Муниципальный депутат Богородского городского округа Светлана Жилина рассказала ИА REGNUM, в чьих интересах осуществляется мусорная реформа в Московской области.

Светлана Жилина Всему найдется применение

Мусорные инновации продолжают будоражить население Московской области. Представители Электростальского отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов (ПСМКД) побывали на сортировочном заводе в городе Зарайск, на который были выделено из бюджетных средств, по разным оценкам, 2,5−3 млрд рублей, а также на сортировочной линии в селе Рахманово, построенной частным инвестором компанией — перевозчиком мусора ООО «Цессор» за 20 млн рублей. Мы решили понять, почему нам подняли тариф на вывоз мусора, и сравнить два предприятия. Итак, по порядку!

В пригороде Зарайска на территории площадью около 10 га расположился современный комплекс по сортировке отходов, к которому идет прекрасная дорога. Во многих СМИ его называют комплексом по переработке отходов, но это не так. Там происходит обычная сортировка, перерабатывается около 350 тыс. тон отходов в год и работает порядка 165 сотрудников. Надо отдать должное технике безопасности и охране труда. Сортировка проходит в отдельных комнатах, в которые осуществляется подача тепла и кондиционирование воздуха, то есть люди работают в цивилизованных условиях.

Мы увидели отсортированные, спрессованные в брикеты разные виды мусора, но на наши вопросы не получили внятных ответов, куда они сдают на переработку это вторсырье. Много вопросов вызвали чаши для компостирования. Как нам объяснили, мусор, оставшийся после сортировки, «выдавливают», извлекая жидкую органику, и потом очень мелко его дробят, чтоб он быстрее перепревал. Складывают в чаши, накрывают специальными мембранами и оставляют на некоторое время, после чего в этих чашах из мусора образуется грунт, который предполагают использовать в коммунальном хозяйстве, например, для подсыпки на обочины дорог. Сертификата безопасности данный грунт не имеет.

Исключить возможность попадания в него измельченной батарейки или лампочки никто не может. И вот таким добром мы будем помидоры с огурцами в своих городах подсыпать. Кроме того, о чем можно только догадываться, никто этот грунт дорожной службе бесплатно не даст и не привезет, то есть на его приобретение муниципалитеты, коммунальщики, дорожники и так далее должны будут еще тратить бюджетные средства. 20% мусора, со слов руководства комплекса, составляют так называемые «хвосты», которые опять-таки временно складируются на территории комплекса, а потом, когда будут построены мусоросжигательные заводы, будут отправлены в печи для выработки энергии, которую нам с вами будут продавать.

В пригороде Павловского Посада селе Рахманово на территории примерно в 3 гектара расположился комплекс с сортировочной линией компании ООО «Цессор». Это частная компания, которая на протяжении нескольких лет занималась вывозом мусора. А сейчас заключила договора с региональным оператором «Хартия» на обслуживание городов Электросталь, Павловский Посад и Аксено-Бутырского сельского поселения. К комплексу идет дорога, которая как бы муниципальная, но в бюджете на ее ремонт денег нет, поэтому в прошлом году «Цессор» потратил на ее ремонт 500 тыс. рублей, а в этом году планирует ремонт продолжить. В стоимость этого комплекса, как и в Зарайске, входит ангар, пресс, весовой пункт, пункт контроля радиации, имеется также компьютерная система отслеживания мусоровозов, и мы могли наблюдать, где и какой мусоровоз находится в текущий момент времени (все машины снабжены системой Глонасс).

Сортировочная линия более упрощенная, нет кондиционеров, но сортирует 250 тон в сутки на 12 фракций, в две смены трудится всего 30 человек. Вторичное сырье у них забирают производители: стекло — в Домодедово, дерево — в Егорьевск, пленки полиэтиленовые — в Иваново, металл — в Электросталь, ПЭТ бутылки — в Солнечногорск, бумага — в Павловский Посад и так далее.

Увидели мы там и новый, строящийся уже современный комплекс: новый большой ангар. Итальянское оборудование, которое позволит выделять 50% вторсырья, и будут уже сделаны отдельные кабины для сортировки с кондиционерами и отоплением. Планируется сделать именно переработку полимерных материалов и чаши для органики. Проект на этот комплекс стоит 150 тыс. рублей. Да, нет пока кондиционеров, но аттестация рабочих мест имеется, каждый час люди работают 45 минут и 15 минут отдыхают в комнате отдыха. Мусор после сортировки везется сразу на полигон Тимохово, где и складируется.

Подводим итоги:

Зарайск: 2,5 млрд руб. из бюджета, 160 человек, 350 тыс. тн/год

Рахманово: 20 млн руб. частных инвестиций, 30 человек, 92 тыс. тн/год.

Чисто математически вывод напрашивается сам: на деньги, потраченные из бюджета, можно было построить 125 таких линий, как в Рахманово, и сортировать 11,5 млн тн/год мусора.

Что выгодно государству?

Государству выгодно иметь частных инвесторов — бюджетные средства можно направить в другие отрасли или на более нужные вещи. Например, на медицину.

Что выгодно мне, как жителю и налогоплательщику?

Мне выгодно, чтобы мусор сортировался лучше и была лучше экология. Мне очень важно, чтобы с меня не брали дополнительных налогов, взносов и прочих плат. Мне важно, чтобы мои налоги уходили на создание благоприятных условий для меня и моей семьи.

Что на самом деле?

В реальности мы видим нерациональное разбазаривание бюджетных средств, монополизацию бизнеса в интересах узкого круга лиц и лоббирование их интересов. Мы видим, что наши налоги идут не на улучшение нашей жизни, а в карман неким лицам.

Вывод: нам очень нужно уменьшить количество полигонов, нам очень нужна сортировка мусора на вторсырье, нам очень нужна переработка вторсырья и нам очень нужно, чтобы государство не тратило впустую наши деньги, не вмешивалось в бизнес, а помогало тем, кто сам работает.

Теперь о тарифе на вывоз мусора:

В городе Электросталь тариф был в статье «содержание и ремонт жилых домов и составлял 4 рубля, сейчас он стал 7,03 рубля за кв. м. Конечно, многих возмущает тот факт, что тариф с жилой площади, а не с человека, который этот мусор и производит. Но я хотела бы понять другое: за что получает деньги региональный оператор «Хартия»? Схему вывоза мусора вы прочитали выше. Еще раз уточняю: «Цессор» заключил договор с «Хартией». Он собирает мусор в свои контейнеры, вывозит мусор своими машинами, сортирует на своем комплексе, отвозит на полигон. Может, я что-то пропустила? Вроде, нет.

Такая же схема была и в прошлом, и в позапрошлом году. Так где здесь «Хартия»? Почему тариф-то увеличили? Зачем нам еще один нахлебник? Получили ответ из министерства: «Хартия» инвестирует средства в строительство мусоросжигающего завода. Простите, я что-то не поняла, чьи деньги она инвестирует: наши с вами? Тогда мы с вами инвесторы и, когда завод заработает, должны будем дивиденды получать. А при чем тогда «РТ-Инвест», который, вроде бы, инвестор по строительству завода? Как ни крути, а вывод однозначный: мы с вами дойные коровы, а региональный оператор — наш пастух.