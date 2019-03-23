1942 год вызывает у любителей военной истории и исследователей много вопросов. Судите сами: первоначальный шок от агрессии июня 1941 г. прошел. Закончилась успешная наступательная операция под Москвой. Силы противоборствующих сторон были вполне соотносимы. А в итоге произошло отступление Красной армии к Сталинграду. Попытка деблокады Ленинграда обернулась окружением 2-й Ударной армии… Известный историк войны Алексей Исаев опровергает связанные с этими неудачами мифы и ложные стереотипы, возникшие в общественном сознании. В значительной степени они коренятся в спекуляциях безответственных критиков Сталина, времен «оттепели» и «перестройки», утверждавших, что Верховный главнокомандующий планировал операции «по глобусу». Опровергаются и ошибки отечественных историков, обвинявших советское руководство в двух во многом противоположных грехах. Одни критиковали Ставку и генералов в пассивности, попытках угадать направление главного удара вермахта. Другие — в отказе от стратегической обороны и, как следствие, в переоценке собственных сил, просчетах в наступательных операциях под Харьковом, Керчью, на Волхове. Действительно, активные действия Красной армии в первой половине 1942 года не всегда были удачны, хотя, например, обращает внимание ученый, «наступление в Сухиничском выступе и под Ржевом летом 1942 г. сорвало немецкие планы по срезанию выступов фронта в полосе группы армий «Центр». Но их скромные результаты были обусловлены не столько ошибками в планировании, а объективными причинами, связанными с тем, что Исаев называет «позиционным кризисом на новом витке развития военной техники». Он в равной степени затронул обе стороны фронта (ряд наступательных операций вермахта в этот период тоже потерпел неудачу). К описанному в книге периоду война приняла позиционный характер и новые средства обороны, например, высокая плотность противотанковой артиллерии и увеличение ее калибра вытеснили с поля боя советские и немецкие легкие танки, а более тяжелую бронетехнику сделали в значительной степени уязвимой. Поэтому потребовалась разработка новых тактических приемов, способных эффективно прорывать укрепрайоны неприятеля. Как следствие, существенно усилилась роль авиации, а непосредственно на земле была возрождена и модернизирована тактика штурмовых групп, возникших еще в конце Первой мировой войны. Теперь они, опираясь на стрелковое оружие и перемещаемые с собой орудия (75-мм в вермахте, 45 и 76-мм в Красной армии), минометы и огнеметы, могли преодолевать заблаговременно построенную оборону. Увы, для этого пришлось испытать поражения и потери. Но, как пишет Исаев, «именно школа этих боев сформировала советскую технологию ведения наступлений, которая в конечном итоге привела Красную армию к Берлину».