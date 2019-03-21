Автор портала «Провінція» (Черкассы) обращается к событиям 16 марта 2014 года, когда 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали присоединение к Российской Федерации: «5 лет назад Украина потеряла Крым… Написал и сам почувствовал фальшь фразы. Принадлежал ли Крым Украине по-настоящему? Чем возразишь Лукашенко, который в июне 2014 года, прибыв на инаугурацию Порошенко и, услышав от журналистов «Чей Крым?», сказал: «Если вы, украинцы, считаете, что Крым — ваш, то сколько украинских солдат погибло, защищая его от оккупантов?»… 5 лет прошло, а жгучий стыд от своего бессилия тогда, в феврале-марте 2014-го, не забывается… Жалкая и позорная сдача своей земли. И пять лет войны на Донбассе… Главный вопрос — что предложить Крыму? За пять постмайданных лет Украина не стала для Крыма землей обетованной… Для крымчан Украина сегодня — не бедная мать, а стремительно беднеющая территория. На «подсосе» у МВФ и Евросоюза. Поэтому лучше в недемократичной, но стабильной России, чем в бедной и непредсказуемой Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Таймер» (Одесса) задал вопросы крымчанам в пятую годовщину присоединения полуострова к России. Они рассказали о том, чем довольны и чем недовольны. Приведем примеры последнего. Крымчан раздражает ситуация с банками и мобильной связью. Российские операторы с ними не работают, чтобы избежать санкций. Так что в Крыму «все свое»: «Билайна», например, не найдете, но есть «Волна мобайл». С банками то же самое: офисов «Сбербанка» или «Альфа-банка» нет, но есть «Генбанк», «Россия» и так далее. Дело даже не в том, что это вызывает большие сложности (хотя, например, звонки в Россию из Крыма считаются как бы в роуминге, хотя и по не очень большим тарифам), но просто это как-то унизительно. Еще минус — сильно подорожало жилье, и покупка, и аренда, говорят, москвичи очень сильно «перегрели» рынок. Бизнесу сложновато стало. Но не потому, что условия ухудшились, а потому, что стало больше бюрократии. Надо вот занести 50 бумажек — значит, ровно 50 бумажек оформи и занеси. Причем где раньше была 1 бумажка, стало 10. Порешать, договориться чтобы где-то на что-то сквозь пальцы посмотрели — нереально. Плюс фактор «непризнанной территории»: особенно для тех, кто с импортом работает, очень сложно. Приходится придумывать всякие «серые» схемы для совершенно обычных вещей. И нет никакой гарантии, что потом за эти же схемы не «хлопнут» здесь свои же проверяющие. Опять же, визы. С крымским паспортом получить тот же «шенген» почти нереально. А в целом, как заявил один из крымчан, говоря о проблемах, «я ж не против, Россия — значит, Россия. Но раз уж Россия, то сделайте нормально».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Набережная Ялты

Почти половина черниговских старшеклассников считают русский и украинский языки родными, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). За 27 лет независимости на Украине выросла молодежь, которая должна была стать если и не сплошь украиноязычной, то хотя бы лишенной комплекса зависимости от «русского мира». Однако исследования и некоторые знаковые события в нашей культурной и политической жизни не дают оснований для оптимизма. Аспирантка Национального университета «Киево-Могилянская академия» Светлана Немировская, которая изучает языковую ситуацию в Чернигове, провела в 2018 году опрос старшеклассников. Было опрошено 677 учащихся в возрасте от 15 до 17 лет. Большинство из них (88%) проживают в Чернигове от рождения и идентифицируют себя украинцами (96,2%). Несмотря на это, 41,6% опрошенных школьников считают родными и украинский, и русский языки в равной степени, только украинский — 32,7%, русский — 19,6%, другой — 3,8% и 2,3% респондентов не определились. В повседневном обиходе черниговских школьников абсолютно доминирует русский язык. На украинском говорят лишь 2% старшеклассников, 4,4% ответили, что общаются на суржике, остальные являются русскоязычными. По данным Немировской, украинским или обоими языками школьники пользуются преимущественно при общении с бабушками и дедушками, хотя и здесь показатель является низким (14,5%).

