливает давление на Анкару в отношении приобретения систем ПВО С-400 у России и поставок истребителей F-35 из США. Высокопоставленные американские лица в интервью Reuters заявили о том, что администрация рассматривает вариант приостановки процесса поставки F-35 в Турцию. Агентство ссылается на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер. «С-400 — это компьютер. Вы не станете подключать свой компьютер к компьютеру соперника. А получится именно так (в случае, если Турция приобретет С-400)», — заявила Уилбаргер. Также помощник министра подтвердила информацию о том, что Пентагон ищет альтернативные пути для получения запчастей для F-35, которые сейчас изготавливаются в Турции. «Для того, чтобы обеспечить стабильную цепочку поставок, необходимо тщательное планирование программы», — добавила она. Другой чиновник, который пожелал не называть свое имя, отметил, что они уже ищут замену технической базе в Эскишехире, где располагаются моторы для F-35. База может переместиться из турецкого Эскишехира в один из западноевропейских городов.

ДПН: «Мы - турки, мы никуда отсюда не уйдем»

Как пишет газета BirGün, депутат от Демократической партии народов (ДПН) в Измире Серпиль Кемальбай выступила с заявлением по поводу слов президента Турции и главы правящей Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанных им о сопредседателе ДПН в Измире Сезаи Темелли. «Эй, Сезаи, если хочешь в Курдистан, так он есть на севере Ирака, убирайся туда и живи там», — заявил президент. «Мы турки и хотим жить в Турции, как и все нормальные граждане, на равных условиях», — ответила на это Кемальбай. «Лидер ПСР Эрдоган уже давно использует в своей речи грязные выражения. Мы же, в свою очередь, настроены использовать язык мира и демократии. Высказывания, полные ненависти, направлены на столкновение людей друг с другом. Мы — турки и хотим жить на нашей общей земле в Турции на равных условиях. Мы никуда отсюда не собираемся. 31 марта мы придем на выборы и приложим все силы, чтобы победить альянс ПСР-ПНД (Партия националистического движения — А.А.), этот фашистский блок. Мы не допустим подобных агрессивных и раскалывающих общество фраз», — добавила она.

Сторонники Демократической партии народов (ДПН)

Кандидату в мэры Анкары грозит срок в 36 лет

Согласно материалу на портале Aktif Haber, в случае, если расследование в отношении кандидата в мэры Анкары от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мансура Яваша перейдет в стадию судебного разбирательства, ему грозит тюрьма. Правительство, которое с приближением выборов начало переживать за свои шансы в Анкаре и Стамбуле, инициировало три расследования по девяти различным обвинениям в адрес Яваша. «Даже если его изберут, возможно, он не сможет исполнить свои обязанности», — заявил президент Эрдоган. Проправительственные СМИ пишут о том, что по всем статьям оппозиционер может получить от 12 лет и 3 месяцев до 36 лет лишения свободы.

В Турции идет расследование в отношении 1500 судей и прокуроров

По сообщению газеты Sözcü, так называемое судебное расследование «таксофон» в отношении военнослужащих турецких вооруженных сил, которое было начато после сомнительной и спланированной попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, теперь распространилось и на судебную власть. В отчете Совета судей и прокуроров (HSK) подтверждается, что четырех сотрудников Верховного суда и около 1500 судей и прокуроров обвиняют в «использовании телефонов-автоматов». «Операции таксофон» в отношении турецких военнослужащих осуществляются на основе интересных предположений, не имеющих никакой правовой подпитки. Разговор по таксофону или по стационарной линии в столовой засчитывается в качестве улики, подтверждающей связь с «тайными имамами» из движения «Хизмет». Кто такие эти «тайные имамы» и о чём шла речь в разговорах, никак не объясняется.

Турция и Иран провели совместную операцию

Газета BirGün пишет о том, что министерство внутренних дел Турции объявило о совместной и скоординированной с Ираном операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) и Партии свободной жизни в Курдистане (PJAK), которая началась 18 марта на границе двух стран. Заместитель министра внутренних дел Турции Индже провел телефонные переговоры с заместителем министра внутренних дел Ирана Зюльфикари. Речь шла о том, насколько важно для спокойной жизни граждан обеих стран сотрудничество Тегерана и Анкары в борьбе против террористических групп и торговцев наркотиками. Кроме того, главнокомандующий жандармерией генерал Ариф Четин и командующий пограничной охраной Ирана бригадный генерал Касым Ризаи в телефонном разговоре обсудили необходимость продлить совместную операцию еще на какое-то время.

(сс) Kurdishstruggle Курды из РПК

Турция впервые применила метод гидроразрыва пласта в добыче нефти

Как сообщает CNN Türk, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез выступил с заявлением о нефтяных разработках в стране. «На скважине Mermer-1 в провинции Диярбакыр на глубине 3,5 тысяч метров методом гидроразрыва пласта было найдено нефтяное месторождение. Впервые за всю историю турецких нефтяных разработок источник был обнаружен подобным способом. В последние годы во всём мире стремительно распространяется новый метод добычи нефти путем гидравлического разрыва пласта. Отныне Турция также входит в список этих стран. Теперь мы можем извлекать нефть в скалистой местности. Скважина глубиной 3,7 тысяч метров в день будет поставлять около 200 баррелей нефти. Эта скважина станет самой глубоким нашим месторождением. Обнаруженная здесь нефть занимает высокие строчки согласно мировым стандартам качества. Дай Бог, 526 000 000 баррелей нефтяных запасов принесут пользу экономике страны. Скважина Mermer-1 станет пионером среди всех наших месторождений. Наша цель — применить способ разрыва пласта еще на 50 точках», — заявил министр.

