



Mfa.gov.tr И многого ли стоят улыбки Катругалоса (слева) и Чавушоглу?

В Анталье прошла встреча глав МИД Турции и Греции Мевлюта Чавушоглу и Йоргоса Катругалоса. Набор обсуждаемых проблем просто зашкаливает: кипрское урегулирование, споры по энергоресурсам в Восточном Средиземноморье и у берегов Кипра, перспективы интеграции Турции в ЕС, негласно существующие территориальные споры в Эгейском море, часто вызывающие столкновения, беженцы и борьба с терроризмом. Каждое из этих направлений насыщено самостоятельными сюжетами, которые создают в регионе заметную напряженность, переходящую иногда в угрозу военной эскалации.

И всё это на фоне попыток нормализации турецко-греческих отношений, продолжающихся с переменным успехом уже более десяти лет. В этой связи германское издание Die Welt писало, что «потенциальный конфликт между Турцией и Грецией представляет наибольшую опасность для Европы». Раньше в качестве сдерживающих факторов выступало два момента. Первый, имевший особое значение для Афин — перспективы вступления турок в Европейский союз, что завязывали на прогресс в переговорах с Грецией. Второй — НАТО, куда Греция и Турция вступили одновременно в 1952 году. До появления ЕС именно Североатлантический альянс сдерживал потенциальное развитие определившихся после развала Османской империи исторических противоречий между двумя странами. Плюс к этому фактор общей угрозы, которую тогда усматривали со стороны СССР. А что происходит сейчас?

Ведущие европейский страны, Германия и Франция, заявляют, что вопрос о членстве Турции в ЕС снят. Предлог: Анкара при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане дрейфует в сторону авторитаризма и «отвернулась» от Европы. По этой причине были сорваны переговоры и по кипрскому урегулированию, так как в Турции почувствовали, что Брюссель может лишить ее контроля под Северным Кипром, взамен не дав абсолютно ничего. Не случайно накануне своего визита в Анталью глава МИД Греции заявил в интервью турецкому правительственному агентству Anadolu Ajansı о том, что «Афины выступают за сохранение диалога по евроинтеграции Анкары» и что «это отвечает интересам не только турецкого народа и Европы, но и непосредственно Греции». Это действительно так, но кто в Евросоюзе услышит голос Греции?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Что касается НАТО, то альянс, констатирует авторитетное турецкое издание Ankara Strateji Enstitusu, «сначала, когда Турцию коснулся сирийский кризис, регулярно подчеркивал, что поддерживает ее позицию, а потом оставил Анкару в одиночестве». Как говорит греческий генерал Фрагулис Фрагос, «если НАТО попросит нас поддержать Турцию в рамках 5-й статьи Вашингтонского договора, едва ли Греция на это пойдет». При этом число критических моментов в отношениях между Анкарой и Афинами постепенно нарастает. Так, на днях Эрдоган заявил, что «не позволит превратить Стамбул в Константинополь». Формальным поводом для высказывания послужило очередное празднование 104-й годовщины Битвы при Чанаккале (Галлиполи) — одного из решающих эпизодов Дарданелльской операции Антанты в Первой мировой войне.

Но в Турции все помнят о том, как в начале 1919 года на Парижской мирной конференции рассматривались территориальные притязания Греции. Афины предлагали создать в центральной Анатолии под своим протекторатом Понтийское государство, а будущей Лиги Наций — назначить в Константинополь губернатора. Посещая в 2017 году Грецию (в последний раз турецкие лидеры были здесь 65 лет назад), Эрдоган «неожиданно» предложил пересмотреть Лозаннский договор 1923 года, по которому Греция получила ранее принадлежавшие туркам острова в Эгейском море, и заявил о «дискриминации» Афинами мусульманского населения в северной части Греции. Его заявление совпало с моментом, когда отношения между Грецией и Россией стали приобретать «специфический» характер на фоне расширения сотрудничества Турции с Россией. Афинам напомнили, как большевистская Москва поддерживала новую Турцию во главе с Кемалем Ататюрком, который боролся против военной интервенции. А в ней вместе с англичанами и французами принимали участие и греки.

(сс) Ray Swi-hymn Портрет Мустафы Кемаля Ататюрка

Как видим, реанимация исторических сюжетов стала играть самостоятельную политическую роль, создавая психологическую атмосферу, в которой непросто поддерживать и развивать диалог. Как считает турецкое издание Karar, «для Турции исчез фактор угрозы со стороны России, НАТО стал сталкиваться с кризисами доверия внутри себя, и мы не знаем, что и кто напротив нас и против чего мы объединились в ситуации, когда угрозы стали исходить от самих участников альянса». Это еще раз показали переговоры между Чавушоглу и Катругалосом в Анталье. Стороны обменялись презентациями своих позиций по сложным проблемам, но не выдвинули какие-либо прорывные инициативы, ограничившись декларацией необходимости снижения напряженности как в отношениях друг с другом, так и в Восточном Средиземноморье.

Оценивая результаты переговоров, Чавушоглу заметил, что они «должны носить целенаправленный характер, и диалог ради диалога недопустим». Но как такого добиться, когда одна проблема вытекает из другой, создавая новую? Разработка и применение «конструктивных мер» или принятие специального «плана действий» хотя бы для начала признания обеими странами Конвенции ООН по морскому праву ради снятия напряженности отнесено на будущее. С остальным — не лучше.