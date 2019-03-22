Может ли США остаться сверхдержавой после того, как мир перейдет к многополярной системе? Разумеется, может. Сверхдержав, как показывает XX век, вполне может быть более одной. А в состоянии ли Америка сохранить гегемонизм и одновременно остаться сверхдержавой? Вряд ли. Во всяком случае, в современных реалиях уже нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Несколько лет назад у США были варианты для компромисса. Выбрав первый сценарий с сохранением статуса сверхдержавы, и уступив при этом однополярный мир, Вашингтон с позиции сильного мог разделить планету на сферы влияния, однако вместо этого предпочел давить. Давить на конкурентов и упираться в желание сохранить однополярность любыми методами.

С 2016 года запас сил на этом пути у США иссяк. С учетом возродившейся России, набравшей вес КНР и войны элит, начавшейся во внутренней политике, перед Вашингтоном замаячил двоякий выбор. Либо адаптироваться к реальности того, что баланс сил, сохранявший либеральный интернационализм, уже разрушен, и в этом случае поделить мир на троих, либо и далее пытаться сохранить затухающий послевоенный статус более радикальными мерами.

В первом случае США гарантированно оставались сверхдержавой, уходя в рамки своих естественных границ, во втором возникал риск неизбежного экономического спада с необходимостью силой удерживать союзников и регулярно поджигать тот или иной военный конфликт.

Транснациональные элиты США — её банки, финансовые корпорации и прочие не зависящие от самой страны глобальные институты, пользуясь своим доминированием внутри страны (глубинное государство), выступили за реализацию второго сценария. Находясь у власти с начала 70-х годов прошлого века, они активно воплощали в жизнь это намерение. Глобализация, целью которой было поглощение экономик других национальных государств, была лишь частью общей стратегии.

В целом же с помощью торговых договоров, продавливаемых через возможности самой Америки, войн с рукотворным терроризмом, перемещающимся именно туда, где в тот момент располагались интересующие западные корпорации ресурсы, а также иными методами, транснациональным элитам было не сложно политическими (плюс военными и террористическими) методами вскрывать страны, в которые приходил их капитал, для того, чтобы выкачивать ресурсы, пользуясь неэквивалентным обменом.

Кроме того, подобный симбиоз до определенного времени устраивал и внутренние американские круги, во всяком случае, до тех пор, пока в неприметную и далекую Сирию не пришла Россия…

Минобороны России Сирия

Ванга была права, когда говорила, что большая война в начале XXI века начнется именно там: «Сирия рухнет к ногам победителя, но победитель окажется не тот». Не правы были лишь те, кто трактовал ее слова прямо и буквально. Войны бывают не только горячие, но и холодные, и порой подобные им «теплые» варианты куда более значительны по последствиям и глобальны по масштабам.

Война Запада, возглавляемого единственной на тот момент сверхдержавой, против альтернативного Востока в составе двух других претендующих на многополярный мир сторон действительно стартовала лишь после Сирии. До этого момента времени Китай предпочитал строгий нейтралитет, а Москва, несмотря на Крым, всеми силами пыталась показать свою притворную зависимость и общую подчиненность, каждый год исподволь накапливая и накапливая ресурс сопротивления.

До взятия Дамаска руками Британии и США оставалось всего 2 недели, а значит, ровно 14 дней отделяли планету от того, чтобы система и далее оставалась однополярной, после чего трудно было бы избежать уже большой конфликт. Для перезагрузки долларовой системы необходимо было устранение России и дальнейшая хаотизация, а уже затем неизбежная капитуляция КНР.

Вместо этого Москва предпочла сопротивляться, со временем сподвигнув присоединиться к себе и Китай.

Решение Пекина встать в один строй с Россией было принято далеко не случайно. Прежде чем пойти на этот стратегический альянс, Китай предпочел убедиться в устойчивости нынешней России. В этом вопросе КНР убедили три события, произошедшие по очереди за последние семь лет.

