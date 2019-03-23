Когда речь заходит о внешне сложной дилемме, её, как правило, можно разрешить лишь внимательно рассмотрев все детали. В живой природе, например, существуют животные, которые внешне кажутся абсолютно белыми. Любой сторонний наблюдатель будет убежден, что выглядят они безобидно и опрятно. В действительности же, белыми у них являются только кончики шерстинок, а все остальное — чёрный мех. То есть на 99 процентов внешность объекта обманчива, но из-за однопроцентной «маски», одетой поверх всего, людям кажется, что белый цвет — это правда.

Бремя белого человека

Восприятие Британии и США, сформированное институтами англосаксонской пропаганды, конструировалось в сознании мирового сообщества схожими методами. Инвестиции частных фондов направлялись в целевые страны для нужд «правильных» образовательных программ, десятилетиями шла качественная психологическая обработка и самореклама, снималось пропагандистское кино, сериалы Голливуда и игры. Всё это в совокупности успешно привело к тому, что создало оболочку, за которой реальный Западный мир давно не виден. Соткан кокон, надежно спрятавший «черный» менталитет за ширмой улыбок.

Аналогичным образом в процесс была вовлечена и наша страна, только с диаметрально обратным знаком. Средствами массовой информации и прочими инструментами из сознания мирового сообщества расчетливо удалялось то, что могло бы выставить Россию в положительном свете. Начиная с того, что именно СССР первым вывел человека и искусственный спутник Земли в космос, и заканчивая тем, что современная Россия является лидером в наиболее сложной технологической области — мирном атоме. Не говоря уже о поразительном прорыве в науке — покорении гиперзвука.

Руками социальной инженерии и сохранившимся инструментарием пропаганды, усилившимся после окончания холодной войны, Британия и США продолжают обвешивать Россию нелепыми стереотипами. Специально сконструированными мыслеформами, формата «русские всегда пьют» или «коррупция в генетике народа». Все концепции остались прежними, пройдя обкатку русофобией сквозь века.

Всё позитивное, как и ранее, оборачивается в кокон дезинформации, а всё плохое на Западе в фальшивый позитив. Так, например, одно из величайших открытий человечества — Периодическая таблица Менделеева, буквально выявившая все «кирпичики», из которых состоит Вселенная и соответствующие связывающие их закономерности, во всем Западном мире упорно называется просто Периодической таблицей. Замалчивание фамилии её автора, ввиду того, что он провоцирует параллели с Россией — типичный подход, применяемый Западом буквально во всем, что нельзя извратить полностью.

Николай Ярошенко. Дмитрий Менделеев. 1886

Первый полет человека в космос — ретушируется полетом на Луну. Спасшая бессчетные миллионы жизней и показавшая беспримерный героизм Красная Армия в ходе Второй мировой войны выставляется лишь малой частью от всего мирового конфликта. Курская битва, предопределившая дальнейший ход войны, приравнивается к провальной по всем направлениям высадке «союзников» в Нормандии, а императорское прошлое и вовсе перечеркивается по всем фронтам. Российская Империя, не запачкавшая себя сходным по масштабам участием в процессах колониализма и рабства, оказалась, как и Советский Союз, названа «тюрьмой народов». А страны, веками устраивавшие геноцид, напротив, создали себе ореол главных поборников человечности.

Позже, в 20-е годы прошлого века, когда 600 советских женщин стали первыми в мире главами городов и сел, а почти 6,5 миллиона были политически активны, западные женщины на протяжении большей части века ничего подобного себе позволить не могли. Именно СССР в 1917 году законодательно предоставил женщинам право голоса и открыл большие возможности в политике, однако сегодня западный мир убежден, что именно в России женщины, не говоря уже о Советском Союзе, нуждаются в феминизме и ужасно угнетены.

Бесплатный и повсеместный общественный транспорт, оплачиваемый отпуск, право на восьмичасовой рабочий день, невозможность увольнения работников без согласия профсоюзов, право на бесплатное образование и медицину, всё это впервые в мире появилось в СССР, но Запад благодаря информационной политике спрятал всё это в «обертку» из ГУЛАГа. Так маскируется позитив и оказывается качественное давление на мораль самих россиян и восприятие России глазами мирового сообщества.

