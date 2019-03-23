За 9 дней до выборов президента Украины Москва вышла из «тени» и официально сделала ставку на одного из кандидатов — Юрия Бойко. Премьер-министр Дмитрий Медведев принял в Горках-9 его и Виктора Медведчука с целью договориться о новых условиях поставок газа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь на поражение

Взорвавшая ленты новостей встреча дала понять, что Кремль возвращается к активной политике по Украине после почти 4 лет заморозки. В то время как США, похоже, так и не приняли окончательного решения по кандидатуре своего ставленника, разрываясь между желанием заменить токсичного Порошенко и отсутствием удобной альтернативы. Подготовленные Москвой решения не ограничатся газом, они наверняка огорчат наших западных «партнёров» и, возможно, обрадуют Донбасс.

Прежде всего, Москва неоднократными заявлениями первых лиц дала понять о высокой вероятности непризнания результатов выборов на Украине. Так, 4 марта российский премьер Дмитрий Медведев прямо заявил о возможной нелегитимности нового президента из-за высокой вероятности фальсификаций. Недопуск российских наблюдателей позволяет это сделать юридически обоснованно, но всё будет зависеть от того, решатся ли США оставить у власти Порошенко, который пытается провернуть схему с выходом во второй тур, где встанет выбор между ним и «клоуном Коломойского».

Порошенко наконец-то превратился для Кремля из партнёра Петра Алексеевича в нерукопожатного лидера враждебного режима. С момента провокации в Керченском проливе Владимир Путин не реагирует на попытки Порошенко дозвониться до него, не говоря уже о личных встречах. А 21 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин открыто заявил, что у Порошенко «не получится честно победить на выборах», так как он аутсайдер. Впрочем, окончательное решение, как накануне подчеркнул Сергей Лавров, будет приниматься непосредственно по итогам выборов на уровне президента России.

Но уже сейчас видно, что Россия готовится к «разморозке» и переходу к активной политике на Украине в случае принятия такого решения. Так, 29 марта — аккурат накануне первого тура выборов президента Украины — вступит в силу закон, который позволит президенту России определять иностранцев, имеющих право получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Разработчики закона не скрывали, что он ориентирован на помощь жителям Донбасса и всем, кто страдает от киевского режима. Из ДНР и ЛНР уже поступают неподтверждённые сообщения о подготовке к раздаче российских паспортов, и это, конечно, не может не радовать измученных многолетней неопределённостью донбассовцев. Впрочем, такие слухи появлялись уже неоднократно, но для реальных действий нужно решение президента России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Так же, как и для прекращения транзита газа через Украину с начала 2020 года, о подготовке к которой «Газпрома» растрезвонила компания «Нафтогаз»: мол, россияне уже рассылают предупреждающие письма странам-покупателям газа. Эксперты, ссылаясь на невозможность полного прекращения транзита через украинскую трубу, называют это блефом главы «Нафтогаза» Коболева, который тем самым хочет обосновать продажу ГТС «независимому оператору», то есть западной компании. Но характерно, что сам «Газпром» не опроверг и вообще никак не отреагировал на слова Коболева. А в тот же день Венгрия официально заявила, что «Газпром» гарантировал ей поставки российского газа в 2020 году независимо от транзита через Украину.

С введением в строй «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», которые гигантскими шагами движутся по дну Балтийского и Чёрного морей, транзит газа по Украине с 1 января 2020 года если и не прекратится полностью, то будет сведён к минимуму — исключительно для поддержания трубы в рабочем состоянии. Что фактически сделает украинскую ГТС бесполезным куском железа, а экономика Украины потеряет, по оценке экспертов, примерно 4% ВВП. Причём потери киевского режима и обесценивание трубы начнутся задолго до окончания 2019 года — и они не столько экономические, сколько политические: без транзитной трубы квазигосударство Украина в значительной степени теряет своё предназначение для Запада.

