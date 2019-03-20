Между прибайкальскими населёнными пунктами Култук и Слюдянка всего несколько минут езды. Первый известен тем, что с января 2019 года компания с 99-процентным китайским участием ударными темпами строит там заводы по откачке воды (их будет не менее десятка), практически уничтожив уникальное место гнездования и зимовки редких птиц — Таловские болота. Строит, несмотря на выявленные Байкальской природоохранной прокуратурой нарушения и судебное решение о приостановке.

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today Байкальский пейзаж в 2019 году. Трубы по откачке воды в Китай всё дальше вгрызаются в Байкал

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Второй населённый пункт — районный центр Слюдянского района Иркутской области — ещё только собирается «прогреметь» в информационном эфире. Потому что кроме дороги эти посёлки связывает беда настолько серьёзная, что более 100 тысяч неравнодушных граждан России уже заявили о необходимости встать на защиту Байкала и провести 24 марта митинги.

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today Вид на поселок Култук

«Байкальский чистый продукт»: не байкальский и не чистый?

«Пока всё внимание общественности приковано к строительству одного завода, правительство Иркутской области и Слюдянский муниципалитет продолжают работу по строительству индустриального парка «Байкальский чистый продукт» на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК», который будет состоять как минимум ещё из 14 заводов, которые построят прямо на берегу Байкала. Даже будут проходить общественные слушания по данному поводу 12 апреля 2019 года в управлении стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район», — поведала иркутская общественница Ольга Жакова.

Напомним, печально известный всей стране Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), долгие годы отравлявший Байкал, был навсегда остановлен 13 сентября 2013 года. Но должных мер по консервации опасного химического производства не проводилось.

Алексей Шмидт Рухнули стены и крыша сушильного цеха БЦБК

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«Было проведено только опорожнение оборудования от целлюлозной массы и частично от щелоков. После остановки начались массовые хищения цветных металлов, затем администрация организовала бригады по демонтажу оборудования. Сейчас самый ценный металлолом вывезен. Остался заложенный за долги. А на заводе были емкости из титана и нержавейки! На очистных сооружениях производственных стоков демонтированы все надземные трубопроводы. Бетонные емкости очистных заполнены непереработанным щелоком», — поделился информацией эколог, эксперт Центра охраны дикой природы» Игорь Шкрадюк.

Алексей Шмидт БЦБК

Он также напомнил, что в день остановки комбинат уже был банкротом.

«20 декабря 2012 года арбитражный суд ввел конкурсное производство. С 7 мая 2014 комбинат находится в стадии ликвидации. Заправляли этим в совете кредиторов En+ и Внешэкономбанк, скупившие бОльшую часть долгов БЦБК. Это кредиторы согласились сдать 54 объекта капитального строительства, имеющих социальное значение, комбината городу Байкальску за 1 тысячу рублей в месяц. И теперь охрану этих зданий оплачивают не кредиторы, а небогатый бюджет города Байкальска. Сделка явно коррупционная», — считает эколог.

По словам Игоря Шкрадюка, БЦБК стоит на государственной земле, а вот земля под картами-накопителями шлам-лигнина переведена в собственность ОАО «БЦБК» после введения конкурсного управления.

«Задача конкурсного управляющего — продать имущество предприятия целиком или по частям новым хозяевам, а из выручки погасить долги. Вспомогательные цеха БЦБК — депо по ремонту вагонов, ремонтно-механический и тому подобное — могли бы стать отдельными предприятиями. Но не стали. В зданиях БЦБК можно было бы разместить новые предприятия из числа разрешенных в Центральной экологической зоне», — отметил эколог.

Алексей Шмидт Рухнул сушильный цех остановленного Байкальского ЦБК

И вот 17 ноября 2018 года администрация Байкальского городского поселения объявила конкурс на изыскания и проектирование Индустриального парка «Байкальский чистый продукт». На этот проект из бюджета, согласно информации с сайта Госзакупок, выделено 18 миллионов рублей. Также из документов можно понять, что в индустриальный парк включено 20 земельных участков общей площадью 75 гектаров. На четырёх из них уже расположены здания.

