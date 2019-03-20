Хоть аниме — исконно японский культурный жанр, рисуют красивые ленты и в Китае. 14 февраля в прокате появляется анимационная лента «Хрустальное небо вчерашнего дня», первая работа режиссера Си Чао и сценариста Гун Инцзяня. В России картина не бьет рекордов по сборам, даже скорее не пользуется интересом зрителей: сборы в стране за неделю проката составили 26 тысяч долларов, в то время как во всем мире картина собрала 12 миллионов долларов.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Ван и Юи

При этом русскоязычное сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Аниме в России» приняло непосредственное участие в подготовке релиза фильма: фанаты аниме самостоятельно подбирали студию для озвучки и режиссера дубляжа (ими стали компания ForceMedia и Вячеслав Козлов, известный как Ancord). Это едва ли не первый опыт симбиоза активных зрителей и прокатчиков (которыми в России выступила Capella Film («Зеленая книга», «Лев»). К тому же паблик вел активную деятельность по подготовке типографских материалов, а также договаривались с крупными российскими кинотеатрами, чтобы «Хрустальное небо» показывали даже в маленьких городах. Именно под выход фильма представители сообщества составили специальную инструкцию по обращению к городским кинотеатрам с просьбой показать аниме.

В мире картина вышла почти год назад, 21 июля. Критики сравнивают ее с работами Макото Синкая, непревзойденного мастера анимации в Японии, в частности, с его лентой «За облаками» 2004 года. В рейтинге российского Кинопоиска «Хрустальное небо» набрало 7,1 балла, что в целом неплохо, учитывая непривычный для публики жанр.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Школьные друзья

Не просто школьники

Повествование начинается с главного героя: молодой мужчина, Ван, рисует комиксы и разговаривает с другом по телефону. В процессе создания набросков для своего нового творения он вспоминает, что было важно для него 19 лет назад, когда он сам был подростком и выпускником школы. О событиях того времени и рассказывают зрителю.

Мы переносимся в конец 90-х годов: типичная городская жизнь, обычная общеобразовательная школа и проблемы детей, на которых давит близость экзаменов. В «Хрустальном небе» непривычная подача вопросов образования: создается ощущение, что школа и учеба — не то что не самые главные в жизни вещи, но и вовсе могут сломить личность ученика. Классный руководитель выглядит то ли как тиран, то ли как не очень нравственный трус, лебезящий перед вышестоящими органами, а экзамены — как возможность пойти по проторенной дороге, а не самостоятельно решить, что в этой жизни для тебя дорого. Для нашего менталитета это, наверное, не самый удачный образ (особенно вкупе со стереотипом «это ваше аниме развращает молодежь!»), но за ним скрывается философская притча о поисках собственного счастья.

Ван — двоечник и, в нашем понимании, гик: любит комиксы и видеоигры. Он часто опаздывает к началу уроков, застенчив, но отлично рисует и умеет дружить. Его компаньоном становится Орешек (русский дубляж подарил парню необычное имя), чье чувство юмора подчас отлично разбавляет накаленную обстановку. Орешку посвящено меньше всего экранного времени, и в принципе его роль скорее второстепенна и нужна для более глубокого раскрытия главных персонажей.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Ван

Ван влюбляется в Юи, одноклассницу, увлеченную танцами и учебой. У Юи отличные отношения с матерью, но последняя считает, что кроме уроков ее дочь больше ничего не должно волновать.

1 сентября в школу приходит необычный ученик: Ли выглядит старше своих лет, груб, молчалив и резок, он кажется обычным нелюдимым грубияном. Не признает учительский авторитет и тем самым влюбляет в себя классную аудиторию. Отец Ли — министр образования, поэтому преподаватели ходят перед ним на цыпочках и прощают все провинности. Впрочем, при таком непритязательном образе парень быстро располагает к себе: он справедлив, честен с собой и окружающими, проницателен и не прогибается под массы.

Юи не может устоять перед свободолюбивым очарованием Ли, и мы видим классический любовный треугольник, сначала поданный как дружба между компанией (когда ребята ждут друг друга после занятий, проводят вместе выходные и путешествуют по городу). Фильм состоит из шкатулок с двойным дном: всё, что напрямую, порой нарочито явно показывается зрителю, оказывается вовсе не тем, чем кажется.

Двойное дно

За блатным положением Ли прячутся его семейные проблемы: отец-чиновник отсудил у жены-фермерши права на опеку, хотя парнишка явно тяготеет к матери. За его различными грубыми действиями прячется забота и волнение о друзьях. Призрак первой любви оборачивается поисками своего карьерного пути и исполнением мечты.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Ван и Ли

Отдельно стоит отметить рисовку: местами, конечно, она лишается плавности, но место действия, поселок городского типа Ланьси, воссоздавался с тщательным трудом на протяжении трех лет. Чтобы передать красоту пейзажей, художники проделывали путь в сотни километров и ждали десятки часов, пока не наступят нужные погодные условия. В ожидании рассветов и закатов они подмечали маленькие детали и запоминали основные черты местных достопримечательностей.

Ради аутентичности 3-я средняя школа Ланьси в течение года пускала к себе аниматоров и делилась всеми архивными данными, чтобы воссоздать обстановку конца XX века. Для помощи приглашали даже выпускников — и те радостно делились воспоминаниями.

Воспоминания и есть красная линия «Хрустального неба». Фильм короткий: хронометраж составляет всего 84 минуты, но за них создатели умудряются поместить зрителя в своеобразную машину времени. Несмотря на то, что китайский менталитет значительно отличается от российского, сцены, показанные в мультфильме, оказываются знакомы всем, кто рос в 90-е. Коллекционирование журналов, вечера в игровых клубах или с «тетрисом» в руках, волнующиеся родители и долгие прогулки с размышлением о самом главном. «Когда мы в детстве говорили «навсегда» — мы действительно верили, что так и будет».

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Улицы Ланьси

Светлые сожаления о несбывшемся, благодарность за переломные моменты в жизни — вот что вы почувствуете во время просмотра. Да, особой метафизики, как, например, в «Мирай из будущего», здесь нет: все максимально реалистично, кроме пары красивых метафор с бумажными вертолетиками.

Авиация, кстати, один из главных знаков картины. Самолет — символ путешествия, перемен, дороги вперед и вверх, необъятной мечты, — часто появляется в восточной анимации.

Взрослый Ван пишет комикс о себе: о теплом чувстве поддержки и справедливости, о творческой самореализации, о горечи первой невзаимной любви. Когда он кладет телефонную трубку после разговоров с Орешком, мы думаем: а как обернулась жизнь для других персонажей «Хрустального неба»?

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Самолеты

Нас ждет интересный ход: титры прерываются несколькими короткими сценами, из которых мы узнаем, как сложились судьбы у Ли и Юи. И если с исполненной мечтой первого все очевидно, то к истории девушки есть вопросы: о том ли она мечтала? Склеилось ли ее сердце после дождей и погони школьных лет?

У каждого из нас есть своя дорога, отличная от остальных. Детство — не только светлая пора, но и огромная череда болезненных открытий, неизбежных потерь и ошибок. Несмотря на то, что фильм явно ориентирован на школьников, нам, взрослой публике, тоже есть о чем задуматься во время просмотра.