В течение более двух лет президент США Дональд Трамп крайне лестно отзывался об авторитарных лидерах, проявлял неуважение по отношению к своим демократическим союзникам и предпринимал самолюбивые попытки разрубить «гордиев узел» под названием ядерная программа Северной Кореи. Подобная позиция Трампа негативным образом сказалась на разведывательных органах США, представители которых продолжают предпринимать попытки, чтобы ознакомить президента с фактами, которые он просто не хочет замечать, пишет Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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После того, как в январе 2019 года представители разведывательного сообщества США дали показания в ходе слушаний в сенатском комитете по разведке, Трамп решил оспорить достоверность утверждений разведывательного руководства. При этом, похоже, степень недовольства Трампа напрямую связана со способностью разведывательного сообщества выполнять свою работу.

Трудно не заметить, что глава Белого дома пытается подорвать деятельность собственных разведслужб. Неназванные источники из администрации Трампа недавно сообщили журналистам, что президент США стремится избавиться от директора национальной разведки Дэна Коутса. Оспорив ежегодную оценку международных угроз, Трамп дал понять Коутсу, что вся суть заключается не том, насколько хорошо Коутс выполняет свои профессиональные обязанности, а в том, насколько хорошо он прислуживает главе Белого дома.

Hudson Institute Дэн Коутс

Конечно, все президенты сами назначают руководителей разведслужб и периодически вносят те или иные изменения в состав разведывательного сообщества. Как правило, общественность уделяет тщательное внимание тому, кто информирует президента или даёт ему советы по рискованным тайным операциям. Однако в настоящий момент личные взгляды президента в отношении разведки оказали крайне негативное влияние на само использование разведданных.

Ричард Никсон, президент США

Например, бывший президент США Ричард Никсон считал, что высокопоставленные представители ЦРУ — это настоящие враги, поэтому администрация Никсона постоянно держала ЦРУ в неведении относительно стратегических планов Белого дома. Когда американская разведка повысила свои оценки военной мощи КНДР, другой экс-президент США Джимми Картер пришёл к выводу, что разведывательное сообщество таким образом пытается подорвать его предвыборное обещание о выводе американских солдат из Южной Кореи и возвращении их домой. Бывший глава Белого дома Билл Клинтон вообще не интересовался шпионской деятельностью американских разведывательных органов. После небольшой авиакатастрофы возле Белого дома в 1994 году некоторые пошутили, что авиакатастрофа была спланирована директором ЦРУ, чтобы наконец привлечь к себе внимание президента.

Клинтон Билл

Трамп пошёл своим путём, он начал публично атаковать американские спецслужбы. Все проблемы, вероятно, начались после того, когда разведывательное сообщество США единодушно пришло к выводу, что Россия провела крупную кибероперацию, чтобы Трамп одержал победу на президентских выборах. К тому же спецслужбы лишь подлили масло в огонь, постоянно подвергая сомнению заявления Трампа в отношении Ирана, КНДР, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других угроз.

Однако даже если не учитывать приведённые выше обстоятельства, можно сказать, что позиция Трампа в отношении руководства разведслужб не изменится, поскольку он вообще не разбирается в политике в сфере национальной безопасности и не понимает ту роль, которую разведка играет в обеспечении национальной безопасности. С другой стороны, аналитики, которые отвечают за оценку событий в КНДР, или следят за другими угрозами, не могут критиковать политику США или говорить политикам, что им нужно делать. Их роль заключается в том, чтобы собрать данные из всех возможных разведывательных источников, проанализировать её и оценить возможные последствия потенциальных действий США в тех или иных стратегических областях.

Однако Трампа не устроили недавние выводы американских аналитиков. Недавние угрозы со стороны КНДР о возможном возобновлении ракетных испытаний, похоже, подтвердили мнение разведки о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пока совсем не собирается отказываться от своего ядерного арсенала. Однако как американская администрация отреагировала на угрозы КНДР? Государственный секретарь США Майк Помпео, который во всём соглашается с Трампом, просто не принял заявления КНДР всерьёз и в очередной раз повторил, что Вашингтон уверен в Пхеньяне.

В своих публичных заявлениях Коутс и директор ЦРУ Джина Хаспел настаивают на том, что Трамп заинтересован в получении исчерпывающих разведданных, однако эти утверждения опровергаются тем фактом, что Трамп отказался от ежедневных брифингов с участием представителей спецслужб и неоднократно критиковал заявления разведки. По имеющимся сведениям, количество брифингов разведки уже сократилось до двух в неделю, а те, кто проводит эти брифинги, стали больше внимания уделять бизнесу и торговле.

Central Intelligence Agency Джина Хаспел

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Однако независимо от того, заинтересован ли Трамп в разведданных или нет, Коутс и другие представители разведслужб должны настаивать на ежедневных брифингах и на том, чтобы оценки угроз, предоставляемые разведкой, отражались в повестке дня Белого дома. Антипатия Трампа к сотрудникам разведки встревожила немало чиновников, ответственных за национальную безопасность США. «Мы растеряны и обеспокоены растущим разрывом между оценками разведывательного сообщества и заявлениями администрации о Ким Чен Ыне», — заявил председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф.

Руководители американской разведки обязаны представлять президенту факты независимо от того, нравится ли это Трампу или нет.