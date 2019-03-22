Президент США Дональд Трамп снова расшевелил всех своим фирменным приемом «твиттерной дипломатии». Он написал, что «США признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сирийской территорией», которая была захвачена в ходе Шестидневной войны 1967 года и с тех пор удерживалась еврейским государством, и что «Голанские высоты имеют решающее стратегическое значение и важны для безопасности государства Израиль и региональной стабильности». Это второй его «сильный ход» на Ближнем Востоке после заявления о признании Иерусалима столицей Израиля. Их объединяет одна общая составляющая: многопластовый исторический концепт, уводящий во времена Ветхого завета. Кстати, библейское название Голан — земля Башан, ею евреи овладели после победного сражения у Едреи (Чис. 21:32−35). Так что неслучайно многие американские эксперты признают факт «глубоких познаний семьи Трампа в истории еврейства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Всё, оказывается, не столь просто. Приведем небольшую историческую справку. С 1517 по 1918 год Голанские высоты входили в состав Османской империи. После окончания Первой мировой войны, в которой империя потерпела поражение, в начале 1920 года французские войска высадились на сирийском побережье, а в 1923 году Лига Наций официально признала французский мандат над Сирией. Последний французский солдат покинул сирийскую территорию 17 апреля 1946 года. Тогда и так появилась на свет республика Сирия, а в 1948 году образовалось государство Израиль. В июле 1949 года Сирия стала последней арабской страной, подписавшей мирное соглашение с Израилем. Однако это было лишь началом арабо-израильского конфликта, который продолжается до сего времени. Положение осложняется и тем, что после «арабской весны» 2011 года в регионе стали распадаться некоторые государства, выстроенные по лекалам Лондона и Парижа еще в начале 1920-х годов.

Leonrid Танки на Голанских высотах. Мемориал израильским бойцам, павшим в танковом сражении в «Долине слез» в войне Судного дня

Как пишет издающее в Лондоне арабское издание Al-Quds Al-Arabi, с началом сирийского кризиса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз поднимал вопрос в Москве и в Вашингтоне о статусе Голанских высот, что «должно обсуждаться на будущих переговорах по сирийскому урегулированию». При этом помимо проблем безопасности Израиля в его позиции содержался серьезный исторический посыл: восстановление «исторической справедливости», даже если она сопряжена с разделением Сирии. И первым занес хирургический скальпель над Дамаском именно Трамп. Он демонстрирует стремление в широком смысле слова к переформатированию пространства Ближнего Востока. Его заявление о новом статусе Голанских высот — один из сюжетов этого сценария. Другой связан с реализацией «мирного плана» зятя американского президента Джареда Кушнера по палестино-израильскому урегулированию, который будет озвучен после проведения в Израиле парламентских выборов 9 апреля и который предусматривает передел границ на основе «существующей реальности».

Там, где такой «реальности» нет, она создается. Неслучайно США активно разыгрывают карту сирийских курдов, осуществляя многоходовую геополитическую комбинацию сразу в отношении четырех государств — Сирии, Ирака, Турции и Ирана. И на этом направлении активно используются мистические факторы истории, которые многими экспертами при оценке ситуации часто игнорируются. А ведь Вашингтон откровенно и открыто игнорирует правовые и другие универсалии, рассматривая их всего лишь как промежуточное следствие старого незавершенного исторического процесса. Белый дом взламывает ситуацию по «праву сильного». И только потом, если проявляет такое желание, подводит под свои действия в сфере международных отношений какую-то морально-правовую основу. Противостоять этому трудно, если не невозможно. Что, например, с того, что признание американцами Иерусалима столицей Израиля взволновало исламский мир и вызвало негативную его реакцию?

Храмовая гора. Иерусалим

Да, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, претендующий на роль лидера исламского мира, созывал экстренную встречу лидеров стран Организации исламского сотрудничества для координации действий мусульманских государств. «Иерусалим — это красная линия для мусульман. Подобное решение будет тяжелым ударом для всего человечества, — говорил Эрдоган. — Мы не оставим это. У Америки больше проблем нет, только это осталось? Мы будем бороться до последнего». Посидели, поговорили, сделали заявления, а дальше ничего. Выяснилось, что исламский мир раздроблен, Саудовская Аравия не намерена рвать коммуникации с Израилем на почве общего отношения к Ирану, ровным счетом как и Турция, все еще рассчитывающая договориться с Вашингтоном по курдам. Такой же «говорильней» занимается сейчас и Европейский союз, исполняя протестную арию в отношении действий США по Голанским высотам. Не остались в стороне и Россия с Китаем, ряд государств Ближнего Востока.

Вот только Трамп как работал, так и работает, делая всё для того, чтобы показать всему миру, что он, мол, «уходит вперед, оставляя других в плену прежних исторических представлений». Ныне на Ближнем Востоке находится государственный секретарь США Майк Помпео. Накануне государственный департамент в своем ежегодном отчете о правах человека опустил фразу «оккупированные Израилем» при описании ситуации на Голанских высотах, вместо этого была использована формулировка «территории, контролируемые Израилем». Помпео уточнил, что такое изменение терминологии неслучайно. И что будет дальше, на какой ближневосточной доске Трамп сделает свой следующий ход?