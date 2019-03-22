В день веселого еврейского праздника Пурим президент США Дональд Трамп признал право Израиля на Голанские высоты. Новое землетрясение на Ближнем Востоке. Так оно на бумаге и в информационных сетях с социальными. На деле новый шаг США навстречу Израилю не повлияет на ситуацию или даже несколько снизит накал тлеющего конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Предполагаем выплеск риторики алармистов на всех языках о грядущем Армагеддоне (от горы Мегидо) вследствие декларации Трампа. Однако мы знаем на примере перевода посольства в Иерусалим, что подобные действия скорее успокаивают бесноватых, указывая им на бесперспективность кровопускания и кровопийства.

Признание израильского суверенитета на Голанских высотах будет иметь серьезные политические и юридические последствия. Их статус представлялся более трудным для Израиля, нежели статус Иудеи и Самарии (Западного берега). Напомним, что Иудея с Самарией (Западным берегом) и Восточным Иерусалимом были завоеваны Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Дотоле территория находилась в руках Оттоманской империи, под британским мандатом и под незаконной иорданской оккупацией.

Иерусалим

Вопреки принятым безграмотным суждениям, резолюция ООН от 1947 года о создании еврейского и арабского палестинского государства была рекомендательной, а также — отвергнутой арабской стороной. Посему она имеет нулевую юридическую силу. После войны 1948 года Иордания незаконно оккупировала эти территории. И никто не настаивал на том, что там надо создать палестинское государство. Все забыли о резолюции ООН, включая СССР. Иными словами, Израиль захватил эти территории в ходе оборонительной войны (Иордания тогда напала на Израиль), выбив оттуда незаконного оккупанта.

Однако разве это дает юридическое право на аннексию Восточного Иерусалима и строительство поселений в Иудее и Самарии (на Западном берегу)? Ответ: нет, не дает. Право Израилю на эти территории дают решения Лиги Наций от 1920 и 1922 годов, наделившие Британию мандатом временного владения этими территориями с целью создания там «еврейского национального очага». Таким образом, право Израиля на Восточный Иерусалим с Иудеей и Самарией достаточно очевидно с правовой точки зрения. Трудности связаны с присутствием арабского палестинского населения, не желающего израильского владычества там. Но это из разряда политических проблем.

Голанские высоты были пририсованы англичанами и французами новообразованному государству Сирия, которое почти с первых дней находилось с Израилем в состоянии войны по собственной воле. Как до захвата Израилем Голанских высот, так и после.

Каким образом Израиль может объяснить свое присутствие на Голанских высотах в течение 52 лет без международного признания? Есть известное объяснение: поскольку сирийцы регулярно обстреливали мирные израильские поселения с 1948 года по 1967-й, то нахождение на Голанах является военной необходимостью.

Israel Defense Forces Израильские солдаты на Голанских высотах

Дальше последует вопрос: на каком основании можно оправдать распространение израильской юрисдикции на Голанские высоты? Если подходить формально, то отторжение части территории от одной страны в пользу другой может произойти по обоюдному согласию с последующим утверждением в Совете Безопасности ООН. Это та же юридическая проблема, которая существует у России с Крымом (в случае России юридической препоной являются и три двухсторонних договора при сильной стороне — референдуме).

Своим признанием Голанских высот Трамп сделал шаг к изменению международной практики в данном вопросе. Это является для Израиля колоссальной победой после пятидесяти двух лет противостояния всему миру по Голанским высотам. Американское признание означает в сегодняшнем мире изменение правил игры.

В этом смысле Израиль оказывается в особо выгодном положении. Если принять идею возможности внесения корректировки в послевоенные границы, то Голанские высоты «наши и наши». Но если посмотреть с обратной позиции и вспомнить, как это делалось в послевоенной Европе, то дела тоже неплохи. Вспомним, как в 1975 году, через тридцать лет после Второй мировой войны, были подписаны Хельсинкские соглашения о безопасности и сотрудничестве в Европе. Главным пунктом там было признание существующих границ. Тридцать лет после войны. А мы вот обсуждаем положение на Ближнем Востоке через пятьдесят два года после войны. Тут уж точно следует говорить о мире и безопасности в рамках существующих границ…

Впрочем, для израильтян это сакральная история. В 67 году нашей эры римские полчища уничтожили процветавший город Гамла на Голанских высотах. Это история осады и сопротивления в течение семи месяцев. Никто не сдался в плен. Последние из сопротивлявшихся бросились с гор вниз.

Руины города Гамла на Голанских высотах

Почти две тысячи лет спустя туда снова вернулся цветущий сад. В Израиле говорят, что «Гамла не падет снова». Иными словами, для израильтян Голанские высоты — это куда больше, чем международное право. А теперь и с международным правом будет проще.

Как это повлияет на геополитическую картину мира? Можно сразу выделить бенефициаров: Россия и Армения. Реакция Москвы должна, конечно, учитывать интересы сирийских партнеров. Поэтому не следует ожидать дружественных Иерусалиму заявлений. Вместе с тем в Москве есть люди, которые ставят собственно российские интересы выше сирийских. Посему бы уместно молчание с оттенком доброжелательности. Однако, скорее всего, повторится выплеск традиционных антиизраильских эмоций через телеканализацию.

В Армении должны бы сейчас ходить по улицам с портретами Трампа и Нетаньяху, но точно не будут ходить. Ереван возьмет паузу, изучит вопрос и придет к громадному удовлетворению случившимся. Или просто не обратит внимания.

Примечательно, что все это происходит в Пурим. Двойной праздник в Израиле.