Чуть больше месяца остаётся до премьеры условного «финала» самой крупной франшизы кинокомиксов в истории — «Мстителей» от Marvel Studios. «День икс» настанет 26 апреля (29-го в России), и миллионы фанатов, наконец, узнают, чем закончится эпическое противостояние самых сильных героев галактики и «Безумного Титана» Таноса. За 11 лет существования единой кинематографической вселенной Marvel удалось изменить мир. Кинокомиксы, будучи изначально нишевым жанром для гиков, стали достоянием самой широкой общественности и полюбились практически всем. Влияние картин от Marvel к 2019 году прослеживается везде: в кинематографе, телесериалах, видеоиграх, рекламе и особенно в комиксах. В преддверии выхода долгожданного «Финала» рассмотрим, как фильмы о героях Marvel изменили представление людей о кино и современной поп-культуре.

Цитата из к/ф «Мстители: Война бесконечности». реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США В бой!

Единые вселенные — это модно

Сегодня Marvel может похвастаться самой масштабной серией фильмов, объединённых общим сквозным сюжетом. Да, есть и другие претенденты на это звание — в знаменитой «Бондиане» порядка 26 картин (и будет ещё больше), но их вряд ли можно назвать составляющими одного единого произведения. Меняются актёры, меняются место действия и мотивы, а неизменной остаётся лишь оригинальная завязка, созданная Яном Флемингом ещё в 1953 году.

Фильмы от Marvel Studios другие. Это гигантская паутина, умело натянутая на самые крупные кинокомиксы последнего десятилетия. Даже в самом, казалось бы, незначительном («Железный человек 3») для общей истории и филлерном («Человек-муравей 2») фильме будет присутствовать тонкая нить, присоединяющая картину к общему сюжетному полотну. К слову, того самого Таноса (главный антагонист всей киновселенной и фильма «Мстители: Война бесконечности» в частности) мы впервые увидели ещё в 2012 году, в самой первой «фазе» кинематографической вселенной. А полноценно появится на экране и раскрыться ему удалось лишь спустя шесть лет. В этом и есть главный принцип построения всех картин от Marvel — зрителю заранее обозначают важное градообразующее событие, а многочисленные сольные фильмы шаг за шагом подводят к нему. В итоге весь сюжет целиком начинает восприниматься куда более целостно, а промежуточные ленты хочется пересматривать и искать в них небольшие детали, связанные с центральным событием.

Цитата из к/ф «Мстители: Война бесконечности». реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США Танос

Повторить ошеломительный успех киноделов из Marvel сейчас пытаются многие, а некоторые из них — дочерние подразделения самих Marvel. Таким образом, появились «Защитники» — команда «уличных» супергероев, живущих на экранах сериалов от Netflix. Все персонажи этой команды: Сорвиголова, Люк Кейдж, Джессика Джонс и Железный Кулак тоже являются частью комиксной вселенной Marvel. И если для более мощных героев была создана своя киновселенная, то для суперменов послабее это «телевселенная». Про каждого члена «Защитников» есть отдельный сериал, постепенно подводящий к центральному событию — образованию команды (которая, к слову, получила ещё один отдельный сериал). Опыт получился интересным и необычным для сериального производства.

Однако опыты других компаний оказались не такими удачными. В ответ многочисленным супергеройским картинам Universal решают запустить свою киновселенную, посвящённую классическим монстрам компании: Дракуле, Мумии, Человеку-волку, чудовищу Франкенштейна и др. Начать было решено с перезапуска «Мумии» с Томом Крузом в главной роли. Главной ошибкой создателей картины был именно прицел на дальнейшее развитие вселенной: многочисленные отсылки к другим произведениям и слабый основной сюжет. Как итог — пять номинаций на премию «Золотая малина» и решение отказаться от сиквела «Мумии». Судьба «Тёмной вселенной» целый год находилась в подвешенном состоянии, и лишь в январе 2018 года уже новая съёмочная группа решила заняться её расширением. Правда, конкретные планы о создании следующих фильмов франшизы пока остаются секретом.

Цитата из к/ф «Мумия». реж. Алекс Куртцман. 2017. Китай, Япония, США Том Круз в роли Ника Мортона

«Разогнать» свою киновселенную пытаются и DC Comics — второй гигант мира производства комиксов. Правда, не так удачно, как их прямой конкурент. Фильмы DC страдают от очень разнящегося режиссёрского видения, перегруженных пафосом диалогов и общей затянутости — таким образом их становится тяжело соотносить друг с другом и выстраивать в цельное сюжетное произведение. Вероятно, проблема кроется в том, что у Marvel на развитие киновселенной было 11 лет, а DC начали активно развивать свою лишь с 2013 года. Причём зачастую складывается ощущение, что боссы компании стараются как можно быстрее подвести всех персонажей к центральному событию — без нужной подготовки зрителей и самих киногероев. Так, в провальной (по сравнению с первыми «Мстителями») «Лиге Справедливости» мотивация большинства персонажей кажется неестественной и попросту непонятной. Более того: Киборг, Аквамен, Флеш и Степпенвульф полноценно появляются на экранах впервые именно в этом фильме — зритель просто не может чувствовать с ними такого же родства, как с Железным человек, Кэпом или Тором, за которыми он следил в течение нескольких лет.

Самый большой кроссовер на экранах

С популярностью фильмов Marvel выросла и мода на кроссоверы (сюжеты, в которых объединяются персонажи различных произведений). Действительно, премьера первых «Мстителей» произвела эффект разорвавшейся бомбы — представить сразу нескольких любимых персонажей на одном экране казалось чем-то невероятным. Многие мальчишки и девчонки, растущие в 2000-х, мечтали увидеть фильм, объединяющий Человека-паука Тоби Магуайра и Россомаху Хью Джекмана. Но первым полноценным супергеройским кинокроссовером стали именно «Мстители».