В списке «счастливых» обладателей «промышленных» участков на берегу Байкала значится, к примеру организация «ОЗЕРО БАЙКАЛ — ЛУН ЧУАН». Эта компания, судя по конкурсным документам, получила земельный участок площадью 60 000 кв. м, на котором будет организовано производство безалкогольных напитков, минеральных и прочих вод в бутылках. Другой участок площадью 83 000 кв. м отдан компании «БАЙКАЛ-ИНКОМ» (директор Саркисян Арег Самвели), основным видом деятельности которой также является производство всяческой воды в бутылках.

Цитата из документов, размещённых на сайте госзакупок Участники индустриального парка «Байкальский чистый продукт» на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК»

«Там один участок находится на территории БЦБК. Остальные на берегу, в лесу, есть уже вырубленный лес под эти участки, на берегу. И это производственные участки на берегу озера. Ещё 17 258 кв. м принадлежит ООО «Байкальские Макароны». Что именно будут производить на этом земельном участке, теперь не известно, поскольку 14 января 2019 года деятельность этого юридического лица прекращена в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

В Иркутской области предпринимателям запрещают вести промышленную деятельность, хотя их предприятия находятся за 200 км от озера Байкал, на землях промышленного назначения любая деятельность запрещена, поскольку это всё Байкальская Природная Территория. Нельзя строить дома без экологической экспертизы за 300 км от озера Байкал, нельзя построить малюсенький павильон 6 кв. м!Зато Росприроднадзор с радостью разрешает любую деятельность исключительно возле Байкала, даже водоохранная зона Экспертной комиссии не мешает раздавать положительные заключения на строительство заводов, турбаз и домов прямо на берегу озера. Поэтому считаю, что правительство очень хитро обмануло граждан названием «Индустриальный парк на базе БЦБК». На самом деле они прикрылись только этим названием и спокойно включают в этот промышленный парк участки на берегу Байкала», — высказала своё мнение иркутская общественница Ольга Жакова.

Алексей Шмидт Проходная бывшего Байкальского ЦБК

Между тем, как мы помним, промплощадка Байкальского ЦБК до сих пор недоступна ни для полной рекультивации, ни для нового строительства. Как уже сообщало ИА REGNUM, ядовитые шлам-отходы, годами копившиеся в картах-накопителях на берегу Байкала, по-прежнему не утилизированы.

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Цитата с сайта sibenergetic.ru, автор Дмитрий Дмитриев Часть хранилищ с отходами от производства БЦБК находится в нескольких сотнях метров от берега Байкала

Пора!

«При реализации на торгах единого лота комбинат заинтересован в привлечении стратегического инвестора, который впоследствии займется развитием территории на южному берегу Байкала площадью 457 га», — писало ТАСС.

Получается, что акционер и кредитор БЦБК (государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — госкорпорация «Банк развития») не хочет сам быть стратегическим инвестором, а ждет денег от щедрого дяди. Или от бюджета.

«Если стратегического инвестора привлечь не удастся и придется идти по негативному сценарию — продажа объектов «в розницу», то вероятна ситуация, что покупателей заинтересуют лишь несколько объектов, а основная масса неликвидных недвижимости и сооружений не будет проданы совсем. Это означает, что они должны быть безвозмездно переданы муниципалитету», — говорил конкурсный управляющий БЦБК Сиваков еще в 2016 году.

Алексей Шмидт Обрушившаяся стена Байкальского ЦБК

Эколог Игорь Шкрадюк полагает, что именно это и нужно сделать.

«Пора передать ОАО БЦБК городу Байкальску за один рубль. Прецеденты и судебная практика есть. Понятно, кто будет против — кредиторы <…> 16 октября 2018 года Арбитражный суд Иркутской области продлил конкурсное производство в отношении ОАО БЦБК на полгода, до 15 апреля 2019 года. Не пора ли закончить этот фарс?» — задаётся вопросом Игорь Шкрадюк.

Также в связи с проведением 24 марта в 50 городах России митингов в защиту Байкала он считает необходимым провести слушания по проекту Индустриального парка «Байкальский чистый продукт» не только в Слюдянке (вместо выходного дня они были назначено в неудобное пятничное время), но и в Байкальске и Иркутске, а помимо этого — создать общественный наблюдательный совет, который будет следить за охраной Байкала, опубликовать подробную информацию о состоянии зданий и сооружений БЦБК, чтобы все заинтересованные смогли дать свои предложения и «выгнать вообще бизнесы Дерипаски» с берегов Байкала.