Окружение достижений нашей страны 1% негатива и сокрытие собственных темных сторон тонкой пленкой положительных качеств является главным методом подобных манипуляций. Причем не только сегодня, но и в былые дни.

Так, согласно закону о золотом запасе 1934 года все золотые монеты, слитки и сертификаты граждан США должны были быть переданы ФРС Америки. То есть, по сути, это было классическое раскулачивание. Накопление золота каралось тюремным заключением, однако мир при этом до сих пор убежден, что раскулачивание было лишь в Советской России. Аналогично, среди миллионов обездоленных людей в результате Великой депрессии — рукотворного процесса, с помощью которого активы США за гроши скупал финансовый капитал, оказались миллионы погибших.

Великая депрессия. США. 1931

Свирепствовал голод и болезни, порядка 5 миллионов фермеров лишились земель и жилья, то есть были раскулачены вообще в никуда. Всё, что у них было, традиционно находилось в залогах у банков, а те принадлежали крупному капиталу. Начав депрессию, олигархи США осознанно забрали у разорившихся американцев землю, недвижимость, бизнес и прочее имущество за долги. Но именно советский строй сегодня воспринимается миром как «страшная машина».

Ярчайшим примером создания фальшивых образов является история вокруг так называемого Голодомора. Родив этот проект в недрах конгресса, Британия и США успешно выставили голод в СССР «зверствами Кремля» и «патологией Сталина». А между тем после прихода к власти в России большевиков Европа и США сами ввели против нас антинародные санкции. И не просто санкции, а торгово-экономическую «золотую» блокаду.

Вместо этой «валюты» в качестве платежного средства они потребовали от СССР сырьевые товары. С 1920 года до 1930 платежным средством были названы лес, зерно и нефть, а с 1930 — исключительно зерно Советского Союза. При этом ни Европе, ни США данный продукт был совершенно не нужен, принимать в качестве оплаты лишь зерно нужно было для того, чтобы загнать в тупик проводящее индустриализацию государство. То есть в том голоде, который был в тот период в СССР, во многом виноваты сами западные страны, уже тогда пытавшиеся говорить с нами языком санкций.

Запад был источником технологий для процесса постройки в СССР заводов, фабрик и прочих элементов восстановления экономики, а потому понимал, что как монополист может требовать любых условий. Кроме того, к 30-м годам стало ясно, что дело идет к большой войне, а значит, СССР не станет отказываться от индустриализации, понимая, что в этом случае не сможет войти в нее на равных.

В результате, с одной стороны, взращивая против СССР будущую гитлеровскую коалицию, Запад одновременно душил Союз через дефицит еды. Пик кризиса пришелся на 1931 год, когда засуха, ошибки заготовки и небывалое нашествие грызунов привели к большому неурожаю. Государство оказалось в тупике, зерна остро не хватало, но при этом Запад сделал валютой именно его, а без валюты не удастся завершить индустриализацию и подготовиться к конфликту.

Голод в СССР в 1932-1933 гг

Голод стал результатом страшного компромисса, но не только по вине руководства СССР, но и потому, что его осознанно спровоцировали Вашингтон и Лондон. Тем не менее сегодня мир полностью убежден в том, что именно Советская власть совершила преступление против человечности, причем по личным мотивам, никак не связанным с обстановкой и поведением западных сил.

По существу, Запад сегодня делает то же самое. В 1929 году, едва в Советской России закончилась гражданская война, Запад немедленно начал попытку задавить нашу страну экономическими санкциями. Объявил отказ от приема золота, ввел эмбарго на ввоз на Запад советских товаров и фактически запретил экспорт леса и нефтепродуктов. То есть всего того, чем оплачивались поставки западных технологий и машин.

За время изоляции СССР, 90-х годов и начала 2000-х ментальный образ России и её восприятие и далее пытались переписать. Но уже не только накачивая антипатией мир снаружи, но и начав работать изнутри. Все новости и внутрироссийские телепередачи годами рассказывали нашим жителям только о неудачах, вечных проблемах, провалах, коррупции, трагедиях и прочих негативных сторонах.

