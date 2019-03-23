В Оренбургской области в центре внимания и активного обсуждения на неделе (18−23 марта) стали два политических события, которые касаются смены руководства. Завершилась почти девятилетняя эпоха правления Юрия Берга. В область пришёл руководитель-варяг.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Долгожданная отставка

Юрий Берг возглавил Оренбургскую область в 2010 году. В в 2014-м победил на прямых выборах. На пост главы области тогда претендовали девять кандидатов. Процедуру регистрации прошли только пятеро: и.о. губернатора Юрий Берг («Единая Россия»), советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» Татьяна Титова («Гражданская платформа»), заведующая отделом Центра детского творчества Оренбурга Галина Широкова (Партия пенсионеров России), инспектор Центра по организации делопроизводства в сфере работы с обращениями граждан Абдрахман Сагритдинов (Партия ветеранов России) и агроном ООО «Волжские семена» Александр Митин (партия «Честно»).

С дистанции сошли выдвиженец ЛДПР Сергей Катасонов (отозван партией), выдвиженец партии «Зеленые» Виктор Металлов (не явился в облизбирком в единый день приема документов на регистрацию), выдвиженец партии «Парнас» Сергей Столпак (не прошел муниципальный фильтр) и выдвиженец КПСС Сергей Полозов (выявлено одновременное членство в двух партиях).

Победу на выборах губернатора в Оренбургской области одержал Юрий Берг. За него проголосовали 563 451 избиратель (80,28% электората). За ним следовали Александр Митин — 7,37% (51 725 человек отдали свои голоса в его пользу). Явка на выборах главы региона составила 44,15%. На избирательные участки пришли 702 314 человек, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Kremlin.ru Юрий Берг

Слухи об отставке Юрия Берга начали появляться осенью 2018 года. Однако волна «губернаторопада» не затронула оренбургский регион. За полгода до губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года, в области наблюдалось затишье. С начала года ни один потенциальный кандидат на губернаторское кресло не заявил о своих амбициях и желании участвовать в предвыборной гонке. Уже начало возникать ощущение, что в Оренбургской области всё останется без перемен, несмотря на взятый Кремлём курс на омоложение губернаторского корпуса.

И вот в середине марта заговорили о новой волне «губернаторопада». Оренбуржье вошло в число регионов, которым предрекали досрочную отставку глав. 18 марта глава Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, затем (19 марта) последовала отставка Бориса Дубровского (Челябинская область), 20 марта работы лишились глава Алтая Александр Бердников и глава Калмыкии Алексей Орлов.

В эти дни (19−20 марта) в Оренбуржье с визитом находилась делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Она провела совещание по реализации национальных проектов в регионе и выразила удовлетворенность итогами совещания на площадке Оренбургской области. Как подчеркнула председатель Совфеда, сегодня в Оренбургской области сформирована достаточная база для реализации национальных проектов.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко в Оренбурге

Одновременно в интернете появилась информация о том, что в Москве Владимир Путин встречается с рядом губернаторов-отставников, среди них и Юрий Берг. Здесь случился казус — Берг на самом деле пребывал в Оренбуржье. Народ активно обсуждал политические процессы, масла в огонь добавляли слухи, что Берг уже написал заявление с прошением об отставке, и информация об опровержении этих слухов. Некоторые видели в положительной оценке Валентиной Матвиенко базы для нацпроектов перспективу для Берга остаться у руля власти на третий срок. Судя по новостным телесюжетам и фото в дни визита Матвиенко Юрий Берг не выглядел подавленным.

Отставка состоялась. На следующий день после отъезда делегации. 21 марта Юрий Берг направил президенту Российской Федерации соответствующее прошение. Глава государства отставку принял.

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Неожиданное назначение

Обезглавленной область оставалась недолго. В этот же день, 21 марта, врио губернатора Оренбуржья был назначен теперь уже бывший председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер. Для оренбуржцев по большому счёту такой политический поворот оказался неожиданным. Осенью 2018 года на место главы области прочили депутата Госдумы Владимира Гутенёва. Кроме того, в качестве потенциальных преемников называли местных политиков и тех, кто уже работает в столице, но имеет оренбургские корни.

Денис Паслер родился в Свердловской области в 1978 году. В 2012—2016 годах являлся председателем правительства Свердловской области, с 2017 года — председателем правления ПАО «Т Плюс». Паслера связывала с Оренбуржьем профессиональная деятельность. Он совместно с региональной властью занимался реализацией амбициозного проекта в сфере зелёной энергетики и несколько раз приезжал в область. При непосредственном участии Паслера были построены Орская, Сорочинская и Новосергиевская солнечные электростанции.

Kremlin.ru Владимир Путин и Денис Паслер

Мнение общественности в связи с назначением на пост врио губернатора варяга разделилось. Одни считают, что это признак неуважения к региону, другие положительно оценивают кадровое решение и надеются на позитивные перемены в жизни области.

22 марта нового руководителя Оренбуржья представил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что за время руководства Юрия Берга практически вдвое вырос объём внутреннего регионального продукта (с 458 млрд руб. в 2010 г. до 823 млрд руб. в 2017 г.), увеличились инвестиции в основной капитал (со 104 млрд руб. в 2010 г. до 204 млрд руб. в 2018 г.). На протяжении ряда лет Оренбургская область входит в группу регионов-лидеров с высоким качеством управления государственными финансами. В 2018 году бюджет области впервые исполнен с профицитом более 12 млрд руб. На 2019 год регионом сформирован бездефицитный бюджет. Полпред отметил, что в регионе развивается энергетика и строительство, улучшается качество образования и медицинских услуг.

