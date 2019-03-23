Ошеломляющее решение президента США Дональда Трампа об отмене дополнительных санкций против Северной Кореи — это настораживающее послание американским союзникам, пишет Ашис Кумар Сен в статье для американского аналитического центра Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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«В это трудно поверить, но президент подрывает свою собственную политику максимального давления», — заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Дэниел Фрид, который разработал антироссийские санкции — крупнейшую на сегодняшний день программу санкций Соединённых Штатов. Бывший чиновник государственного департамента также вёл переговоры о введении антироссийских санкций со стороны ЕС, Канады, Японии и Австралии.

Объявив о своём решении отменить санкции, Трамп написал в Twitter 22 марта: «Сегодня в министерстве финансов США было объявлено, что к уже существующим санкциям в отношении Северной Кореи будут введены дополнительные крупномасштабные санкции. Я сегодня приказал снять эти дополнительные санкции!»

Rita Willaert Северная Корея

Днём ранее, 21 марта, в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) объявили о введении санкций против двух китайских судоходных компаний, которые помогали Северной Корее обходить санкции.

«Блокируя санкции США против двух китайских компаний, грубо нарушивших санкции ООН против КНДР, Трамп дал понять Китаю, России, и даже Южной Корее, что санкции ООН не следует воспринимать всерьёз… Сделав очередную уступку Пхеньяну в дополнение к уже имеющимся крупным уступкам, которые Трамп сделал в обмен на ничто, президент США дал понять, что Северная Корея может сохранить свой ядерный арсенал без каких-либо серьёзных издержек», — заявил старший научный сотрудник-нерезидент Центра стратегии и безопасности имени Сноукрофта Джейми Метцл.

Решение Трампа подорвать скоординированные действий своей администрации в отношении КНДР указывает на то, что в Белом доме царит хаос, заявил старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Сноукрофта Тодд Розенблюм, добавив, что действия Трампа, похоже, направлены на то, чтобы «сохранить усиливающуюся иллюзию того, что неоднократные стратегические уступки КНДР всё же работают».

Желая объяснить действия Трампа, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила: «Президенту Трампу нравится северокорейский лидер Ким Чен Ын, и он не считает, что в этих санкциях нет необходимости».

Twitter @realDonaldTrump Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Трудно объяснить, почему Трамп отменил решение министерства финансов, однако данный шаг хорошо согласуется с его предыдущими действиями, считает старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Сноукрофта Роберт А. Мэннинг.

«Он поступил аналогичным образом, объявив о приостановке совместных военных учений США и Южной Кореи после первого саммита с Ким Чен Ыном, при этом он даже не предупредил тогдашнего министра обороны США Джеймса Мэттиса. Также Трамп снял с крючка китайскую фирму ZTE на фоне преследований данной компании со стороны министерства юстиции. Затем он дал понять, что может снять обвинения с финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу», — добавил Мэннинг.

По словам Метцла, отменив решение министерства финансов, «Трамп даёт понять своему кабинету, что в основе политики должны лежать президентские прихоти, а не стратегическим интересы Соединённых Штатов».

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Как бы там ни было, решение об отмене дополнительных санкций можно рассматривать в качестве жеста доброй воли, заявил Розенблюм, добавив, что вся полнота ответственности за недавние эскалационные действия теперь ложится на Северную Корею, которая 22 марта объявила о своём выходе из межкорейского отделения связи, организованного в городе Кэсон в 2018 году, когда отношения между Севером и Югом улучшились.

Несмотря на то, что северокорейский лидер демонстрирует готовность поддержать денуклеаризацию, а КНДР не проводила ракетные и ядерные испытания в течение 2018 года, представители американской разведки по-прежнему не видят доказательств того, что Пхеньян действительно готов отказаться от своего ядерного оружия.