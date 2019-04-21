Во второй том материалов, посвященных осаде Порт-Артура (о первом томе см. тут), вошли воспоминания участников его защиты. Как и предыдущая книга, он разделен на три части.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первую составили воспоминания и дневники армейских офицеров. Вторая объединила письма, отчеты и мемуары моряков, а третью составили свидетельства гражданских лиц, участников и наблюдателей событий.

Из приведенных свидетельств наиболее ценными представляются воспоминания генерал-майора Николая Третьякова и подполковника Александра Голицынского, чьи части обороняли гору Высокую и форт Большое Орлиное Гнездо (сопка Вантай). Это были ключевые позиции, утрата которых роковым образом сказалась на обороне крепости. Так, захват Высокой позволил противнику не только обрести господствующую высоту, но и получить наблюдательный пункт, с которого корректировался огонь тяжелых 280-мм мортир («малюток из Осаки», как их называли японцы). Именно они в итоге уничтожили большую часть кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры, базировавшейся в порту, а также своим огнем разрушали оборонительные сооружения на пути к городу.

Об ожесточенности этих сражений Третьяков приводит один факт: за бои, непосредственно предшествовавшие оставлению Высокой (22 ноября 1904 г.) 9-я рота 5-го Восточно-Сибирского полка, которым командовал генерал, потеряла свыше 60% солдат и офицеров убитыми и раненными. Всего же убыль в роте за все время обороны составила 160%.

Из воспоминаний моряков интересны свидетельства капитана I ранга Николая фон Эссена. Он одно время был флаг-капитаном командующего эскадрой адмирала Вильгельма Витгефта. Вот как Эссен характеризовал свое начальство: адмирал

«был честнейшим и благонамереннейшим человеком, неутомимым работником, но, к сожалению, работа его всегда была бестолковой… Прослужив уже много лет во флоте, адмирал Витгефт не был вовсе моряком, а тем более военным человеком. В детстве, как он сам рассказывал, отец предназначал его к миссионерской деятельности и, пожалуй, к этому он был более способен, чем к морской службе».

В сборнике приводятся фрагменты дневника и самого Витгефта, а потому читателям предоставляется возможность самим оценить, насколько верна характеристика, данная ему Эссеном. Можно лишь сказать, что адмирал до конца исполнил свой долг, погибнув в ходе сражения в Желтом море с японским флотом. Впрочем, выживший в войне Николай фон Эссен также исполнил свой долг.