Фильм «Весна на Заречной улице» стал знаковым для Запорожья, пишет «Индустриалка» (Запорожье). Об этой картине издание вспомнило в связи со смертью ее автора, режиссера Марлена Хуциева. «Весна на Заречной улице» вышла в 1956 году и стала его первым полнометражным фильмом. Большая часть съемок прошла в Запорожье. По рассказам очевидцев, здесь они проходили на «Запорожстали» и «Днепроспецстали», в 47-й и 4-й школах на Павло-Кичкасе, в парке «Дубовий гай», Дворце культуры имени Кирова (ДК ЗАлК) и в других местах. Сыгравшему главную роль Николаю Рыбникову помогал вживаться в образ 23-летний запорожсталевец Григорий Пометун. «Был случай, когда Марлен Хуциев сказал взять ведро воды и вылить Коле на голову, когда тот не мог вспотеть в кадре, — вспоминал Григорий Пометун. — Вылили. Но в фильм это не вошло. Или Хуциев мог сказать Рыбникову: «Ты почему так идешь? Ты иди как Гриша!» В Запорожском муздрамтеатре имени Магара поставили мюзикл «Любовь на Заречной улице». Как выход фильма повлиял на жизнь в Запорожье, кроме того, что горожане с гордостью и особым трепетом пересматривают его? В городе появилась улица Заречная (на Правом берегу). А еще открыли два памятника герою Николая Рыбникова Саше Савченко и один — героине Нины Ивановой, учительнице Татьяне Сергеевне. А Часы влюбленных на бульваре Шевченко в центре Запорожья отбивают мелодию песни «Когда весна придет, не знаю», которую можно назвать неофициальным гимном города.

Цитата из к/ф «Весна на Заречной улице». реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер. 1956. СССР Хороший день

Херсонцев начинают отпугивать от участия в голосовании на выборах президента Украины, передает «Новий день» (Херсон). В городе активно распространяются слухи о том, что на избирательных участках в день волеизъявления будут обязательно дежурить сотрудники военного комиссариата. И те юноши, которые уклоняются от призыва, прямо на месте вместе с бюллетенем получат и повестку «под подпись». Услышав такую новость, некоторые действительно могут не прийти на участок. А зря, потому что в военкомате слухи опровергают. «Это обычный бред. Работникам военкомата никто не приказывал присутствовать на участках. И их просто не хватило бы, чтобы обеспечить присутствие на каждом из них», — объясняет городской военный комиссар, полковник Александр Зиньковский. Кстати, нельзя исключать, что распространение таких вот «страшных» слухов является спланированной кампанией. Ведь они циркулируют не только в Херсоне, но и в других регионах Украины.

