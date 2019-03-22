Присутствие американских войск и военной техники в Европейском союзе имеет важное значение, заявил 21 марта председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, поскольку Москва «была бы намного счастливее, в случае отсутствия физического проявления нашей приверженности НАТО», потому что ей было бы проще указывать на то, что Вашингтон не хочет выполнять свои обязательства в рамках НАТО, пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

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Данфорд заявил, что размещение американских войск в ЕС, наряду с партнёрами по НАТО, имеет жизненно важное значение для предотвращения «военной агрессии» со стороны России. «Я не верю, что Путин в настоящий момент намерен атаковать наших союзников по НАТО… совершенно ясно, что издержки превысят любые приобретения», — заявил Данфорд.

Армия США в Европе

Председатель объединенного комитета начальников штабов США подчеркнул важность размещения американских войск не только в ЕС, но и в Тихом океане, добавив, что это позволяет США получить два ключевых конкурентных преимущества: «У нас есть сеть союзников и партнёров, и мы способны проявлять силу, когда это необходимо для продвижения наших национальных интересов».

Данфорд пояснил, что и Москва, и Пекин понимают эти преимущества и пытаются противостоять им. По словам Данфорда, за последние десять лет Россия смогла увеличить свои инвестиции в «противокорабельные крылатые ракеты, противокорабельные баллистические ракеты, средства радиоэлектронную борьбы, космические возможности и морские возможности». По мнению России, все эти технологии направлены против уязвимых мест США, добавил Данфорд.

Из-за расширения российских возможностей, по его словам, США стало «сложнее проецировать власть в ЕС, чем 10 или 15 лет назад». Однако, несмотря на это, Данфорд уверен, что Москва не сможет добиться успеха в случае прямого нападения на союзников по НАТО, поскольку там размещены силы США и других американских союзников. Это удерживает Россию от обычных военных действий, считает американский генерал.

США и НАТО бизнес на оружии смерти. Плакат

Данфорд добавил, что Пекин также расширил свои инвестиции в военные технологии, чтобы помещать США «проецировать власть в Азию». Китай получил новые морские и космические возможности, а также новые возможности в киберпространстве. Он предупредил, что нередко КНР расширяет свои военные возможности за счёт американских компаний. На слушаниях в Конгрессе 14 марта Данфорд раскритиковал компанию Google, заявив, что «деятельность Google в Китае косвенно приносит пользу китайским военным».

Данфорд также заявил 21 марта, что в случае, «если компания ведёт бизнес в Китае, она автоматически должна включить в свой состав представителей Коммунистической партии КНР… это в конечном итоге может привести к тому, что интеллектуальная собственность этой компании окажется в руках китайских военных». «Технологическая помощь китайским военным не отвечает нашим национальным интересам… Всё не должно ограничиваться только бизнесом, когда вы работаете в Китае», — добавил Данфорд.

На вопрос корреспондента сети Пентагона Барбары Старр, рассматривает ли Данфорд Россию в качестве военного «противника», он ответил, что рассматривает Москву скорее в качестве «конкурента», добавив, что Вашингтон по-прежнему располагает серьёзными преимуществами перед Москвой и Пекином, главным из которых является сеть военных альянсов.

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Однако для сохранения этих преимуществ потребуется превзойти те технологические новшества, которые Москва и Пекин использовали для увеличения своей мощи, считает Данфорд. Прямой военной конфронтации удалось избежать, однако Россия использовала новые технологии для проведения информационных операций, киберопераций, нетрадиционных военных операций и так далее. В то же время Китай стремится к развитию и потенциальному доминированию в сфере мобильных сетей нового поколения 5G. По мнению Данфорда, новые китайские технологии 5G могут поставить США и их союзников в невыгодное положение.

Срок полномочий Данфорда на посту председатель объединенного комитета начальников штабов США продлится до сентября 2019 года. Трамп уже объявил, что преемником Данфорда станет начальник штаба армии США генерал Марк Милли.