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today Длина водовода ,строящегося на Байкале в Култуке завода, — несколько километров. Мощность, согласно проекту, 150 млн литров в год, а реальная – не менее 1 млрд литров, отмечает общественник

Иркутский учёный Виталий Рябцев считает также важным исключить участие иностранного капитала в строительстве любых объектов на Байкале:

«Предприятия должны быть со 100%-ным российским капиталом, являться госкомпаниями, чтобы вся прибыль оставалась в стране, а не уходила на счета иностранных фирм или в офшоры российских олигархов».

Натворили…

Между тем представитель компании «АкваСиб», развернувшей масштабное строительство в Култуке, сообщил ИА «ИрСити», что на сегодня нет угроз для запуска первой очереди завода по розливу байкальской воды в посёлке Култук в конце 2019 года.

«По данным на 20 марта, мы не видим каких-либо угроз, которые могут критически повлиять на сроки запуска предприятия», — подчеркнул собеседник агентства.

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Вероятно поэтому многие неравнодушные люди, побывавшие в Култуке, отмечают, что собственник и не думал выполнять судебное предписание о приостановке стройки, а объявление о том, что проект консервируется, прикреплено к заводскому забору для отвода глаз. Недавний пожар на Таловских болотах, по мнению некоторых местных жителей, тоже возник неспроста.

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today По планам властей, вся площадь Таловских болот будет засыпана и застроена заводами по откачке байкальской воды

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today После решения иркутского суда о приостановке строительства неизвестные лица подожгли Таловские болота. По состоянию на 17 марта выгорела их большая часть

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То, что сейчас в действительности происходит на байкальском берегу, наглядно продемонстрировал иркутский общественник Алексей Шмидт. Его фоторепортаж поражает размахом варварского отношения к Байкалу.

«Побывал в Култуке на строительстве первого из 13 заводов по откачке воды из Байкала, принадлежащего компании «АкваСиб» (на 99% — Дацинская водная компания, Китай). Варварство, безответственность и безнаказанность. Несмотря на иск прокуратуры и решение иркутского суда о заморозке строительства, картина того, что они уже натворили на месте, просто удручает.

Обеспечительные меры, по сути, не приняты, завод судебными приставами не опечатан, что позволяет владельцам предприятия использовать технику и в любой момент продолжить стройку. Рядом c заводом «АкваСиб» идет отсыпка Таловского болота под еще одно промышленное предприятие и второй иностранный завод по откачке воды», — пишет общественник.

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today Вдоль дороги от завода «Аквасиб» в завезенном грунте выкопана глубокая канава, по всей видимости, под укладку труб канализации. Куда польются канализационные стоки, учитывая аварийность очистных сооружений Култука, — отдельный вопрос

Кстати, в Култуке ему довелось пройти по асфальтированной дороге, построенной в 2013 году за астрономические 300 млн рублей.

«Предполагалось, что здесь будет построен российский завод по розливу воды Байкала, на который трудоустроят уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Однако пройти российскую экологическую экспертизу российское же предприятие не смогло (именно по причине нахождения на Таловском болоте), и договор аренды с ним был расторгнут. Зато появилось предприятие с 99% иностранного капитала, с легкостью получившее все разрешительные документы», — отмечает Алексей Шмидт.

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today Таловское болото

В ходе недавнего круглого стола «Рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината», проведённого в Иркутске, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что хотел бы знать не только о том, каким образом всё же будет проводиться рекультивация шлам-отходов, но и то, что будет на месте БЦБК, для какой цели вообще она производится. В начале марта 2019 года он предположил, что пустые емкости комбината могли бы быть использованы «для целей аквакультуры или строительства домов».

Цитата из фоторепортажа Алексея Шмидта на global.today На территории «Аквасиба»

Полагаем, что в таком случае заинтересованным в сохранении Байкала депутатам Госдумы следовало бы побывать на общественных слушаниях в Слюдянке и оценить проект по возведению десятков промышленных предприятий прямо на берегу Байкала. Ну, а тем, кто заявляет о недопустимости такого строительства, ничего не остаётся делать, как выходить на митинг 24 марта.

Напомним, петицию в защиту Священного Моря, являющегося самым большим резервуаром пресной питьевой воды на Земле, подписали более 100 тысяч граждан России.