В то же время предложенное в Горках-9 создание газотранспортного консорциума позволит сохранить транзит газа через Украину, но Москва дала понять, что это возможно только в случае победы Бойко. Открытая ставка российского руководства на лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» выглядит спорно, поскольку сделает его фигуру удобной целью для русофобской истерики, а потому и так невысокий рейтинг (по разным данным, от 8 до 12%) может быть подорван, и ему будет трудно даже выйти во второй тур.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева и Юрия Бойко

Тем не менее Кремль впервые за время после свержения Януковича открыто заявил свою позицию во внутриукраинских раскладах. Более того, существует большая вероятность, что в случае, если США приведут к перевыборам Порошенко, Россия включит «разморозку» и примет ряд решительных действий:

— не признает итоги выборов и легитимность старого нового президента со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до полного прекращения всякого сотрудничества с Киевом;

— позволит жителям Донбасса и преследуемым на Украине людям получить российское гражданство по упрощённой схеме, тем самым юридически взяв их под свою защиту;

— подготовится к прекращению или сведению к минимуму транзита газа через Украину в начале 2020 года.

Понятно, что это будет означать кардинальную смену политики России на Украине — от «глубокой озабоченности» к открытому противостоянию бандеровскому режиму вплоть до возрождения Русской весны. Спрогнозировать дальнейшее развитие практически невозможно, так как будет зависеть от ситуативных решений — какие ответные меры предпримут США, что отчебучит Порошенко в попытке сохранить свою личную власть и многое другое.

Однако всего этого не произойдёт точно, если президентом Украины станет НЕ Порошенко. Кремль постоянно подчёркивает, что готов к переговорам с Киевом, если там появится договороспособный президент. На победу Бойко надежд мало, гораздо больше шансов даже с учётом ангажированности публикуемых рейтингов у Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского. Если они оба выйдут во второй тур, это наверняка тут же закроет вариант с «разморозкой», а значит и с предоставлением гражданства жителям Донбасса и пр., так как Москва будет согласна вернуться к переговорному процессу.

Оба кандидата это прекрасно понимают, недаром их предвыборная риторика построена не на мифе о «российской агрессии» (как у Порошенко), а на обличении коррупции и преступлениях лично Порошенко. Зеленский и вовсе старается выставить себя миротворцем и выступает за решение проблемы Донбасса исключительно через переговоры, а на днях даже заступился за русский язык на Украине. Таким образом он не только пытается забрать голоса запуганного нацистами Юго-Востока, но и предложить себя Москве как адекватного парня, с кем можно вести переговоры.

Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

Но не надо быть большим стратегом, чтобы понимать: слова и обещания Зеленского — это лицемерие и блеф, за которыми оскал олигарха Коломойского, рвущегося к власти. Как говорил другой наёмник Бени Боря Филатов «надо давать любые обещания, а вешать будем потом». И в случае если США дадут добро на победу Зеленского, то ожидать следует всего, кроме настоящей реализации Минских соглашений. Коломойский — такой же циничный делец, как и Порошенко, и ему выгоднее делать деньги в мутной воде «заморозки», чем договариваться о мире.

Впрочем, наиболее реальный кандидат вместо Порошенко — Юлия Тимошенко в связке с Аваковым. Американцев смущает только негативный опыт с газовыми переговорами, когда Путин переиграл её в одни ворота, но здесь Вашингтон может перестраховаться, взяв ГТС под свой непосредственный контроль. Зато появление Тимошенко на посту главы киевского режима наверняка гарантирует желание Москвы вернуться к переговорам, продолжив «заморозку». Новый президент создаст иллюзию возможности компромисса и вынудит Москву отложить «разморозку», что, конечно, не приведёт ни к чему хорошему, а только продлит ситуацию неопределённости на украинском направлении.

Впрочем, продолжение политики «глубокой озабоченности» затянется ненадолго в любом случае. Кто бы ни сел на Банковой улице, завершение строительства газопроводов в обход Украины и разрастание политического и экономического кризиса в отношениях между Европой и США приближают час «икс», когда существующий баланс будет нарушен, и наступит пора решительных действий. И 2020 год здесь фигурирует не из-за красивого сочетания цифр.