Достаточно было каждый день смотреть телевизор, чтобы ощутить себя окунувшимся в ведро негатива. Этим и сегодня продолжают бить по обществу нашей страны, хотя и с куда меньшими результатами. После 2012 года и установления более-менее вменяемого контроля над иностранным капиталом в ведущих СМИ этот процесс переместился в интернет и социальные сети.

Для понимания того, какова же Россия на самом деле и каков в действительности Западный мир, не лишне воспользоваться простыми методами. Ведь, как и говорилось в начале статьи, нет смысла долго обходить маскирующееся животное, достаточно взять выпавший волосок и прояснить каков его реальный цвет. Подобных «волосков» в последние годы выпало множество и из России, и из Британии, и из Америки.

Так, успех и ход военной операции нашей страны в Сирии вопреки десятилетиям пропаганды показал, что в бою «русские» по-прежнему дерутся отчаянно. Ведут себя достойно, уважают противников и избегают местных потерь. Способны малыми силами добиться того, чего Запад достигает лишь масштабными мерами. С честью выполняют свой долг и ради защиты Родины готовы героически уйти из жизни. Ментальный стержень нашего народа никуда не делся, как не пытались выбить его из людей.

Mil.ru Российские военные в Сирии

Давление коллективного Запада в течение последних лет привело лишь к тому, что мир стал осознавать простую истину. Провалы санкций и информационной вражды — это нечто большее, нежели просто случайность в деле давления на Россию. Что-то произошло с самой «этой» страной.

И действительно последние годы закономерно показали, что наиболее здоровым наше общество становится в тот момент, когда понимает, что против него действуют бесчестно и грязными методами. Пытаются покорить и социальными вирусами навязать ценности, которые выдумал «цивилизованный» мир. Распространенная фраза международных СМИ о том, что было ошибкой «будить русского медведя», начала нести в себе важный смысл, поскольку до начала этого конфликта России нечем было на это отвечать.

Сонно веря всем словам Лондона и Вашингтона, наша страна годами училась ненавидеть саму себя. Менталитет Запада всегда располагал к фальши, а менталитет России к доверию. На их стороне был имперский комплекс и комплекс исключительности, а на нашей открытость и коллективизм. Неудивительно, что в спокойные времена такое сочетание мгновенно оказалось для России губительным, и в этом плане западная пропагандистская война нам пошла на пользу.

Как ярко показала история покорения Америки, европейцы поначалу тоже всеми силами представлялись индейцам союзниками. Однако, как только число прибывающих возросло, а европейское присутствие увеличилось, последние мгновенно поработили своих бывших «друзей», утопив континент в геноциде. К счастью, помня прошлое Второй мировой войны, современная Россия спохватилась быстрее. Причем первым делом защитив свои рубежи, а с 2019 года занявшись и внутренней политикой.

Запад, как и любой его политик, искренне убежден, что естественный финал любого союза должен заканчиваться порабощением. До недавнего момента времени они умело скрывали этот аспект, теперь же, начав конфликт, вскрыли свои мотивы.

Бремя белых

Комплекс величия Британии и США заставляет их думать, что они по праву обязаны нести гегемонизм. А потому любой союз для них всего лишь ступень для достижения этой цели.

До того, как США сбросили маски, пятая колонна в нашей стране довольно успешно убеждала людей в желании США дружить с Россией. Кокон негатива и ореол притягательности, окружавший Западный мир действительно располагали к этому выводу. К счастью, многие в нашей стране уже проснулись и видят реальность того, что олицетворяет собой политический англосаксонский мир на самом деле.

Тем не менее недооценивать Лондон и Вашингтон нельзя. По сути, все уже повторяется с самого начала. Но только с новым поколением, не успевшим еще получить иммунитет. К счастью, американцы так активно пытались переписать мировую историю, что и сами забыли её важные уроки. Упустили из виду то, как работает менталитет России.

У человеческой души, как известно не одна сторона. Если есть грусть, то есть и радость. Аналогично и в противоположность сильному давлению против нашей страны всегда рождается стремление преодолеть его и подстегнуть развитие. И прямо сейчас Запад, сам того не понимая, толкает нас на этот путь.