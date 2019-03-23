Прошёл почти год с тех пор, как президент США Дональд Трамп вывел Соединённые Штаты из иранского ядерного соглашения 2015 года. Похоже, сторонники данного решения по-прежнему считают, что оно было оправданным. Иран продолжает придерживаться условий ядерного соглашения, несмотря на восстановление разрушительных американских санкций в отношении иранских банков и экспорта нефти. Да, Иран продолжает вести свою региональную игру, практически ничего не изменилось, однако только теперь доходы Ирана от продажи нефти сократились более чем наполовину. Самые страшные предсказания сторонников ядерного соглашения так и не сбылись, пишет Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

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И всё же американские сторонники жёсткой линии в конгрессе и администрации Трампа обеспокоены тем, что глава Белого дома в конечном итоге позволит иранскому ядерному соглашению выжить. Американские «ястребы» продолжают тихую войну против государственного секретаря Майка Помпео и его специального представителя по Ирану Брайана Хука. Цель этой тихой войны состоит в том, чтобы в конечном итоге заставить государственный департамент США и Трампа отменить режим освобождения от санкций в отношении Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Режим освобождения от санкций позволяет перечисленным странам продолжать поставки иранской нефти. Трамп освободил перечисленные страны от санкций осенью 2018 года. Срок освобождения от санкций истекает 2 мая.

Gage Skidmore Майк Помпео

Издание The Atlantic опубликовало статью, в которой подробно описывается американская подковёрная борьба вокруг Ирана. Однако нельзя сказать, что это борьба в полном смысле этого слова. Официальная позиция государственного департамента, сформулированная самим Помпео, заключается в том, чтобы сократить экспорт иранской нефти до нуля. Однако важный вопрос заключается в том, хватит ли избытка нефти для стабилизации рынка, если экспорт иранской нефти всё же будет сокращён до нуля. Трамп разорвал ядерное соглашение с Ираном, но он также признал то, что не хочет, чтобы цены на нефть начали расти. Хук и Помпео делают всё возможное, чтобы следовать политическим указаниям Трампа и сократить экспорт иранской нефти до нуля, не нарушив положение дел на рынке нефти.

Сторонники жёсткой линии продолжают убеждать администрацию Трампа в том, что достаточное число производителей нефти готовы нарастить добычу, чтобы компенсировать исчезновение с рынка иранской нефти. Ряд экспертов указывают на то, что по оценкам управления по информации в области энергетики США, мировое предложение сырой нефти превысит спрос на нефть на 180 тыс. баррелей в день.

Проблема выживания иранского ядерного соглашения является существенной, особенно для таких противников данного соглашения, как советник по национальной безопасности США Джон Болтон. Один из представителей администрации Трампа сообщил, что истечение режима освобождения от санкций 2 мая — это последний реальный шанс Вашингтона покончить с режимом освобождения от санкций. Следующий крайний срок — 2 ноября — слишком близок к выборам, поэтому Трамп не станет одобрять те или иные меры, которые могут привести к росту цен на нефть. Получается, что Иран сохранит достаточное количество средств от продажи нефти, чтобы дождаться президентских выборов 2020 года в надежде, что победу одержит кандидат от Демократической партии.

Gage Skidmore Джон Болтон

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Это не параноидальная фантазия. В апреле 2018 года бывший государственный секретарь США Джон Керри встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в попытке сохранить ядерное соглашение. Более того, интернет-издание Al-Monitor сообщило, что сенаторы Берни Сандерс, Камала Харрис и Элизабет Уоррен пообещали вновь присоединиться к соглашению 2015 года. Суть данного импульса заключается в том, чтобы заставить других демократов дать аналогичное обещание. Это может оказаться непростой задачей. Многие представители Демократической партии, которые первоначально поддерживали иранское ядерное соглашение, к 2017 году признали, что у него есть ряд серьёзных недостатков. В частности, ядерное соглашение не предусматривает какого-либо запрета на ракетные испытания.

В настоящий момент политика Трампа в отношении Ирана заключается в том, чтобы получить от Тегерана уступки, которых не смогла добиться предыдущая американская администрация. С точки зрения сторонников жёсткой линии, Трамп не добьётся от Ирана уступок, пока не откажется от режима освобождения от санкций.