Полпред поблагодарил Юрия Берга за хорошую и честную работу, что вызвало в рядах пользователей соцсетей разную реакцию. В частности, некоторые оренбуржцы иронично вопрошали — это точно об Оренбургской области?

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Задачи для врио губернатора

Денис Паслер в наследство от предшественника получает много проблем. Оренбуржцы в соцсетях уже начали составлять «перечень злободневных проблем, требующих срочно решения и.о. губернатора». Жители ждут действий, направленных на запрет добычи нефти в Бузулукском бору, кадровую чистку назначенцев Берга, реанимацию промпредприятий, ликвидацию льгот для крупных компаний, восстановление оренбургской авиакомпании.

(сс) Anna Zvereva Оренбургские авиалинии

Некоторые пользователи исполнены скепсиса. В соцсетях появляются комментарии, где пользователи пессимистично смотрят на возможность экономического подъёма. Заводы на востоке региона в глубоком кризисе. Кроме того, в наследство достался госдолг в 24,4 млрд рублей при утверждённом бюджете на 2019 год с доходной частью в 88 млрд рублей.

Сейчас население с оглядкой на прошлое выносит в соцсетях свою оценку деятельности Юрия Берга, и она во многих случаях негативная. Всплеск критики в адрес экс-губернатора породил комментарии, которые не в защиту бывшего главы, но с просьбой быть корректнее и не устраивать «танцы на костях», ведь кроме промахов были и успехи.

Как и в случае с отставкой экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова явно звучит тема необходимости решительных кадровых перестановок. На протяжении почти девяти лет орская команда так и смогла получить повальную поддержку оренбуржцев. Напомним, что Юрий Берг являлся губернатором Оренбуржья с 2010 года. До этого он являлся мэром Орска. Ключевые посты в правительстве области получили орчане.

Между тем врио губернатора Денис Паслер во время общения с представителями СМИ заявил о своём опыте, когда с приходом на новые места работы у него не было желания менять команду. По его словам, самая главная задача заключается в том, чтобы познакомиться с подчинёнными и выстроить соответствующий диалог для того, чтобы все те задачи, которые поставил президент, задачи, которые стоят перед областной властью, решались.

Густав Клуцис. Кадры решают всё! (фрагмент). 1935

Однако местные эксперты уверены, что кадровых перестановок не избежать. Это вопрос времени.

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В ожидании перемен

В Оренбургской области 9 сентября 2019 года должны пройти губернаторские выборы. С назначением врио главы региона Дениса Паслера Оренбуржье пока пребывает в странном состоянии — население ждёт позитивных перемен, но граждане не понимают, насколько Паслер готов биться за интересы области. Будет ли он лоббировать интересы личные и корпорации, за которой стоит Виктор Вексельберг? Так или иначе, у него есть пять месяцев, чтобы убедить местных жителей оказать ему поддержку на грядущих выборах.

«Давайте будем смотреть с надеждой в будущее. Вроде как новый врио молод, перспективен, креативен, при своем возрасте вполне успешен и продвинут… Может стоит не бояться нового? Да, варяг! Да, чужой! Но ведь «авгиевы конюшни» не расчистить изнутри. Или вы не согласны? При оттоке специалистов из региона, приток свежей крови — вполне правильное решение», — полагает оренбуржец Андрей Лысенко.

Экс-кандидат на должность мэра Оренбурга в 2018 году Александр Колыбельников отметил:

«Все хотят знать какие изменения ждут Оренбуржье. Управленец нового поколения, новое дыхание в регион, уверен что изменения будут 100%. Хочется положительного подъема региона, может именно сегодня переломная точка в сторону улучшения уровня жизни жителей Оренбурга, а ведь это развитие предпринимательства, подъем экономики региона. Считаем, что Оренбуржье на сегодня обладает возможностями, в том числе кадровыми для начала активной работы в направлении глобальной цифровизации».

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Поднимая тему предстоящих губернаторских выборов, до которых осталось менее полугода, пользователи считают, что их исход очевиден. Второго тура не будет. Власть учтёт ошибки, допущенные в других регионах. Но предвыборная гонка может стать интересной и интригующей, если к участию в ней допустят, например, Сергея Катасонова (ЛДПР). Политик уже имеет опыт участия в подобных выборах. Напомним, в 2014 году Катасонов выступил единым кандидатом от оппозиции, подал документы в облизбирком, но партия отозвала его кандидатуру. В 2018 году Владимир Жириновский заявил, что партия рассматривает в качестве кандидатов на губернаторские выборы депутата Государственной думы Сергея Катасонова и сенатора Елену Афанасьеву.

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Политологи обратили особое внимание на то, что на предвыборную кампанию остаётся слишком мало времени. Потенциальный кандидат должен успеть провести колоссальную информационную и агитационную работу за этот срок на всей территории региона. Добавим, выборы в Оренбуржье планируется провести в единый день голосования, 9 сентября 2019 года, то есть на всё про всё у кандидата есть меньше полугода.