Министр иностранных дел Венгрии, сопредседатель Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петер Сиярто провел в Москве переговоры с российскими партнерами. Наиболее широкое освещение получила его встреча с главой Газпрома Алексеем Миллером и понятно, почему: Сиярто обозначил несколько геополитических ребусов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вопрос энергетической безопасности имеет также геополитическую составляющую ввиду того, что срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце этого года, а новый контракт пока не подписан, — заявил министр. — Это означает, что легко может возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину. Мы должны подготовиться к этому, поскольку всегда должны принимать во внимание наихудший сценарий при планировании мер безопасности энергоснабжения страны». И Будапешт подготовился. Как подчеркнул Сиярто, «сегодня (21 марта — С. С.) мы подписали соглашение с генеральным директором Газпрома о том, что если в следующем году не будет транзитного соглашения между Россией и Украиной, Газпром продолжит снабжать Венгрию газом». Таким образом, Будапешт получает свободу действий по Украине, будучи уверенным в том, что Киев не сможет шантажировать его газовой проблемой. Кстати, «проблематика внутриукраинского кризиса» обсуждалась сейчас на переговорах Сиярто с первым заместителем главы МИД России Владимиром Титовым. Это первый ребус.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сиярто

Второй. Как передает пресс-служба МИД Венгрии, министр сообщил, что венгерское правительство рассчитывает на еще один транспортный маршрут для обеспечения долгосрочности и безопасности поставок — южный («Турецкий поток»). По его словам, Будапешт сделает определенные инвестиции в инфраструктуру, чтобы новый маршрут был доступен с начала следующего года. В ответ Миллер рассказал о том, что Газпром ведет переговоры с болгарами, греками и сербами на предмет «Турецкого потока», а «реализация южного транспортного маршрута вполне реальна». Одновременно Сиярто был проинформирован генеральным директором российского концерна о ходе строительства «Северного потока — 2» и о том, что «привлечение крупных западноевропейских компаний, прежде всего немецких, означает, что трубопровод будет построен и полностью введен в эксплуатацию». Из чего можно сделать вывод, что «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» завязываются в один узел и, похоже, Берлин будет держать политический нейтралитет в отношении южного маршрута, что и нужно Венгрии.

Третье. Ситуация с поставками российского газа заставляет определяться европейские страны и становиться на ту или иную сторону. Как пишет портал Politico.eu, «Венгрия в вопросах энергетики всегда была в российском лагере, но Чехия и Словакия несколько лет назад хотя бы частично поддерживали позицию Польши. Сегодня обе эти страны сосредоточены на преимуществах участия в транспортировке российского газа». В данном случае издание говорит о «Северном потоке — 2», однако, судя по всему, такой подход будет распространен и на «Турецкий поток», который также обходит Украину стороной и в котором заинтересован Будапешт вместе с рядом европейских стран. В итоге у Киева остается только один союзник — Варшава, а она в свою очередь оказывается полностью ответственной за Украину. Поляк Павел Станчак, который руководит компанией «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы), утверждает, что «у нас есть «план Б» на случай, если не будет транзита через Украину». А какой? Подробности не раскрываются. На этом фоне некоторые польские эксперты выдвигают проект строительства в Одессе терминала по приему СПГ, но его Киев «в краткосрочной перспективе» не рассматривает.

Nord Stream 2 / Paul Langrock Процесс сварки труб

Украинские власти озабочены сейчас тем, как им пережить зиму 2019−2020 годов в условиях, когда в конце сего года заканчивается контракт с Россией о транзите газа. По словам председатель правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, он сомневается в том, что «нам оставят открытыми газотранспортные коридоры от наших европейских партнеров». Коболев напомнил, как в 2014 году Венгрия «закрутила кран» Украине за день до трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией. Будапешт мотивировал это решение ростом спроса на внутреннем рынке, уточняет украинский 24 канал. «Мы надеемся, что так не поступят наши партнеры в Словакии и Польше, — отметил глава «Нафтогаза». — Но надо быть готовыми к тому, что если у них будет дефицит, то такой риск существует». Это означает, что Киев не может рассчитывать на помощь с западного направления, поскольку консенсус в отношении лишения Украины статуса транзитера газа практически сложился. Фактически сегодня лишь Варшава идет поперек, хотя ей пора принимать решение, будет ли она дальше продолжать тащить на себе Киев или нет. Будапешт и остальные свой выбор уже сделали, что позволит разрешить многие ребусы, сложившиеся в 2014 году.