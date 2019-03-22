Президент США Дональд Трамп отложил как минимум до апреля предполагаемый крайний срок завершения текущих торговых переговоров с КНР. Стороны смогли бы отменить недавнее повышение пошлин в случае прогресса в переговорах, если бы Китай согласился обеспечить лучший уровень защиты интеллектуальной собственности США и уменьшить роль государства в своей экономике, а США повысили бы свои национальные сбережения и государственные инвестиции. К сожалению, похоже, КНР и США так и не смогут заключить торговое соглашение, пишет Джеффри Франкел в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

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Для начала, Трамп стремится исправить ситуацию с дефицитом США в торговле с КНР. Пекин, вероятно, мог бы взять на себя поддающееся проверке — но бесполезное — обязательство по увеличению импорта товаров из США, включая сою, природный газ и т. д. Данный шаг КНР фактически никак не сможет повлиять на общий торговый баланс США, поскольку Соединённым Штатам придётся экспортировать меньше сои и природного газа в другие страны. Демократы в конгрессе справедливо бы указали на иллюзорность выигрыша, ещё раз подчеркнув несущественность исправления двусторонних торговых балансов. США добились бы более значимой победы, если бы смогли исправить ситуацию с общим торговым дефицитом, который, между прочим, увеличился в 2018 году — это вполне предсказуемый результат разрушительной для бюджета фискальной политики Трампа.

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У США и других стран есть более существенные претензии к КНР в сфере передачи технологий и прав интеллектуальной собственности. Эффективное противодействие краже интеллектуальной собственности стало бы возможным в случае сотрудничества США со своими союзниками в рамках многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация (ВТО) или Транстихоокеанское партнёрство. Однако Трамп решил сделать всё совсем наоборот, что только затруднило прогресс.

Вообще, очень нелегко найти какую-либо логику в торговой политике Трампа. Однако если она всё же существует, то скорее всего, Вашингтон будет стремиться к тому, чтобы заставить Китай реструктуризировать свою экономику за счёт расширения роли рынка, сокращения государственного сектора и ослабления всепроникающего государственного контроля. По крайней мере, такого подхода придерживались предыдущие администрации США.

С другой стороны, несмотря на то, что в конце 2013 года Пекин согласился осуществить рыночные реформы, с тех пор мало что изменилось. Напротив, стало ясно, что председатель КНР Си Цзиньпин не заинтересован в уменьшении роли государства в экономике КНР. Неэффективным государственным предприятиям по-прежнему проще получить банковские кредиты, чем более динамично развивающимся частным компаниям. Старший научный сотрудник в Институте международной экономики имени Петерсона Николас Ларди считает, что председатель КНР просто свернул рыночные реформы. Это указывает на неспособность Цзиньпина осознать потенциальные экономические преимущества свободного рынка либо на его веру в то, что сохранение политического контроля над китайским обществом стоит экономических затрат.

США также давно критикуют Пекин за то, что он вмешивается в обменный курс юаня. С 2003 года американские политики не перестают указывать на то, что китайские власти вмешиваются в валютный рынок, чтобы искусственно снизить стоимость юаня. Цель США заключается в том, чтобы помочь своим компаниям в конкуренции с более дешёвой продукцией китайских производителей, поэтому нужно добиться увеличения стоимости юаня. Подобная позиция США имела смысл до 2014 года, потом ситуация на рынке изменилась. С тех пор Народному банку Китая пришлось потратить почти $1 трлн, чтобы остановить обесценивание национальной валюты. Если бы Пекин позволил рынку работать так, как того требовали американские политики, то стоимость юаня упала бы ещё больше.

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Что делает Трамп? Он набросился на КНР, указав на манипулирование обменным курсом. Увеличение стоимости юаня — это одно из ключевых требований на текущих переговорах. Власти КНР, со своей стороны, не хотят, чтобы их валюта обесценилась ещё больше. Теперь все согласны с тем, что требование США о стабилизации обменного курса юаня противоречит требованию о снижении влияния правительства в экономике КНР.

К сожалению, похоже, что лидеры двух стран плохо разбираются в основных экономических принципах. Председатель КНР, кажется, заботится только о сохранении политического контроля, в то время как Трамп, кажется, заботится только о себе.