Привычка Национального статистического комитета Белоруссии отражать в своей отчетности все без исключения торговые операции позволила журналистам вскрыть масштабную схему поставок угля из ДНР и ЛНР на Украину, рассказывает «ОстроВ» (Донбасс). Реакция официального Киева на публикацию показывает, что руководство страны если и не «в доле», то по крайней мере знает об этой схеме. И не считает нужным ей препятствовать. Тем самым подавая пример правительствам европейских стран, которые, видя такой подход самой Украины, позволяют ДНР и ЛНР продавать нелегальный уголь на своих рынках. Началось все с того, что белорусские журналисты в конце февраля обратили внимание на невероятный взлет экспорта угля из Белоруссии на Украину за 2018 год — в 946 раз (до 588,5 тыс. т по сравнению с 600 т в 2017 году). И это при том, что Белоруссия уголь не добывает вообще! Очень показательна реакция украинских властей на публикацию расследований. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик поспешил заявить, что речь не идет о поставках из ДНР и ЛНР: «Это может быть реэкспорт через Россию, одно я точно могу сказать — это не с неподконтрольной территории Луганской и Донецкой области». Остальные представители власти вообще никак не отреагировали на публикации в СМИ о «белорусском» угольном экспорте на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Думская» (Одесса) информирует о том, что новое финансовое испытание предстало перед украинскими аграриями, которые возделывают культуры, зависящие от орошения: в этом году стоимость полива для них вырастет почти в три раза! Связано это с тем, что с 1 января 2019 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила дифференцированный тариф для юридических лиц. Таким образом, предприниматели утратили возможность экономии, которая предоставлялась им ранее в виде так называемого «ночного тарифа». Бить тревогу фермеры начали в марте: с апреля открывается поливочный сезон. Сложнее всего, без сомнения, придется тем сельхозпредприятиям, чьи культуры на 100 процентов зависят от наличия воды. Речь о рисоводах. На Украине рис возделывают в Крыму, Херсонской и Одесской областях. В одесском регионе основные производители жемчужного зерна сосредоточены в Килийском районе, относительно небольшие объемы производят также в Измаильском районе. Еще пять лет назад Украина (с Крымом) обеспечивала внутренние потребности в рисе на 35−40%. После того, как полуостров ушел, крымский рис пошел на рынок России, на украинском доля отечественного продукта упала до 30−35% (с учетом того, что в Херсонской и Одесской областях площади под рис немного увеличили). «С каждым годом выращивать рис становится все труднее — сильно «бьет» вода, — сетует руководитель «Риса» Вячеслав Чернявский. — Если в прошлом году стоимость электроэнергии, необходимой для перекачки воды составляла у нас в среднем 1,7 грн за киловатт (подключались мы не только ночью), то сейчас выйдет около 3 грн. За один сезон на возделывание риса на одном гектаре требуется до 24 тыс. кубов воды. Плюс к этому еще 8 копеек за куб надо платить Килийскому управлению водного хозяйства. Я уже молчу о том, что там лет 40−50 не менялось оборудование, и насосы очень энергоемкие. Заменить их управление не в состоянии из-за отсутствия средств». Конечно, фермеры не сидят сложа руки. Они написали обращения в НКРЭКУ, к председателю Одесского облсовета, главе Одесской облгосадминистрации и президенту Украины. У фермеров масса других расходов и помимо орошения. «Если в обработку гектара посевов других зерновых надо вложить около 10 тыс. грн, то рис требует в шесть раз больше, — рассказывает Чернявский. — «Химию» приходится завозить из Европы. Удобрения нам ежегодно обходятся в 15 млн грн, средства защиты от вредителей и болезней — это еще 20−22 млн грн. Недешевы услуги сельхозавиации: из Днепра прилетает самолет или вертолет, чтобы обрабатывать наши плантации». В связи с грядущим ростом расходов на электроэнергию некоторые сельхозпредприниматели уже готовятся сократить посевы риса. К примеру, в селе Мирное из 400 га оставят только 150. В Херсонской области рисовые плантации уменьшатся на 30%. Рисоводы постепенно переходят на кукурузу, и это опасный звоночек: если экономическая политика в Украине не изменится, то рисовая культура в стране рискует выродиться, а также на Украине навсегда будут утрачены тысячи гектаров земли, некогда отвоеванные у природы.

(сс) Pexels Рисовое поле

На Волыни религиозная община решила не переходить в Православную церковь Украины, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Собрание состоялось в доме культуры села Щурин Рожищенского района. В субботу, 16 марта, люди решали, переходить в ПЦУ или нет. Как рассказал сельский председатель Василий Карпюк, встреча прошла спокойно и без эксцессов. Свое мнение община выражала тайным голосованием. За то, чтобы остаться в Украинской православной церкви Московского патриархата, проголосовало 86 человек, 71 — за переход в Православную церковь Украины.