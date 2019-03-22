Он писал о себе:

«Моя жизнь в моих стихах. Ради них я бросил свою жизнь в ступу. Я растолок в ней юность и дружбу, покой и мирские надежды… Я похоронил свою юность и возвел над ней гробницу из облаков».

Но у поэта и драматурга Уильяма Батлера Йейтса (1865−1939) была еще одна страсть или мечта, которая, впрочем, органично вошла в его творчество. Это Ирландия, «Земля друидов, снов и струн». Это то непередаваемое чувство, когда «растет Ирландия во мне».

Одновременно поэзия, по собственному признанию мэтра, виделась ему «последним актом защиты против хаоса мира, и я надеюсь, что еще десять лет смогу писать, укрепившись на этом рубеже». Защита приняла форму бегства от современности, хотя именно на его глазах и при его личном участии Ирландия получила независимость.

По преимуществу поэт находил вдохновение в ушедших культурах. Именно эскапизм от «гула бесноватых дней» определил выбор других поэтических тем Йейтса. И здесь, увы, в наследии нобелевского лауреата (Йейтс получил премию в 1923 г. «за вдохновенное поэтическое творчество, передающее в высокохудожественной форме национальный дух») присутствует определенный элемент эклектичности. Всё-таки увлечение учением пифагорейцев, древней Византией, ирландским фольклором, оккультизмом и теософией трудно совместить в одну систему… «Чокнутая псевдофилософия», — не без раздражения говорили о его взглядах современники. Тем не менее в отдельности многие из этих стихов оказывались шедеврами. Так, его лирический герой «пересек миры морские», чтобы, наконец, приплыть «в край священный Византии»:

О мудрецы, явившиеся мне,

Как в золотой мозаике настенной,

В пылающей кругами вышине,

Вы, помнящие музыку вселенной! —

Спалите сердце мне в своем огне,

Исхитьте из дрожащей твари тленной

Усталый дух: да будет он храним

В той вечности, которую творим.

Впрочем, уходя в прошлое, поэт-символист всё равно адресовал свои стихи «Ирландии грядущих дней»:

И я пишу, чтоб знала ты

Мою любовь, мои мечты;

Я сердце вкладываю в стих,

Чтоб ты, среди времен иных,

Узнала, что я в сердце нес —

Вслед за каймой из алых роз.

Вот только все свои признания Уильям Батлер Йейтс адресовал своей родине не по-ирландски, а по-английски, ведь он был англоязычным писателем. И при том гениальным.