Всё больше турецких студентов выбирают обучение за границей

Согласно BBC Türkçe, министерство образования Турции опубликовало отчет за 2018 год, согласно которому количество студентов, переехавших за границу для участия в международных программах и проектах, превысило ожидаемые цифры в четыре раза. Предполагалось, что в 2018 году число учащихся составит 2100 человек, а по факту проекты по обучению за рубежом выбрали для себя более 9000 студентов. 7499 человек подали заявки для участия в образовательных и молодежных программах Евросоюза. 1175 студентов попробовали получить исследовательские, магистерские, аспирантские, докторские и языковые стипендии, предлагаемые иностранными образовательными учреждениями. После нововведения 2015 года расширились возможности студентов высших учебных заведений для участия в зарубежных программах. Те учащиеся, которые отправились за границу по программе Erasmus, запущенной в 2004 году, начиная с 2015 года смогли принять участие в проектах во многих других «странах-партнерах».

(сс) nikolayhg Лекция

Немецкая разведка предостерегает турецких граждан, проживающих в Германии

В материале TR724 говорится, что Немецкая разведывательная организация опубликовала буклет из четырех страниц, в котором содержатся предостережения для турецких граждан, проживающих в Германии на правах беженцев. «Среди вас есть специальные агенты Национальной разведывательной организации Турции (MİT), остерегайтесь лиц, которые будут чрезмерно интересоваться вашей жизнью, предлагать материальную помощь, настойчиво спрашивать о том, как вы сюда попали. Сообщите нам обо всех сомнительных личностях, мы в том числе говорим по-турецки», — предупредили немецкие власти турок. Журналист Октай Яман поделился этой брошюрой в своем аккаунте в социальной сети.

Глава МВД Турции: «Прошу, не подведите нас!»

По сообщению Shaber3, с приближением даты выборов в муниципалитеты Турции обращения кандидатов от различных политических партий к народу становятся всё интереснее и интереснее. Одну из таких необычных речей можно было услышать в провинции Зонгулдак. Министр внутренних дел Турции и представитель ПСР Сулейман Сойлу, выступая на митинге, заявил: «Дорогой народ, прошу вас, не бросайте, не подведите нас! Эти выборы — не время преподносить урок. Эти выборы — не время потерь». Министр продолжил свою речь: «Эрдоган играет в футбол, он хорошо смотрится на поле. Дайте ему мяч на 4,5 года и пусть он забьет гол в ворота Кемаля Кылычдароглу и его «Позорного альянса». Напомнив о том, что после 31 марта выборов в стране не будет еще 4,5 года, Сойлу добавил: «Ближайшие годы станут скачком для Турции. Это будет время развития отечественного и национального производства».

Эрдоган отреагировал на Трампа

Канал NTV подготовил материал о выступлении Эрдогана на внеочередном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС). «Я считаю необходимым высказаться по одному важному вопросу. По количеству участников ОИС является крупнейшей после ООН. Одной из главных обязанностей организации является защита прав Иерусалима от беспрестанных нападений администрации Израиля. Мы никогда не откажемся от защиты прав Палестины. Неудачное высказывание Трампа на тему Голанских высот может стать причиной нового кризиса и напряженности в регионе. Мы не допустим узаконивания оккупации Голанских высот, не можем допустить. Нам следует быть более активными в вопросах, касающихся непосредственно наших интересов, — заявил Эрдоган. — Мы переживаем период, когда Организация исламского сотрудничества должна проявлять больше инициативы, чем когда-либо прежде. Атака в Новой Зеландии не первая и не последняя. Не проходит и дня, чтобы мы не прочитали еще одну новость о случившемся нападении на мечеть. Но никто из виновников преступления не предстал перед судом по обвинению в исламофобии и террористической атаке. Невозможно решить проблемы, закрывая на них глаза. Мы не можем лечить, не считаясь с болезнями общества. Если игнорировать проблемы, они будут расти и умножаться. Пока мы не повысим голос, западные страны не выйдут из зоны своего комфорта. Атаки станут еще более безрассудными, а фанатики-расисты — более остервенелыми. В итоге это может привести к непоправимым результатам, как это было в Европе 1940-х. По этой причине мы должны смело говорить обо всех трудностях, вместе решать проблемы, противостоять им, вместе искать решения. Мы должны четко продемонстрировать свою позицию».

(сс) Водник at Russian Wikipedia Вид с Голанских высот

Коротко, но важно

В ходе операции в 37 городах провинции Стамбула было задержано 126 человек, в том числе много адвокатов. 108 из них — действующие юристы, 8 — отстраненные кандидаты на должность судьи или прокурора, а также один судебный пристав и один уполномоченный кандидат на должность судьи/прокурора.

Пресс-секретарь Международного валютного фонда Джерри Райс отметил, что организация внимательно следит за происходящим в Турции и призывает власти страны оперативно и верно отвечать на замедление экономики. «Турецкая экономика существенно замедляется, и правительству необходимо оперативно и правильно отвечать на эти вызовы», — отметил представитель МВФ. Экономика Турции в 2018 году выросла на 2,6%, что стало минимальным показателем за последние 10 лет.