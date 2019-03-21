Сторонники демократии и свободы слова любят порассуждать о том, как истина рождается в споре. Это спорное утверждение. И уж подавно никакой истины не проявится через предвыборные метания лжи и пакости во все стороны, как это принято в наши дни в развитых странах

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Бывает, что в сомнительном искусстве предвыборной гонки побеждают не безличности. Можно смело упомянуть в этом контексте Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Даже резко несогласные с ними согласятся, что это яркие и одаренные фигуры в мировой политике.

Мы писали о том, как нынешняя предвыборная кампания в Израиле зиждется на облыге и безмыслом пререкании. Бывший глава службы внутренней безопасности Израиля Юваль Дискин сказал в связи с этим, что главная оппозиционная партия трех генералов не выдвигает ни одной идеи опричь противничания Нетаньяху.

Ход предвыборной кампании в США помнится хорошо нашему читателю. Мало того выплеска злобы в ходе гонки, так уже после победы Трампа пресса и юридический истеблишмент пытаются любыми полуправдами сместить его с президентского поста. На днях это подтвердил ветеран американской журналистики Тед Копель: да, они собираются сместить Трампа.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Меньше говорят о том, что в Израиле либеральная пресса и юридическая верхоуправщина с неменьшим рвением пытаются сместить с поста премьер-министра Нетаньяху. Перед самыми выборами против него были выдвинуты подозрения, как бы переходящие в обвинения. То есть премьеру дается возможность «переубедить» юридического советника (эта должность сродни тому, что в других странах генеральный прокурор). А ежели не переубедит, то будет предан суду. Обвинения в коррупции. Хилые до смехотворности.

Можно признать, что сам факт сменяемости власти имеет свои преимущества. Мы также признаем, что сами выборы проходят честно, без «рисования» или «административного ресурса». Тем не менее как избежать такого массового замусоривания общественного сознания? С чего начать?

Увы, все разговоры о культуре выборов ведутся вокруг внешних признаков: парламентская система али президентская, конституция али основные законы с прецедентами?

А ведь начинать надо не с рассуждений о формальностях, но с попытки коснуться сущности явления. Перед нами поколение безликих политиков, серых середняков. Ушлые в партийных дрязгах, они подчинены диктатуре «политкорректности». И стоило бы задуматься не о внешних признаках процесса избрания, а о качестве людей, которым мы хотели бы доверить власть и парламент.

Требуется система, позволяющая избираться в правительство и в парламент людям более высокого ранга, нежели нынешние. Самоочевидная мысль, но как редко обсуждается на симпозиумах и семинарах.

Давайте начнем с уровня образования. Почему бы не ввести вступительный экзамен для кандидатов. Если на примере России, то стоило бы потребовать знания русского языка и одного иностранного. Кандидат в депутат должен быть знаком с международным правом и основами философии. Разумеется, перед выставлением собственной персоны человек должен бы ознакомиться с Библией и Кораном. Литература, искусство и музыка тоже не излишни. И представления о науке и технике, как и о военном деле, тоже требуемы и необходимы. И еще: у потенциального избранника должна быть поставлена речь.

Советский плакат. Депутат

К этому необходимо прибавить основные требования нравственности. Также весьма желательно, чтобы кандидат в депутаты был женат, отцом детей.

Посудите сами: для поступления в высшее учебное заведения проводятся экзамены. Есть тесты и экзамены при поступлении на высококвалифицированную работу. А вот для вхождения во власть есть один критерий: насколько мастеровит товарищ в одурманивании масс. Разве это не абсурдно?

Иерусалим