Первым стал провал «цветной» революции в российской столице в 2012 году. Это наглядно доказало, что сменить режим в Кремле привычными методами у США не получится. Азиатский менталитет предпочитает личные договоренности и конкретные персоналии, а потому нахождение у власти Владимира Путина при наличии ключевых планов с Си Цзиньпином было в данном вопросе условием номер один.

Вторым аспектом вхождения КНР в «союз» с Россией стали Севастополь и Крым. Однако не возвращение полуострова само по себе, а решимость и продемонстрированная Россией способность защитить себя в военном плане.

Дело в том, что функционирующий на тот момент Договор РСМД, разрешающий размещение «ядерных» ракет средней дальности на море, значил, что ударные корабли США, расквартированные в Севастополе и Крыму, стали бы финальной точкой реализации американской стратегии первого обезоруживающего удара. То есть концепции, при которой ударные возможности НАТО и США на российском направлении, а также позиционные районы ПРО вдоль границы нашей страны стали бы таковыми, что превентивный удар Запада позволил бы вывести из строя критический объем гражданской и военной инфраструктуры.

А значит, уничтожил бы такой объем стратегического потенциала РФ, при котором ответный удар возмездия удалось бы в достаточной мере перехватить. Если бы такой дисбаланс был достигнут, ни о какой самостоятельности Москвы речи бы уже не шло. Ровно поэтому, как только Крым вернулся на родину, а флот США и НАТО был отброшен до Испании, Пекин немедленно пошел на контакт. Начиная от колоссального газопровода «Сила Сибири» длиной в 3000 километров и стоимостью строительства в более чем триллион рублей и до освоения Луны и космоса.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Сила Сибири»

В октябре 2012 года, после летнего провала «цветного» проекта, стороны впервые приступили к реальному прорабатыванию газопровода на высшем уровне. А в мае 2014 года, спустя пару месяцев после того, как Крым и Севастополь вернулись домой, «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали договор купли-продажи энергоносителей по данному маршруту.

То есть газопровод «Сила Сибири» стал ярким отражением изменения статуса российско-китайских отношений и вектора альянса на сопротивление США. Тридцатилетний договор, который не могли заключить долгие годы, был проработан и реализован сразу же, как только стало ясно, что Россия устойчива к цветным революциям и защищена от военного диктата извне.

Третьим условием для заключения действующего на сегодняшний день негласного альянса стало выравнивание Россией стратегического паритета с США. То есть получения гарантий того, что если КНР выступит против Америки в экономическом плане, Россия обязуется защитить и себя, и Китай в стратегическом ядерном ключе.

Финальным доказательством этой способности стало обращение Владимира Путина к Федеральному собранию летом 2018 года, а также аналогичная речь в начале 2019-го. В первом выступлении президент перечеркнул планы США добиться стратегического превосходства уже к 2020 году. Во втором поставил точку в вопросе, готова ли Москва к удару не только по американским марионеткам, но и непосредственно по самим США в случае агрессии Запада через опосредованные сценарии.

В 2018—2019 году, как показала, в том числе, Венесуэла, непубличный альянс России и КНР был заключен. Москва с тех пор не позволяет США организовывать новые вторжения и защищает объекты российско-китайского интереса от англосаксонского воздействия. Инфильтрация блокируется в дипломатическом, военном и специальном ключе. Китай же делает то же самое в экономическом плане.

Взаимозависимость наших стран вполне понятна, так, например, Никарагуанский канал — конкурент Панамскому — не может быть построен без обеспечения и гарантий безопасности со стороны РФ. Аналогично и санкционное сопротивление нашей страны в последние годы было бы куда более блеклым без помощи Китая. Тоже касается и иных схожих тем.

Трамп и его появление на американской сцене стало ответом национальных элит США на провал транснациональных кругов по российскому и китайскому направлениям. Провал концепции изоляции КНР от главного базиса его экспортной экономики — энергоносителей, произошел именно в САР. И ровно там же ввиду вмешательства Москвы канула в лету концепция антиевропейского миграционного «цунами». Все три компоненты двух десятилетий планов на Ближнем Востоке рухнули с приходом в Дамаск Москвы.

