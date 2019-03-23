



Иван Шилов ИА REGNUM

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы польской редакции портала Eastbook.eu, что, как чистосердечно призналось само издание, стало для него «неожиданностью». Дело в том, что портал еще в середине февраля направил в штабы пятерки лидеров гонки — Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Юрия Бойко — вопросы, чтобы «узнать, как они видят развитие украинско-польских отношений и что планируют в них изменить в случае победы», поинтересовались взглядами кандидатов «на исторические проблемы, вопросы экономического сотрудничества и безопасности». При этом «меньше всего мы ожидали получить ответ из штаба Зеленского, который уже прославился тем, что опасается средств массовой информации, как огня, но именно штаб Зеленского откликнулся на нашу просьбу первым», отмечает издание.

Это, действительно, неожиданность. Дело в том, что польская тема в ходе избирательной кампании на Украине не является популярной у кандидатов в президенты, более того, она для них в определенной степени токсична. Так, стоило Порошенко посетить 22 февраля вместе с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Дали Грибаускайте литовско-польско-украинскую бригаду имени великого гетмана Константина Острожского (ЛИТПОЛУКРБРИГ) в Люблине, как буквально сразу же его раскритиковал в эфире телеканала NewsOne известный украинский политолог Андрей Ермолаев, подчеркнув: «Я не исключаю, что в этом есть и корыстный замысел некоторых политических кругов на Украине — выписать билет на войну (в Донбассе — С.С.) странам-соседям под соусом дружбы и военной помощи». Угля в топку польско-украинской вражды регулярно подбрасывает и сама Варшава со своей версией политики исторической памяти, на что реагируют в Киеве. Вот и сейчас, комментируя фразу Зеленского о том, что «Польша для украинцев является университетом европейского стиля жизни», директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил: «Последние годы с углубленным курсом украинофобии и такими предметами, как «Проведение антиукраинских митингов», «Разрушение украинских могил», «Избиение за украинский язык».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Соседи

Между тем программа Зеленского на польском направлении создает серьезные вызовы Варшаве. Хотя он и льет бальзам на польскую душу, рассказывая, что «мы можем позаимствовать у вас много чего из опыта реформ и современного государственного управления». Советует «вписывать в нашу общую историю новые страницы, положительные события, продуктивное сотрудничество, как, скажем, чемпионат Европы по футболу Euro-2012», считая, что «у отношений между нашими народами — прекрасное будущее». Предлагает полякам вложиться в Украину, отмечая: «Что касается ближайших планов, то я не буду продолжать действие моратория на продажу земли. Так что, уверен, наши аграрии уже в ближайшее время станут еще более интересными для польских партнеров». И заключает: «Я буду приветствовать дипломатическое участие Польши в переговорах по Донбассу и Крыму (…) привлечение Польши к переговорам было бы не только логичным с точки зрения принципов международной политики, но и благоприятным для Украины». Все это настолько хорошо и заманчиво для Варшавы, что, конечно, очень хочется верить в осуществимость подобных планов, но…

Поверят ли польские элиты заявлениям одного из кандидатов в президенты Украины? Сомнительно. Конечно, в Польше тщательно отслеживают избирательную кампанию в соседней стране, как говорится, с «интересом и тревогой». Поляки немного помешаны на социологических опросах, они постоянно замеряют «партийную температуру» у себя дома, а сегодня они точно так же регулярно публикуют данные по Украине, констатируя лидерство Зеленского на фоне отставания Порошенко и Тимошенко. Но этот кандидат, как они его называют — «комедиант», остаётся для Варшавы тёмной лошадкой и загадкой. Вроде бы антироссийский, хотя и русскоязычный, а вроде бы и нет. Тем более, что складывается впечатление: польские элиты не заинтересованы и даже побаиваются усиления диалога с Киевом. Как замечает в этой связи сотрудник Института политических исследований Польской академии наук и бывший заместитель министра иностранных дел Павел Коваль, «для Польши выбор Порошенко гарантировал бы стабильность. Для меня ясно, что в ситуациях, когда у нас нет собственной выработанной позиции, лучше иметь то, что понятно».

Поэтому однозначно да Порошенко, на худой конец Тимошенко, пусть даже с ними «будет непросто». Только не Зеленский, поскольку, замечает куратор восточного направления Центра восточных исследований Войчех Кононьчук, «в таких сложных вопросах, как война с Россией, актер высказывает наивные и даже опасные суждения. Он называет политику Порошенко в отношении Москвы провальной и считает, что самым верным решением будет личная встреча с Путиным, которая позволит сторонам «сойтись где-то посередине». Проблема в том, что «сойтись где-то посередине» с Москвой в такой случае придётся не только Киеву, но и Варшаве, которую Зеленский — пусть и на уровне предвыборной риторики — втягивает в переговорный процесс. В то время как варшавский салон опасается серьезного вовлечения в украинский конфликт, и в первую очередь из-за того, что ему придется иметь дело с Россией, то есть заключить с ней своего рода «пакт Монро» о разделе сфер влияния, великий соблазн и великий страх Польши.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

В этом контексте Варшава рассматривает Зеленского как угрозу для себя. Даже если он не выиграет президентские выборы, осенью пройдут парламентские, где он может попробовать свои силы ещё раз. Обозреватель журнала Do Rzeczy Мачей Печиньский объясняет, что по польским меркам украинский актёр сопоставим с рок-музыкантом Павлом Кукизом. Напомним, что Кукиз, основатель одноименного политического движения, занял на выборах президента Польши в мае 2015 года третье место, а уже осенью его сила получила 42 места в сейме. И это значит, что рано или поздно Варшаве придётся брать в расчет «комедианта» Зеленского.