О задачах по расширению взаимодействия с Диаспорой, новой стратегии сотрудничества и реорганизации министерства диаспоры Армении газете «Ноев Ковчег» рассказал исполняющий обязанности министра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян

Иван Шилов ИА REGNUM Бабкен Тер-Григорян

Господин Тер-Григорян, какое значение придает руководство Армении вопросам взаимодействия с проживающей во всем мире армянской диаспорой, в том числе диаспорой в России?

После революции отношение правительства к Диаспоре изменилось в корне. В первую очередь изменилось наше восприятие Диаспоры, перспективы и направления взаимного сотрудничества. Та односторонняя нить, которая долгое время тянулась из Диаспоры к Родине, исчезает. Взамен создается мост, который сделает Армению партнером и опорой, будет содействовать сближению наших соотечественников за рубежом с Арменией.

Перед нами стоит задача разобраться в том, какой является Диаспора сегодня, понять ее многогранность, уяснить, воспринимаем ли мы эту многогранность как преимущество и потенциал. Мы предпринимаем шаги, чтобы исследовать проблему и найти ответы на эти вопросы, наконец-то, «картографировать» потенциал Диаспоры, ту огромную мировую сеть, которая имеется. Если мы не приблизим Диаспору к Армении, это может привести к необратимым последствиям, как для Армении, так и для Диаспоры. И мы идем по пути взаимного узнавания, двустороннего сотрудничества и содействия, выявления потенциала, по пути признания каждого отдельно взятого представителя диаспоры равнозначным партнером.

Что касается армянской диаспоры России, отмечу, что, учитывая ее многочисленность, огромный потенциал и некоторые особенности, российская община имеет для нас очень важное значение. Однако есть определенные упущения в работе с общиной, уровень сотрудничества не удовлетворяет, поэтому мы инициировали проведение встреч и разрабатываем общую повестку дня с общинными объединениями, руководителями и представителями армянских организаций России.

В каких целях планируется реорганизация министерства диаспоры республики? Не отразится ли она негативно на отношениях с диаспорой?

Как вы уже знаете, министерство реорганизуется. Вместо министерства будет функционировать офис главного уполномоченного по делам Диаспоры в составе аппарата премьер-министра. Структура будет подчиняться непосредственно премьер-министру, уполномоченный будет представителем премьера в Диаспоре, а офис станет разрабатывать политику и стратегию сотрудничества с Диаспорой, координировать, контролировать и мониторить работу всех 12 министерств с Диаспорой, укреплять связь с общинами. Идет создание нового, исключительного института с более эффективной моделью управления, существование которого уже является сигналом того, что партнерство Армения-Диаспора имеет для нас первостепенное значение. Однако следует отметить, что мы не обнуляем существующие связи и отношения, наоборот, исходя из уже накопленного опыта, офис станет ежедневным мостом между Арменией и Диаспорой, более гибкой и активной платформой для сотрудничества. Этим предпринимается попытка вывести отношения с диаспорой на более высокий уровень, где будут обсуждаться перспективы достижения общей национальной повестки дня. Впервые в истории Армении государство стремится поддержать диаспору, стать опорой, укреплять армянские духовные, научные, образовательные, культурные и другие структуры, повысить их роль в деле решения общеармянских задач, в деле сохранения армянской идентичности.

Офис будет работать по четырем направлениям: репатриация и интеграция, сохранение армянской идентичности и содействие общинным организациям, формирование общеармянской повестки дня и целенаправленное использование потенциала диаспоры в деле развития Армении. Хочу подчеркнуть, что уполномоченный в своей деятельности больше не будет стеснен министерскими ограничениями, сможет часто посещать общины и, основываясь на принципе равенства, общаться с представителями разных слоев диаспоры. Таким образом, мы можем с уверенностью констатировать, что изменения не окажут негативного влияния.

По каким направлениям ведется работа с соотечественниками за рубежом?

В прошлом году для молодежи диаспоры мы реализовали программы «Шаг к дому» и «НерУж». Учитывая, что в предыдущие годы связь министерства с нашими молодыми соотечественниками из-за рубежа была слабой, в фокусе внимания оказались именно они. Более 400 юношей и девушек одновременно прибыли в Армению и, параллельно с образовательной программой, открыли для себя Родину. 8 стартаперов переехали в Армению, обосновались и скоро перейдут к работе. Для нас приоритетной остается задача сохранения армянской идентичности, содействие профессиональной репатриации.

Как я уже отметил, офис будет работать по разным направлениям, но целевые программы, связанные с диаспорой, станут осуществлять в рамках своих сфер все 12 министерств. Офис будет координировать и мониторить их работу, разрабатывать меры для повышения ее эффективности.

Расскажите о конкретных программах сотрудничества, включая образовательную сферу.

Я думаю, что о конкретных программах целесообразно будет говорить после создания офиса главного уполномоченного по делам Диаспоры. Обсудив с общинными организациями их потребности, проблемы в сфере образования и пути наиболее эффективных решений, совместно с министерством образования и науки будут разрабатываться программы создания и доставки учебников, оказываться содействие в других вопросах, время покажет. Еще раз отмечу, что офис главного уполномоченного по делам Диаспоры не будет реализовывать программы, а станет структурой, разрабатывающей стратегию и осуществляющей контроль. Естественно, все образовательные программы содействия диаспоре будут разрабатываться совместно с представителями диаспоры.

Как Вы оцениваете сложившийся в СМИ диаспоры имидж Армении? Что, на Ваш взгляд, следует предпринять для его улучшения?

Я бы переформулировал вопрос. Армения присутствует в СМИ Диаспоры, но перед нами стоит задача это присутствие обогатить, наполнить содержанием, показать жизнь нашей Родины, представить все имеющиеся в стране возможности.

Мы начали цикл телеконференций, в которых представители различных СМИ диаспоры обращаются к нам с интересующими их вопросами, я стараюсь по возможности исчерпывающе отвечать на них. И это значительный шаг к формированию общеармянской повестки дня и правильному пониманию проблем.

У СМИ диаспоры есть свои механизмы для создания ленты новостей. Мы просто должны более тесно сотрудничать, увеличить поток информации из Армении также на западноармянском и иностранных языках, всегда быть на связи со СМИ диаспоры и разрабатывать новые форматы совместных обсуждений.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»