Цитата из к/ф «Мстители». реж. Джосс Уидон. 2012. США Супергерои

Фильмы подобной направленности существовали и раньше: «Лига выдающихся джентльменов», «Чужой против хищника», «Фредди против Джейсона» и т. п., но ни один из них не смог повторить успеха «Мстителей» как по кассовым сборам (более $1,5 млрд), так и по оценкам критиков (69 баллов из 100 на Metacritic и 92% «свежести» на Rotten Tomatoes). Картина Marvel показала, что герои разных фильмов могут не только органично смотреться в одном коллективе, но и задавать совсем другой тон повествованию. Фильмы-кроссоверы зачастую куда масштабнее, эпичнее и попросту круче сольных картин. Так, после очевидного успеха Marvel на экранах появляются «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости» и многочисленные сериалы телеканала CW («Флеш», «Стрела», «Легенды завтрашнего дня» и др.).

То же самое касается и видеоигр по этим франшизам. Так, в супергеройской линейке от компании LEGO (в частности, Lego Batman 3: Beyond Gotham и Lego Marvel Superheroes) можно взять на себя управление одним из сотни персонажей со своими уникальными способностями и манерой прохождения.

Лихорадка сцены после титров

Ещё одна заслуга фильмов от Marvel — это популяризация сцен после титров. Нет, кинокомиксы о Мстителях не придумали добавлять секретные сюжетные вставки — первыми полноценную сцену после титров сделали создатели «Маппетов» ещё в 1979 году. Подобные приёмы используются во многих фильмах, но именно супергеройская франшиза от Marvel приучила зрителя не покидать своё кресло в кинотеатре с появлением на экране списка причастных к созданию фильма. За прошедшие 11 лет у зрителей прочно закрепилась установка: «Если фильм от Marvel, то сцена после титров будет точно».

Цитата из к/ф «Стражи Галактики. Часть 2». реж. Джеймс Ганн. 2017. США Ракета и Грут

Как правило, такие сцены содержат два (целых пять в «Стражах Галактики 2») коротких фрагмента истории. Один — развлекательного характера, а второй — связывающий весь фильм с общим сюжетом киновселенной. На премьерах первых лент компании это было странно и необычно — на титрах почти все зрители уходили, а в креслах оставались только самые преданные (или знающие о сцене заранее) фанаты. Сейчас этот порядок изменился, и заветную сцену ждут с особым трепетом и долго обсуждают после фильма.

Фильмы Marvel сделали дополнительные сюжетные фрагменты после титров обыденностью. Такая сцена сейчас есть в каждом втором фильме, а её добавление превратилось в своеобразную моду и дань уважения современным методам создания кинокартин. И таких примеров даже за прошедший год огромное множество: «Ральф против интернета», «Веном», «Лего фильм 2» и др.

Мы делаем своих звёзд

Центральные актёры всех фильмов Marvel — звёзды первой величины. Правда, на этот пьедестал многих из них вознесли именно фильмы о супергероях. Студия не боится использовать в своих картинах малоизвестных актёров, режиссёров и сценаристов. Безусловно, центральные актёры фильмов Marvel изначально не были «тёмными лошадками» кинопроизводства и уже успевали примелькаться зрителям до участия в киновселенной. Но именно объединение под знаком «Мстителей» стало «трамплином» для Пом Клементьефф, Тома Холланда, Себастиана Стэна, Чедвика Боузмана и других.

Но даже если актёр или режиссёр уже был известен в сообществе кинематографистов, то после «Мстителей» за ним надолго закрепляется именно «супергеройский» образ. Роль Тони Старка спасла карьеру Роберта Дауни — младшего и навсегда «сплавила» его с бронёй Железного-человека. Бри Ларсон — обладательница премии «Оскар», но теперь для всего мира она Капитан Марвел и никак иначе. Тайка Вайтити снял невероятно остроумную комедию «Реальные упыри», но запомнят его в первую очередь как режиссёра фильма «Тор: Рагнарёк».

Цитата из к/ф «Капитан Марвел». реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США Бри Ларсон в роли Капитана Марвел

В фильмах Marvel не встретишь слишком громких имён: Джонни Деппа, Тома Хенкса или Леонардо Ди Каприо. Киновселенная предпочитает не брать уже готовых звёзд, а делать своих. Приятно, что такой подход сейчас начало использовать всё больше киностудий, а на экранах всё чаще появляются молодые, но очень перспективные актёры: Хейли Стайнфелд, Сирша Ронан, Милли Бобби Браун, Энсел Элгорт и др. Кто знает, возможно, и они однажды примерят на себя цветастое трико и станут новым составом «Мстителей».

Финал?

Фильмы от Marvel Studios далеко не всегда получаются одинаково качественными, интересными и инновационными. Но сам факт их существования — целый культурный феномен. Все 11 лет фильмам от Marvel удавалось раз за разом удивлять своих фанатов — остаётся надеяться, что и «Финал» этой истории не подведёт. Особенно учитывая тот факт, что именно на следующей части «Мстителей» кончаются контракты исполнителей большинства главных ролей. Вероятно, «ветераны» киновселенной уступят место более молодым героям, а сами уйдут на заслуженный покой. Возможно, к самой популярной команде супергероев присоединятся и «продукты» сделки Disney и Fox, например, Люди Икс или Фантастическая Четвёрка. Пока что будущее киновселенной туманно, но оставленный ею след уже сейчас становится частью зала славы мирового кинематографа.