К сожалению, переговоры по геоинженерным технологиям, проходившие на прошлой неделе в Найроби в рамках программы ООН по окружающей среде, зашли в тупик. Предложение Швейцарии о назначении экспертной группы ООН по данному вопросу было отклонено из-за возникших разногласий. Это возмутительно. Миру нужны открытые дебаты о новых способах снижения климатических рисков, пишет Дэвид Кит в статье для издания Project Syndicate.

Земля

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Если не вдаваться в детали, что переговоры зашли в тупик из-за негативной реакции экологического сообщества к солнечной геоинженерии, которая предусматривает возможность отражения небольшого количества солнечной энергии обратно в космос, чтобы помочь в борьбе с изменением климата. Некоторые группы по защите окружающей среды и гражданского общества убеждены в том, что солнечная геоинженерия причинит вред или будет использована не по назначению. Данные группы выступили против дальнейших исследований в области солнечной геоинженерии. С другой стороны, некоторые экологические группы всё же поддержали осторожные исследования в данной области.

Hughhunt Предлагаемые методы управления солнечной радиацией (SRM)

Благодаря отражению солнечной энергии от Земли — возможно, путём распыления в атмосфере специальных аэрозолей — теоретически можно частично компенсировать энергетический дисбаланс, вызванный накоплением парниковых газов. Большинство основных климатических моделей показывают, что солнечная геоинженерия может снизить ряд климатических рисков, включая сокращение запасов пресной воды, изменение уровня моря и температуры. Однако солнечная геоинженерия также связана с определёнными рисками, включая загрязнение воздуха, возможное повреждение озонового слоя и непредвиденные изменения климата.

Исследования в области солнечной геоинженерии весьма противоречивы. Это привело к сокращению финансирования исследований по всему миру, хотя всё большее число учёных-климатологов начинают работать над этой темой, используя имеющиеся средства для исследований климата.

Спор возник также потому, что многие эксперты считают, что силы, заинтересованные в использовании ископаемого топлива, могут воспользоваться исследованиями в сфере солнечной геоинженерии для противодействия сокращению выбросов углекислого газа. Однако подавляющее большинство исследователей в области солнечной геоинженерии не руководствуются данными интересами и поддерживают решительные действия по сокращению выбросов. Тем не менее всё же сохраняется вероятность того, что энергетические компании в конечном счете будут использовать дебаты в области геоинженерии для борьбы с ограничением выбросов. Однако из-за этого не стоит отказываться от научных исследований в области солнечной геоинженерии.

Хочется надеяться, что мы сможем одновременно добиться и снижения выбросов углекислого газа, и задействовать достижения солнечной геоинженерии, чтобы уменьшить факторы, влияющие на изменение климата. Однако было бы ошибкой безрассудно задействовать солнечную геоинженерию, руководствуясь только ранними исследованиями в данной области и собственными надеждами, поэтому нужна крупная международная исследовательская программа с открытым доступом. Данная исследовательская программа позволила бы в течение следующих 10 лет значительно улучшить наше понимание рисков и эффективности солнечной геоинженерии. Для финансирования данной программы потребовалась бы незначительная сумма по сравнению с теми средствами, которые в настоящее время тратятся на науку о климате. Потребовалось бы меньше 0,1% расходов, связанных с сокращением выбросов.

Дым из труб

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Одной из самых сложных задач геоинженерии заключается в том, чтобы добиться согласованности действий. Поэтому помимо глобальной исследовательской программы нужна широкая международная дискуссия в сфере технологий геоинженерии и управлении ими. К сожалению, на прошлой неделе в Найроби отказались от такой дискуссии. Однако отказ от дискуссии в сфере геоинженерии может лишь дополнительно осложнить те проблемы, с которыми политики столкнуться в будущем. К сожалению, люди редко принимают правильные решения. Вместо того, чтобы держать будущие поколения в неведении относительно солнечной геоинженерии, мы должны максимально расширить исследования в данной области.