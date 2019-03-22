Как нож по маслу речи мэра Москвы Сергея Собянина проникают в беззащитное традиционное образование. Слушая градоначальника или читая тексты с его речами о проекте «Московская электронная школа», ужасаешься, что общество, законность давно утратили нулевую толерантность к чужеродному воздействию и гуттаперчево сжимаются под действием непреклонной воли власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

На глазах действующих педагогов, в открытом информационном поле наступает конец не только московской, но и всей российской системе образования. Мы все вместе падаем в омут неведомых, невиданных ранее процессов. В этом нет рационального зерна. Нам никто не объяснил, зачем понадобилось разрушать частичку нашего образа жизни, воспроизводства и воспитания новых людей нашего народа. Нас никто не убедил и даже не потрудился рассказать, что падение безвредно и безопасно. С теми, кто разбирается в том, что происходит — научными деятелями, экспертным сообществом, гражданскими институтами — не советовались. Отдельные разумные голоса не замечаются и подавляются. Те механизмы, которые должны стоять на страже общественных интересов — надзорные и правоохранительные органы, вышестоящая власть — не работают, бесполезны, выражают молчаливое одобрение.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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Ещё несколько лет назад, без дискуссии, не спрашивая родителей, вопреки закону «Об образовании», в школах Москвы начали создавать могучую электронную инфраструктуру. Такую, какой нигде в мире нет. Вместо аргументов звучали (и продолжают звучать сейчас) бессмысленные гипнотизирующие мантры о будущем, конкуренции, поиске великих талантов. При этом никакого профессионального обоснования публике не представили, обошлись даже без житейского логического пояснения. Не смутило отсутствие санитарных правил для такого способа обучения, экспертного одобрения, достойных медицинских и психологических исследований. Основные решения принимались кулуарно, людей поставили перед фактом.

В других странах к этому времени уже проводились электронные эксперименты, но всегда они были ограничены общественным сдерживанием. В странах Запада, которые у нас принято клеймить за неолиберализм, находятся здравые консервативные силы, не дающие пуститься во все тяжкие. В России, увы, такие силы отодвинуты, не имеют влияния и не способны противостоять неолиберальным решениям исполнительной власти. Поэтому проект МЭШ получился глобальным, охватывающим все школы главного города страны и сразу миллион московских детей. Всех детей.

Не нужно обладать большой дальновидностью, чтобы уже на первом этапе МЭШ распознать в проекте угрозу. Хотя начальные опции довольно безобидны. Это удобный родителям электронный дневник, а также вспомогательная электронная библиотека. Но идея библиотеки вовсе не в том, чтобы быть дополнительным источником знаний. Уроки, сценарии и тесты разрабатываются затем, чтобы постепенно вытеснить и заменить учебники и обычные занятия. Сначала источники информации будут комбинироваться, а потом поток знаний пойдёт по такому алгоритму, что суть его уже не вычленить. Виртуальные пространства, которые видны через VR-очки, тесты, которые будет оценивать не учитель, а искусственный интеллект — это уже самое ближайшее будущее МЭШ.

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Важным пунктом является открытие МЭШ для всех желающих в России и мире. Это решение принял 21 марта Сергей Собянин, и оно, несмотря на кажущуюся незаметность, навсегда изменит нашу страну. Что же это значит на самом деле? То, что весь контент библиотеки, который создают сейчас московские педагоги, будет методично вытеснен иностранным интеллектуальным продуктом, адаптированным под российское образование. Более мощным и подготовленным по исполнению, чем «самиздат» столичных учителей. Разница будет ещё большей, чем между российским кино и голливудским, российскими компьютерными играми и зарубежными, поскольку вместо частного творчества — индустрия. Уроки заменит разработанный корпорациями софт, способный воспитывать, а точнее, программировать российских детей, формировать их сознание.

Как мы помним, контент МЭШ может предложить любой желающий, его вредоносность оценивается лишь по формальным критериям. Следовательно, никакой защиты для наполнения. Единственный барьер, чтобы информационные вирусы попадали ребёнку — выбор материалов для урока педагогом. Без цензуры, учёных диспутов и централизованных методик, — полная свобода. Представляете, если бы в церкви каждый священник самостоятельно выбирал религию, обряды и святых для своей паствы?

Электронное обучение +

Получается, что открытие МЭШ выгодно, в первую очередь, международным образовательным корпорациям, а также тем силам, которые хотели бы вложить свою программу воспитания российских детей и которые готовы тратить крупные деньги. Итог один — дети окажутся в чужих руках. Между ними и родителями, родственниками, всем обществом и народом будет вбит мощный клин. Такой, что у нас больше не будет народов России.

Стоит напомнить, что проект МЭШ имеет и ряд очевидных негативных последствий. Например, меняет живое общение на сенсорные манипуляции. Отменяет моторику, подвижность, что быстро ведёт к физической деградации. Яркий свет приборов неизбежно влияет на зрение. Ослабляет мышление, поскольку искусственный интеллект «забирает» часть мыслительных процессов.

Не завидна и участь учителей. Сейчас им повысили зарплаты и платят надбавки за работу с МЭШ. Но вскоре программное обеспечение заменит часть их работы. Педагогов начнут менять наставники, неизбежны оптимизация и массовая безработица в профессии.

О грядущем введении электронных портфолио ИА REGNUM не раз писало. Эта идея-близнец базы «Контингент», отклонённой президентом России Владимиром Путиным, превратит живых людей в марионеток тотального контроля со стороны обладателей информационного капитала.