Маршруты доставки энергоносителей не удалось полностью взять под контроль, не вышло изолировать их экспорт в направлении Китая, не стало возможности довести до нужного уровня время поддержания миграционной волны, а также создать конвейер для постоянного воспроизводства террористов. Независимость России вбила последний гвоздь в данные сценарии, а внутренние источники нашей страны, оказавшиеся вне западного контроля, успешно скомпенсировали потребности КНР от уже достигнутых США результатов.

Планы по направлению ближневосточного терроризма в Россию и КНР через Кавказ, Среднюю и Южную Азию, а также Уйгурский автономный округ тоже наткнулись на совместное сопротивление, в то время как их база в Сирии была сокращена.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Вариант сохранить однополярный мир методами транснациональной закулисы схлопнулся, а их позиции в США резко пошатнулись. Это дало шанс прорваться к власти представителям национальных американских элит, и Дональд Трамп представляет именно эту группу — производственные корпорации, научные, военные и прочие тесно связанные со страной круги.

В отличие от транснациональной половины западного истеблишмента, не интересующейся будущим своих стран ввиду глобальности финансового капитала, национальные элиты полностью зависят от своих государств. А поскольку власть прошлых элит в Америке приводила лишь к тому, что корпорации, создающие деньги из денег, богатели, а доходы американских домохозяйств и реального сектора со времен Клинтона лишь увядали, взгляды приведших Трампа к власти кругов отличались от прошлых диаметрально.

Во многом поэтому глобализация, передающая контроль финансовому закулисью и продвигаемая за счет ресурсов самих США, с приходом Трампа была свернута. А Китай, рассматривавшийся как полезная для корпораций «фабрика мира», стал восприниматься тем, что он на самом деле есть. В качестве главного конкурента для будущего Америки. Ровно поэтому первыми заявлениями Дональда Трампа стали предложения поладить с Москвой.

Поладить, чтобы вместе дружить против Пекина. Национальные элиты США желали разобраться с главной государственной опасностью, а транснациональные, в свою очередь, отказывались трогать КНР. Вторые, не интересуясь будущим США, не желали терять от антикитайского давления баснословные прибыли, первые же имели обратный подход.

В итоге мы видим те метания, которые видим. Вилка событий была пройдена еще в 2016 году, и именно на выборах американского президента должен был решаться вопрос, по какому из двух путей пойдет Америка. Вместо этого США и сегодня мечутся от первого до второго варианта в зависимости от того, какая из двух групп в данный момент оказывается сильнее. Китай то друг, то враг. Трамп то пытается встретиться с Владимиром Путиным, то отбивается от нападок Конгресса.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Национальные элиты хотят видеть Москву нейтральной, дабы сконцентрироваться на КНР, транснациональные же намеренно создают атмосферу русофобии, дабы вместо Пекина заставить США давить на Москву. Сторонники Трампа пытаются разжечь экономическую войну против Китая в попытке выправить торговый дисбаланс, противники же мешают этому всеми силами. Убытки несет страна, но её корпорации богатеют.

К счастью, за информационным шумом метаний США и поверхностной трактовки данных событий Россия активно использует выпавший шанс для финального восстановления. С 2014 года Москва оперативно укрепляет себя, и пока Вашингтон перебирает старые сценарии (остаться гегемоном, рискуя перестать быть сверхдержавой, или остаться сверхдержавой, но отпустить однополярный мир), Россия и КНР делают выбор вместо Америки. Плавно ведут планету к многополярной системе вне зависимости от мнения Запада и его элит.

Трамп нужен был Америке для того, чтобы вовремя свернуть проект вышедшей из-под контроля экспансии. Для перезагрузки системы в новом ключе. США необходимо было вернуть обратно в естественные границы и, накопив силы в ходе сжатия, совершить рывок. Однако вместо этого война элит дала шанс остальному миру, а войне дали старт успехи нашей страны.

Россия, судя по военным прорывам и гражданским приготовлениям, упускать историческую возможность не намерена. То же самое тихо и незаметно делает и наш партнер — Китай.